Против членства Украины в НАТО выступили 7 стран, - Politico

07:59 25.10.2024

Софья Белова

Они опасаются конфликта с Россией

Несколько членов НАТО выступили против приглашения Украины в блок. Об этом сообщило издание Politico.



По его данным, США и Германия не готовы уступить требованиям Владимира Зеленского и пригласить Украину в НАТО из-за опасений прямого конфликта с Россией. Кроме того, против членства выступили Бельгия, Словения, Испания, Венгрия и Словакия.



По словам собеседника издания, большинство стран НАТО только на словах поддерживают вступление Киева, но если этот вопрос будет действительно обсуждаться, то они начнут активно сопротивляться. Согласно источнику Politico, в администрации президента США Джо Байдена также понимают, что европейские государства в ближайшее время не изменят свою позицию. Помимо этого, для членства в НАТО Киеву придется активнее вести борьбу с коррупцией.



Ранее политолог Михайлов объяснил

значение слов Зеленского о переговорах. По оценкам эксперта, с Украиной не о чем договариваться.