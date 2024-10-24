Турецкие спецслужбы установили личности исполнителей теракта в Анкаре - курды из РПК

09:12 25.10.2024

Правоохранительные органы Турции установили личности исполнителей теракта в Анкаре. Они оказались членами Рабочей партии Курдистана (РПК считается в Турции террористической организацией).



"Мы установили личность ликвидированного террориста, напавшего на TUSAŞ. Предателем оказался член РПК Али Орек по кличке Rojger", - написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.



Сотрудники МВД также установили личность женщины, участвовавшей в террористическом нападении. Она также является членом РПК.



"Предателем оказалась член РПК Мине Севджин Алчичек. Таким образом, оба нападавших - из РПК", - написал министр в соцсети X.



23 октября произошло нападение на объект авиационного завода TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре. Сначала у здания произошел взрыв, после чего боевики с автоматами проникли через проходную. Источники A Haber рассказали, что они подъехали к зданию на автомобиле такси и сначала бросили ручную гранату. В результате атаки погибли пять человек, 22 пострадали. МВД Турции сообщило о ликвидации двух террористов.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить борьбу с террористическими угрозами. В тот же день Минобороны страны отчиталось об уничтожении 32 объектов РПК в Ираке и Сирии.