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|Против членства Украины в НАТО выступили 7 стран, - Politico
07:59 25.10.2024
Софья Белова
Они опасаются конфликта с Россией
Несколько членов НАТО выступили против приглашения Украины в блок. Об этом сообщило издание Politico.
По его данным, США и Германия не готовы уступить требованиям Владимира Зеленского и пригласить Украину в НАТО из-за опасений прямого конфликта с Россией. Кроме того, против членства выступили Бельгия, Словения, Испания, Венгрия и Словакия.
По словам собеседника издания, большинство стран НАТО только на словах поддерживают вступление Киева, но если этот вопрос будет действительно обсуждаться, то они начнут активно сопротивляться. Согласно источнику Politico, в администрации президента США Джо Байдена также понимают, что европейские государства в ближайшее время не изменят свою позицию. Помимо этого, для членства в НАТО Киеву придется активнее вести борьбу с коррупцией.
Ранее политолог Михайлов объяснил
значение слов Зеленского о переговорах. По оценкам эксперта, с Украиной не о чем договариваться.