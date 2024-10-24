МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута за отказ арестовать Путина

09:25 25.10.2024

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение ассамблеи стран–участниц Римского статута претензии в адрес Монголии за отказ санкционировать арест и выдачу суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну.



Палата предварительного производства II МУС постановила, что таким образом Монголия не выполнила обязательств в рамках сотрудничества с судом, что противоречит положениям Римского статута. В документе, фрагмент которого приводит "РИА Новости", отмечается, что все страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовывать лиц, на которых выдан международный ордер, независимо от их статуса и гражданства.



МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в связи с "подозрениями в незаконном вывозе детей с Украины" в марте 2023 года. Россия юрисдикцию МУС не признает.



Владимир Путин посетил Монголию с официальным визитом 2–3 сентября. У российского президента прошли переговоры с руководством этой страны, также господин Путин участвовал в торжествах по случаю 85-летия победы советско-монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.