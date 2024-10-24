Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада, - В.Скачко

00:31 25.10.2024 Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру

24.10.2024



Результаты прошедших 20 октября 2024 года в Молдавии выборов президента и референдума об ее европейской судьбе (интеграция в ЕС или нет) вопреки бытующим мнениям нельзя назвать антироссийскими. Они -- однозначно антимолдавские. Но ощущать послевкусие будет Россия.



Потому что курс на ЕС, определенный минимальным перевесом голосовавших за это, грозит самой молдавской государственности. В один прекрасный момент она может проснуться частью "Великой Румынии", где в Бухаресте полным полно "юнионистов-объединителей" из числа геополитических городских сумасшедших, на полном серьезе бредящих собиранием "всех румынских земель". В том числе и тех, которые уже были российскими (та же Южная Бессарабия в доживающей свой век Украине).



Голосование за европейский референдум в пропорции 50 на 50 говорит о том, что Молдавия расколота пополам. И это так и есть. Линия раскола уже рвет эта страну на части. В Молдавии уже есть практически независимая от нее Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), отделенная Днестром, и Гагауз Ери, автономия, населенная гагаузами и ориентированная на Россию



И уж точно Молдавии грозит потеря собственной идентичности. Ею уже руководит президент – гражданка Румынии, которая запретила язык молдавский, назвав его румынским, а самих молдаван – румынами, что противоречит исторической правде: когда Молдавское княжество наряду с Валахией (другое Дунайское княжество) уже вовсю "шуршало" на карте Европы в прошлые века, "румынская идея" шла вприкуску к мамалыге при пьянках не в меру умничающих будущих "румынских" интеллектуалов (уже смешно, да?).



Только в 1881 году Румыния стала независимым королевством под властью немецкой (швабской) династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов. Тогда и начали набухать, как детская свинка под подбородком, "великорумынские" амбиции.



Сейчас президент Молдавии Майя Санду прошла во второй тур, и ее кураторы сделают все, чтобы фальсифицировать конечный результат президентской гонки и обеспечить ее пребывание у власти. Но для Молдавии это может означать начало фактического раскола по всем указанным выше линиям разлома. Особенно если Россия постарается и поможет своим симпатикам в регионе. Например, разъяснит всем, в первую очередь Кишиневу и Киеву, что она сделает с теми, кто вооруженным путем попытается ликвидировать ПРМ или Гагауз Ери.



И другой вариант развития событий: если во втором туре Санду не победит, то Молдавию вполне может разорвать практически неизбежная "цветная революция" --политтехнологичное действо, многократно апробированное Западом в других странах и призванное использовать недовольство результатами выборов для смены власти банальным госпереворотом, закамуфлированным под "народные чаяния".



Вспомните "оранжевый майдан" в Украине в 2004-2005 годах, который выдали за протест народа и вынудили трусливых президента Леонида Кучму и его наперсника и экс-премьера Виктора Януковича отказаться от победы на выборах. И определить в президенты на целую "пятилетку безумия" (2005-2010 годы) Виктора Ющенко. Как бы на всю больную голову "прозападного", в противовес "пророссийскому" Януковичу.



"Цветные революции" стали испытанным и крайне надежным инструментом Запада в переформатировании властей в нужных ему странах на бывшем постсоциалистическом пространстве и в странах так называемого третьего мира.



Началось в Сербии (тогда это была Югославия из Сербии и Черногории) в 2000 году, где в результате "бульдозерной революции" свергли президента Слободана Милошевича и водрузили на его место безвольную, но как бы демократичную марионетку Воислава Коштуницу. Кто помнит сегодня, где этот смешной персонаж, но трагедия Сербии продолжается до сих пор – ее рвут на части, давят и качают, чтобы сломать и окончательно загнать в послушное и безропотное прозападное евростадо, дистиллированное политически.



Потом настал черед постсоветского пространства. Сегодня подсчитано, что "цветняки" состоялись в 9 из 15 стран, образовавшихся на осколках СССР. В пяти случаях они увенчались успехом -- в Киргизии, Армении, Грузии, Молдове и Украине. Здесь произошла смена власти. Причем в Киргизии было три "цветных революции", в Украине и Армении – по две. И даже в Молдавии в 2009 году была одна – "сиреневая", которая привела к переформатированию власти -- правительства и парламента.



В четырех случаях власти остаться у руля – в Узбекистане, Россия ("болотные протесты"), Беларуси (2020-2021) и Казахстане (2022).



Следовательно, Молдавия сегодня уже "беременна" очередным "цветняком", с последствиями которого, повторяю, и может иметь дело Россия. Москве придется это делать, если она хочет сохранить влияние и статус защитника русского мира в регионе и вообще в мире.



И точно такая же картина складывается в Грузии, где 26 октября сего года состоятся парламентские выборы, на которых прозападная оппозиция, ведомая действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили (французской грузинкой, как в Молдавии президент Санду – румынская молдаванка), готовится свергнуть правительство партии "Грузинская мечта" и вернуть страну в славные времена Михо Саакашвили. Это когда Грузия семимильно шагала на Запад и даже в 2008 году побывала в его руках военным орудием против России. Как с 2022 года по этом пути идет Украина, стараясь нанести "стратегическое поражение" России на полях СВО.



Но дальше на 26 января 2025 года уже назначены президентские выборы в Белоруссии, а значит, появляется еще одна потенциальная горячая точка противостояния, нестабильности и напряженности. Повод – как президентские выборы в 2020 году.



Почему же так все повторяется?



Во-первых, потому, что по-прежнему сказывается главный просчет российской политики на постсоветском пространстве – желание работать с политическими элитами и бизнес-сообществом и неумение (или высокомерное нежелание?) работать с народными массами. Широкими или не широкими, не важно -- с любыми, но особенно с молодежью, которая вступает во взрослую жизнь, будучи охваченной прозападными настроениями, идеями, увлечениями и устремлениями. Россия не умела, да и сейчас плохо умеет работать с так называемой "мягкой силой" -- непрямым воздействием на общественное сознание другой страны.



Если анализировать украинский опыт, то Россия в этой республике всегда старалась привязать к своей колеснице политиков и бизнесменов, включая олигархов. Их, грубо говоря, покупали, может, и не всегда деньгами, но однозначно обещаниями, политико-дипломатической лестью, дешевыми энергоносителями, выгодными контрактами то да се. Как однажды сказал президент России Владимир Путин, только преференций в виде дешевых энергоносителей Украина от России получила за все время миллиардов на 200. Это сумасшедшие деньги.



А вот небезызвестная "мать европмайдана-2014" из Госдепа США Виктория Нуланд, кормившая погромщиков гамбургерами на майдана Независимости в Киеве во время госпереворота, сообщила, что ее страна в победу демократии в Украине вложила 5 млрд. долл. Это ложь, конечно. США в переформатирование под госпереворот вложили значительно больше. Но все равно это много меньше российских подарков. В лучшем случае, на порядок, а то и во много десятков раз.



А все потому, что подходы к обработке страны и народа были принципиально разные. Россия покупала украинскую горе-элиту (как, впрочем, и элиту в любой другой стране) в надежде, что та никуда не денется и приведет ей людей на веревочке, а страну принесет на блюдечке с голубой каемочкой.



А вот американцы вкладывали в обработку простых людей. В воспитание нужных настроений и кадров с младых ногтей, начиная чуть ли не с детских садиков, окучивая школы и вузы, перекупая и переформатируя СМИ, общественные организации, клубы по интересам и т. д.



Условно говоря, россияне покупали элиту, чтобы получить народ, а американцы покупали и воспитывали народ, чтобы тот дал им нужную элиту. И сегодня американцы в Украине выиграли – там правят их так называемые грантоеды-соросята, которые никогда не думали даже, что можно отстаивать национальные интересы Украины, а не Запада и не западных грантодателей, благодетелей и спонсоров.



Вот и вся разница, которая привела к таким сокрушительным для России последствиям в Украине: очень много украинцев ожесточенно воюют сегодня с российской армией, очень медленно освобождаясь от морока обмана и наваждения, русофобского воспитания и такой же идеологической обработки.



Во-вторых, у России пока туговато с идеями, которые можно и нужно было бы прививать и распространять и дома, и в окружающем пространстве, демонстрируя более привлекательную перспективу в первую очередь молодым. В России пока нет даже целостной, аргументированно и проработанной теоретически идеологии, которая рассказывала и рисовала бы самим россиянам их образ будущего. Не сиюминутное чавканье у корыта которое должно быть наполнено (это тоже очень важно), а понимание, что же они строят, куда идут и куда в конце концов могут прийти, чтобы жить безопасно, спокойно и, не исключено, даже счастливо.



В "лихие 90-ые", отказываясь от тягостной и обязательной коммунистической идеологии, руководители России, ее стратеги и тактики вместе с грязной водой идеологического оболванивания выплеснули и ребенка – понимание, как построить или хотя бы обозначить счастливую страну, удобную и комфортную для всех.



Сейчас все признают это просчет, стенают о том, как плохо жить и развиваться без идеологии, но прежний страх перед бывшим коммунистическим монстром духовного и нравственного подавления не дает возможности что-то предпринять и исправить положение – осветить и обозначить путь ориентирами.



А США как мнили себя как градом на холме и олицетворением демократии и гуманизма, как и навязывали этот образ человечеству, так и продолжают это делать. Фарисейски, абсолютно лживо и фальшиво это у них получается. Многие это понимают, но инерция восприятия продолжает работать. И сбивать с толку молодых, которые ищут духовную опору. В том числе и на пути в политику.



Сегодня ситуация меняется. Россия встала в авангарде борьбы за многополярный мир с единой и неделимой безопасностью для всех, с равными правами в сотрудничестве, с подлинной демократией, с отказом от неоколониальных поползновений "золотого миллиарда" и "цветущего сада" на остальные дикие "джунгли", с преданностью традиционным ценностям и правам человека.



Это и есть та идеология, которой нужно "заражать" молодежь, импортировать и пропагандировать по всему миру как мягкую силу.



А как получится, посмотрим уже во втором туре президентских выборов в Молдавии и сразу после них. И для этой страны, и для всей Европы, и для России это еще один вызов…



Более подробно об особенностях президентских выборов в Молдавии - в статье Михаила Павлива "Молдавия - цэ Украина" Источник - Ukraina.ru

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