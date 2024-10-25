Макрон раздухарился. Французский петушок полон отваги, - Е.Волков

09:27 25.10.2024 25.10.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ



Французский петух раздухарился, или Париж усиливает поддержку киевской власти

Режим Макрона собирается хорошенько заработать на поставках Киеву различных видов вооружений



Президент Макрон с упавшим до 22% индексом поддержки французов продолжает все более активно поддерживать нелегитимного Зеленского. У них обоих явно выражен комплекс Наполеона, поэтому, как говорится, "Рыбак рыбака видит издалека", а заодно и помогает.



19 октября на встрече с главой МИД Франции Барро в Киеве Зеленский так и заявил про Макрона: "Он один из лидеров, которые нас поддерживают. Сейчас для нас очень ответственный период, поэтому очень важно сохранить единство между лидерами вокруг Украины. И я благодарен ему за эту огромную работу".



Зеленский также сообщил, что ожидает в конце ноября новую военную бригаду из граждан Украины, которую тренирует Франция, потому что "подготовка ведется с опережением графика" (в начале октября Макрон лично посетил военный полигон на востоке Франции, где с использованием БТР, гаубиц и колесных танков проходят обучение 2300 украинцев).



Со своей стороны, Барро высказал поддержку "Плану победы", анонсированному Зеленским, и заявил, что касательно "приглашения Украине вступить в НАТО, мы открыты для этого и ведем дискуссии по этому вопросу с нашими партнерами".



Во время визита глава МИД Франции также отметил: "Мы должны сначала дать украинцам возможность вести переговоры, когда они захотят, с позиции силы. Мы также должны готовиться к миру. Если на следующем мирном саммите будут созданы условия для того, чтобы пригласить Россию – что ж, со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы Россия приняла другой язык – язык международного права, которое мы защищаем".



Хотя Франция, как и другие западные страны во главе с США, защищает не международное право, а так называемые принципы и правила, позволяющие Западу сохранять свою гегемонию и экономически грабить остальные страны мира.



Наверняка именно с целью ведения переговоров "с позиции силы" Франция передаст Украине в первом квартале 2025 года несколько своих истребителей Mirage 2000-5. Сообщается, что они будут выкрашены в украинские цвета (кто бы сомневался) и, помимо ракет класса "воздух-воздух" Mica, будут вооружены бомбами AASM (Safran) для воздушных ударов, двумя 30-миллиметровыми пушками, а также крылатыми ракетами Scalp (французский аналог британских ракет Storm Shadow).



На сегодня у Франции осталось не так много истребителей этой модификации, поскольку их сборка была прекращена еще в 2007 году. Французские ВВС постепенно заменяют эти устаревшие самолеты новыми истребителями Dassault Rafale, принятыми на вооружение в 2006 году. Именно поэтому они и решили отдать свой "хлам" украинцам. Точнее не отдать, а продать, конечно.



В любом случае, как и ранее переданные Западом киевской власти американские истребители F-16, французские Mirage также уступают по своим летным характеристикам российским МиГ-31 и Су-25.



Тем не менее с начала сентября порядка 30 украинских техников уже проходят обучение обслуживания истребителей Mirage-2000 на двух авиабазах – на юго-западе (Mont-de-Marsan) и востоке (Nancy) Франции, куда, как ожидается, вскоре прибудут для тренировок и украинские пилоты.



Передачей Киеву этих истребителей Париж преследует и другую "заднюю мысль". Дело в том, что аналогичные модели Mirage находятся на вооружении некоторых других стран, поддерживающих Украину.



Например, в Греции используются 24 истребителя Mirage-2000, а еще 10 просто находятся на хранении. Теоретически Афины под давлением Брюсселя могли бы поделится ими с Киевом. Прозападный Тайвань в свое время также закупил 60 таких истребителей и по указанию США мог бы передать Украине десяток-другой этих устаревших самолетов. Тем более если Вашингтон продаст взамен свои новые истребители.



Делясь своим вооружением, Париж не забывает скрупулезно подсчитывать его стоимость. 14 октября министр обороны Лекорню заявил, что расходы Франции на Украину в 2024 году превысят 2 миллиарда евро. Конечно, в начале года планировалось, что это сумма составит 3 миллиарда, но летняя Олимпиада, внеочередные парламентские выборы, смена правительства и проблемы со сбором налогов внесли свои коррективы в бюджет.



В сравнении с расходами прошлых лет (1,7 млрд евро в 2022 г. и 2,1 млрд в 2023-м) можно сказать, что французы вкладываются в Украину приблизительно на том же уровне, если не меньше. Тем более что часть суммы этого года будет покрыта за счет доходов от замороженных в ЕС российских активов.



16 октября Лекорню также сообщил, что в ближайшие недели на Украину будут поставлены французские дроны-камикадзе Colibri (аналог российского "Ланцета). Вдобавок в интервью еженедельнику La Tribune Dimanche, опубликованном 20 октября, он заявил, что Франция потратит 300 млн евро, полученных от накопившихся на российские вклады процентов, на закупку вооружения для Украины, что позволит "заказать 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral".



Однако если киевская власть ждет новенькое вооружение, то она очень ошибается. Французский министр признал, что Украине будет отправлена старая техника, которую все равно придется списывать, "заменяя на более современную".



Кстати, лидер французской партии "Патриоты" Филиппо назвал использование доходов от российских активов "постыдным воровством". По его словам, такое подпитывание конфликта на Украине "обрекает еще тысячи украинцев на верную и ненужную смерть", а также означает вливание денег в "ультракоррумпированную страну".



Только ни Макрону, ни Лекорню совсем не стыдно. Глава Минобороны Франции снова высказал свою поддержку Украине, заявив 21 октября в интервью телеканалу TF1, что "План победы" Зеленского – это только "начало политического пути". По его мнению, "прекращение огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас".



В своем комментарии на это заявление депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 22 октября отметил, что подобные идеи являются публичным признанием бессилия Запада в противостоянии с Россией и "станут финалом для украинской государственности".



Можно сказать, что боевой французский петух раздухарился не на шутку и путем более активной поддержки киевской власти решил поднять свой авторитет, сильно упавший в последнее время из-за выдворения французских войск из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.



Тем более что внешнеполитические победы Макрона могут хоть немного отвлечь внимание французского общества от многочисленных внутренних проблем: большинство в парламенте недовольно новым правительством; бюджет 2025 года требует уменьшения расходов на более 60 млрд евро; государственный долг страны превысил 3 триллиона евро и так далее.



Зеленского же такой подход Макрона только радует, поскольку позволит ему чуть дольше сохранить свою власть над остатками (или точнее – над останками) Украины, все больше втягивая в конфликт западные страны. Источник - фонд стратегической культуры

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