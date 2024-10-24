 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва. Киргиз-нелегал убил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову
08:50 25.10.2024

Мужчина, который забил писательницу Кирсанову до смерти, находился в России нелегально

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предположительно находился в России нелегально. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, он находился на территории России без документов", - уточнил источник агентства.

Ранее пресс-службы столичных управлений Следственного комитета и МВД России сообщили о задержании этого гражданина, который избил пожилую женщину на востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как стало известно, пострадавшая была известной писательницей и преподавателем Театрального института имени Бориса Щукина.

Следствие установило, что 19 октября жители дома на Открытом шоссе вызвали полицию, сообщив о подозрительном мужчине, который бродил по подъезду и стучал в двери квартир. Прибыв на место, полицейские застали гражданина Киргизии в момент нападения на 78-летнюю женщину. Его задержали, а пострадавшую госпитализировали, но она скончалась через несколько дней.

Московские следователи СК начали расследование, квалифицировав преступление как убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и нарушение неприкосновенности жилища.

Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ

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Раи́са Марду́ховна Кирса́нова (1945 - 20 октября 2024) - российский искусствовед, доктор искусствоведения, специалист по истории одежды.

Окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ (1969). В 1969-1979 годах работала в Государственном музее искусства Востока. С 1979 года работала в Государственном институте искусствознания, с 2018 года была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени.

В 1989 году выпустила в издательстве "Книга" первую книгу, "Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм-вещь и образ в русской литературе XIX века". За диссертацию на данную тему в 1991 году Кирсановой была присуждена ученая степень кандидата искусствоведения. С 1993 года преподавала в Театральном училище им. Б. Щукина.

В 1995 году опубликовала монографию "Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половины XX века". Так же звучала тема ее диссертации 1996 года на степень доктора искусствоведения.

Кирсановой также принадлежит множество научно-популярных и просветительских публикаций в периодике, в том числе ежемесячные авторские колонки в журнале "Родина" (1996-2005). В своих трудах Кирсанова не просто устанавливает ряд забытых и утраченных фактов в истории бытового и театрального костюма и в репрезентации одежды и обуви в русской литературе и изобразительном искусстве, - она также проясняет социокультурную нагрузку различных предметов быта, понятную читателям и зрителям - современникам, но недоступную следующим поколениям.

Была ведущей рубрики в историческом журнале "Родина" - с 1996 по 2005 с ежемесячной публикацией; с 2000 по 2005 - в журнале "l’Officiel" Россия; журнал "М-коллекция" с публикациями об истории моды с 1996 по 2001; журнал "Театр" - цикл статей "Что носит герой сцены" - 1987 г.

Национальная академия индустрии моды удостоила Кирсанову премии "За честь и достоинство в профессии" (2006). Книга "Портрет неизвестной в синем платье" - лауреат премии "Лучшие книги и издательства года" (2018).

Смерть
В октябре 2024 года убита в собственной квартире нелегальным мигрантом из Киргизии.

автор книг:

Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. и образ в русской литературе XIX века. М.: Книга, 1989 (второе издание М-СПб, Родина, 2006)
Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половины XX века. М.: Большая рос. энцикл., 1995
Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999 (переиздания 2000, 2001)
Костюм в Москве. М. 2001
Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово, 2002
Ленты, кружева, ботинки. Ульяновск, Ульяновский Дом печати, 2006. Переиздание Эксмо, 2012 г. Переведена на английский и корейский языки. Детская книга
Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту. М.: Новое литературное обозрение, 2006
Портрет неизвестной в синем платье. М.: Кучково поле, 2017

Источник - МК
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