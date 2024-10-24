 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бейрут предлагает лишить "Хезболлу" права на оружие, - Игорь Субботин
09:05 25.10.2024

Правительство Ливана отказывается покрывать "партию Аллаха"
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Израиль расширяет оперативную зону в южных районах Ливана, пытаясь зачистить пограничье от присутствия "Хезболлы". Атаки еврейского государства вызывают все более глубокую тревогу у ключевого союзника – США. Так, в результате одной из последних операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли представители регулярного военного персонала Ливана, которые рассматриваются в качестве нейтральной силы. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати отправился во Францию на конференцию по оказанию помощи Бейруту. Он указал на необходимость разоружения "Хезболлы".

На то, что силы ЦАХАЛ пытаются географически расширить свои операции по вытеснению "Хезболлы" с юга Ливана, обратил внимание американский Институт изучения войны.

Армейская пресс-служба, в свою очередь, проинформировала 24 октября о продолжении ударов по пусковым установкам, командным центрам и объектам военной инфраструктуры "Хезболлы".

В этот день в Париже началась международная конференция по сбору донорской помощи для Ливана. Форум привлек представителей 70 государств. Главной целью мероприятия стало выделение 426 млн евро для Бейрута. Франция, бывшая метрополия Ливана, на протяжении последних месяцев пыталась вернуть себе рычаги влияния на региональную ситуацию и зарекомендовать себя в качестве эффективного посредника. Конференция, вероятно, была призвана стать одним из шагов в этом направлении.

Микати, который отправился в Париж для участия в переговорах с донорами, использовал поездку как возможность призвать международное сообщество вмешаться в стремительно деградирующую ситуацию на Ближнем Востоке. "Перемещение из-за военных действий более 1,2 млн беженцев в Бейрут и северные районы привело к гуманитарному кризису беспрецедентных масштабов, – заметил премьер Ливана. – Для того чтобы смягчить остроту возникших проблем, нам нужна международная поддержка, которая должна включать не только немедленное гуманитарное содействие, но и усилия по восстановлению жизненно важной инфраструктуры".

Наиболее заметным явлением стали ремарки Микати с намеком на необходимость полностью разоружить "Хезболлу". "Ливанские власти должны разместить свои силы на всей территории Ливана, а оружие должно находиться только у государства и ливанской армии", – заметил он в кулуарах парижской конференции. Как известно, "партия Аллаха" выступает параллельным центром власти и часто действует автономно без учета последствий.

Отдельно премьер-министр потребовал привлечь к ответственности тех, кто виновен в организации неизбирательных ударов по Ливану. За последнее время силы ЦАХАЛ действительно были замечены в таких нападениях на территории северного соседа. Например, во время недавних бомбардировок южных районов израильские силы убили как минимум трех военнослужащих регулярной армии Страны кедров.

Министр обороны США Ллойд Остин связался по телефону со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить глубокую обеспокоенность данными о жертвах среди ливанских военнослужащих и подчеркнуть важность обеспечения безопасности миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Несмотря на регулярные отчеты ЦАХАЛ о военных успехах на севере, "Хезболла" далека от полного краха. По словам источников издания The Wall Street Journal, сухопутная операция Израиля лишь усиливает напряженность на границе. Они обращают внимание на то, что подразделения "Хезболлы" обладают достаточной автономностью от верхушки. Более того, отряды "партии Аллаха" сохраняют способность перегруппировываться и восстанавливать наземное присутствие, несмотря на интенсивность израильских ударов, подчеркивает The Wall Street Journal.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался оправдать сухопутное вторжение в Ливан. В разговоре с французскими телеканалами глава правительства сообщил, что "Хезболла", по данным разведки, готовила нападение на еврейское государство по модели хамасовской атаки 7 октября. "В 100 м, 200 м от границы мы обнаружили тоннели, которые были приготовлены для вторжения в Израиль, для атаки даже более масштабной, чем 7 октября", – проинформировал Нетаньяху. Он добавил, что боевики планировали использовать джипы, мотоциклы и переносные ракетные установки.

Выступая на международной конференции в Париже в поддержку Ливана, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление, что "Израиль продолжает проводить свои военные операции в Ливане – на юге страны, в Бейруте и за его пределами, в то время как число жертв среди гражданского населения растет". Он сообщил, что его страна готова выделить 100 млн евро для помощи ливанскому народу. Отдельно глава государства пообещал, что Франция "внесет свой вклад в снабжение ливанской армии", которая сейчас пытается реализовать план набора дополнительных 6 тыс. военнослужащих в свои ряды.

Страна кедров уже в этом году почувствует на себе экономические последствия боевых действий. В докладе специальной миссии Программы развития ООН отмечается, что национальная экономика по итогам текущего года может сократиться на 9,2%. "Эскалация боевых действий в сентябре 2024 года прибавила новый уровень сложности к уже и без того имеющемуся экономическому и финансовому кризису, с которым Ливан ведет борьбу последние пять лет. В результате экономика сократится на 9,2% при условии, что боевые действия будут продолжаться до конца года", – обращают внимание авторы доклада. По их словам, к концу 2024 года уровень безработицы в Ливане может возрасти до 32,6%.

24.10.24

Источник - НГ
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