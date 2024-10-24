 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Константин Бондаренко: Нынешние беды Украины начались с вербовки Зеленского в Лондоне два года назад
00:48 25.10.2024

24 октября 2024

Почему Великобритания, не оказывая решающей помощи ни деньгами, ни оружием, вертит Киевом, как хочет
Алексей Песков

Влияние Вашингтона на нынешнюю киевскую власть ни у кого сомнений не вызывает, на Украине перед США откровенно пресмыкаются. Но есть еще один "центр принятия украинских решений" - Лондон, который вроде как достаточно длительное время в дела незалежной не совался и с печеньками на Майдане замечен не был. Однако именно британскому премьеру Борису Джонсону удалось ввергнуть Украину в военную катастрофу - а иначе бы все закончилось еще два года назад.

О том, почему именно из Лондона поступают наиболее губительные для Украины решения, в эфире одного из ютьюб-каналов рассуждает самый авторитетный украинский политолог Константин (Кость) Бондаренко:

- Все очень просто. В самом начале октября 2020 года состоялся визит Владимира Зеленского и Андрея Ермака в Лондон. Они встретились с наследником престола принцем Чарльзом, они встретились с премьер-министром Борисом Джонсоном… И тут вдруг очень странная-странная встреча.

Они официально были приняты новым шефом разведки Ми-6 Ричардом Муром - вопреки всем протокольным требованиям, вопреки принятым правилам субординации. Это было уникальное событие, когда президента страны и главу его офиса вызывает на ковер глава иностранной разведки.

Я напомню, что это были за времена. Шаткая ситуация в мире, непонятно, кто победит на выборах в США - Трамп или Байден, целый ряд скандалов в Америке, связанных с Украиной… И в этот момент вдруг происходит такая переориентация.

Я думаю, нужно тщательно проверить - и уверен, что раньше или позже это будет сделано - что именно было сказано в ходе полуторачасового визита к Ричарду Муру и какие были досье положены на стол перед украинским руководством. Но видно одно - именно после этой встречи Украина совершила серьезнейший крен в британскую сторону.

С этого времени британцы начали очень активно присутствовать в украинском военном сегменте, появились британские военные советники, которые активно вклинивались в действия ВСУ. Тогда же вопреки Конституции Украины появилась идея создать военно-морскую базу Великобритании, и ее начали строить в Очакове…

Вот кто-нибудь поверит, что все это делалось из филантропии, из каких-то добрых побуждений Великобритании, из-за желания британцев попросту помочь Украине? Я - нет.

И именно поэтому ключ от нынешней британской политики в Украине нужно искать там - в Лондоне, в октябре 2020 года. Мы не знаем, что там произошло, в кабинете у Ричарда Мура, но я уверен, что именно там произошла окончательная вербовка, будем называть вещи своими именами, украинского руководства.

Пока мы можем лишь строить гипотезы, что именно там могло быть. Дело в том, что - повторюсь - президент должен общаться с главой государства. Президента вызывать на ковер шеф спецслужбы не может по определению. Это как в Киев приезжает Байден - и его ведут на Владимирскую, в кабинет к Малюку (Владимирская, 33 - адрес СБУ в Киеве - "СП"), и там с ним полтора часа о чем-то говорят. Вот нечто такое и было в Лондоне.

Соответственно, возникает вопрос - раз у Украины есть два поводыря, Вашингтон и Лондон, то в одну ли сторону они ее тянут? Хотя формально они являются союзниками, при этом у каждой стороны есть свои интересы. И Великобритания очень часто подставляет Соединенные Штаты, порой пытаясь их переиграть на международной арене. А вот выбрать между Вашингтоном и Лондоном у Киева никак не получится, даже при всем желании - в США есть деньги, а в Лондоне - компромат. И я более чем уверен, что такой компромат есть. Как-то иначе объяснить нынешнее англофильство, даже не столько Зеленского, сколько Ермака, я не могу.

Ведь все началось именно тогда, в октябре 2020 года - до этого даже намеков не было, что Украина станет прислушиваться к Лондону.

Ведь чем сильна Великобритания? У нее нет сильной армии, 70 тысяч - это ни о чем, есть ядерное оружие - но его мизер по сравнению с Россией или США. Главная сила Британии - это возможности спекулятивного влияния на мировые рынки и, главное - спецслужбы. Именно спецслужбы - это то, чем Великобритания вправе гордиться.

Источник - svpressa.ru
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