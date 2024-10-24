Цыганский погром в уральском Коркино. Власти зачесались

09:17 25.10.2024

Устроивший стрельбу по людям мужчина задержан в Коркино

Правоохранительные органы задержали 58-летнего мужчину за стрельбу по людям в Коркино



Tекст: Вера Басилая



В Коркино задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по двум мужчинам, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В СУ СК по Челябинской области заявили, что задержали местного жителя по подозрению в стрельбе по двум мужчинам. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц", передает ТАСС.



Между тем в правительстве Челябинской области сообщили, что два человека госпитализированы в Коркино Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста. Оба пострадавших находятся в стабильном состоянии.



Также власти Челябинской области заявили, что ситуация в Коркинском муниципальном округе стабильна и находится под личным контролем губернатора Алексея Текслера, передает РИА "Новости".



Он лично координирует деятельность органов власти, чтобы обеспечить порядок в регионе.



Ранее в Коркино было обнаружено тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.



Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области. Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город.



Сообщалось также, что в Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.



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В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает "Газета.RU". В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.



Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.



Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.



В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.