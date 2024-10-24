Сигэру Исиба может легко и быстро потерять пост премьера Японии, - Владимир Скосырев

09:02 25.10.2024

24.10.2024



Правящей коалиции не гарантирована победа на выборах

Владимир Скосырев



Депутаты нижней палаты парламента Японии знают, что зависят от воли рядовых избирателей.

Когда премьер-министр Сигэру Исиба 9 октября распустил нижнюю палату парламента, Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее союзник – партия Комэйто обладали в ней абсолютным большинством мест. Это обеспечивало устойчивость курса правительства на внутреннем и внешнем фронтах. Но, как пишет японская пресса, неизвестно, сумеет ли правящая коалиция удержаться хотя бы на уровне минимум в 233 мандата в палате, где насчитывается всего 465 мест. Интрига состоит в том, решится ли ЛДП начать торг о составе кабинета с оппозицией. Или что будет, если вдруг оппозиция завоюет контроль над палатой. По мнению эксперта, в любом случае серьезных перемен в политике Токио ждать не стоит. Новое правительство сохранит ориентацию на укрепление военного альянса с США и противостояние с Китаем, Россией и Северной Кореей.



Всеобщие выборы в Японии состоятся в воскресенье. The Japan Times сообщает, что, согласно опросам, коалиция ЛДП–Комэйто, возможно, не наберет нужного количества мандатов. Поэтому комментаторы гадают, что же тогда случится и не пригласит ли ЛДП участвовать в формировании кабинета третью партию. Когда тем, кто сидел в нижней палате, Исиба, так сказать, предложил "собирать манатки", ЛДП и Комэйто имели сообща 288 мест. То есть обладали перевесом 55 мандатов. Но скандал с выплатой фракциям ЛДП денежных вознаграждений под видом пожертвований от доброжелателей подмочил репутацию правительства.



Опрос, проведенный газетой "Асахи симбун", показал, что партнеры по правящей коалиции могут не дотянуть даже до цифры в 233 мандата. Развернулась полемика на тему о том, что произойдет при таком сценарии. Позовут ли ЛДП и Комэйто в свое объединение другие партии? Лидер Демократической партии для народа заявил, что она не собирается примыкать к правящей коалиции. Но по некоторым проблемам, например по использованию атомной энергии в экономике, взаимодействие возможно. С другой стороны, если ЛДП получит маленький перевес, то все равно она не сможет эффективно управлять государством. Ведь правила предусматривают, что правящая партия должна иметь контроль над комитетами в парламенте. Иначе она не сможет пробивать через высший законодательный орган нужные ей законы. Если судить по словам генерального секретаря ЛДП Хироси Мориямы на пресс-конференции, то партия не исключает провала на выборах. Во всяком случае, вариант с привлечением в коалицию других партий он не исключил.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "В послевоенной истории Японии бывали случаи, когда вместо ЛДП у руля становилась оппозиция. Так было в 2009 году, когда Демократическая партия во главе с Юкио Хатоямой, внуком премьера, заключившего соглашение о восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом в 1956 году, пришла к власти. Его считали пророссийским деятелем. Но он долго не продержался. Через девять месяцев его сменил другой премьер. Дело в том, что США были недовольны тем, что делает Хатояма. И если даже теперь опять возглавит правительство оппозиционная сила, крутых перемен не будет. После Хатоямы ЛДП вернула себе бразды правления. При ней премьер Синдзо Абэ пытался договориться с Россией о решении вопроса о Курильских островах. Он неоднократно бывал в России. Но Абэ убили. А теперь, кто бы ни возглавил будущий кабинет, Токио сохранит курс, который проводил предыдущий премьер Фумио Кисида. То есть Токио требует вернуть Японии все четыре Курильских острова, не желая компромисса. Также Токио будет продолжать идти в одном строю с США по Украине, будет поддерживать Америку и в политике в Восточной Азии, по теме Тайваня и Северной Кореи".