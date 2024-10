Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку? и он близок к своей цели, - Владимир Овчинский

09:37 25.10.2024 Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку?

и он близок к своей цели

Владимир Овчинский

22 октября 2024



Маск своей системой глобальной спутниковой связи Starlink захватил космос. Маск своей Tesla захватил мировой рынок электромобилей. Маск будет первым, кто захватит Марс. Теперь Маск, продвигая в президенты Трампа, захватывает Америку? Он бы с удовольствием сам баллотировался в президенты. Но он родился не в США, а в ЮАР.



Мозг Маска сродни инопланетному (о котором мы знаем из фантастических романов и фильмов). Он придумывает необычайные, и, в тоже время, довольно простые способы достижения своих целей.



Вот, например, одно из последних предвыборных действий Маска в пользу Трампа.



Миллион долларов за обещание проголосовать



"Гардиан" (20.10.2024) пишет, что Илон Маск заявил: его политический комитет действий в поддержку Трампа - America Pac - будет ежедневно до дня выборов передавать деньги для победителя лотереи по 1 млн долларов одному из тех, кто подпишет его петицию, которая фактически побуждает республиканцев в ключевых колеблющихся штатах регистрироваться для голосования.



Обязательство, реализация которого началась 19 октября, когда Маск вручил чек первому победителю своего конкурса – лотереи на мероприятии в мэрии, может означать, что Маск может выплатить в этих целях 17 миллионов долларов до дня выборов.



Петиция America Pac предназначена для любого зарегистрированного избирателя в Пенсильвании, чтобы он поклялся в своей поддержке первой и второй поправок Конституции США. Петиция фактически призывает избирателей Трампа зарегистрироваться для голосования, чтобы они могли попасть в розыгрыш $1 млн. Участники субботнего (19 октября) мероприятия в ратуше должны были подписать петицию, что позволяет America Pac собрать контактные данные большего количества потенциальных избирателей, чтобы она могла добраться до избирательных участков за Трампа.



Для подписания петиции не требуется, чтобы подписавшие ее были республиканцами. Ее может подписать любой демократ, зарегистрированный для голосования в Пенсильвании.



Мероприятие Маска в Гаррисберге 19 октября стало третьим за последние несколько дней в Пенсильвании, где Маск в мрачных тонах описывает ноябрьские выборы и призывает сторонников голосовать досрочно и побуждать других сделать то же самое.



Согласно раскрытым данным Федеральной избирательной комиссии, Маск уже пожертвовал 75 миллионов долларов компании America Pac, которая проводит большую часть наземной операции Дональда Трампа в колеблющихся штатах.



Ранее в этом году кампания Трампа передала большую часть своей наземной работы на аутсорсинг компании America Pac, которая делает ставку на то, что трата миллионов на привлечение сторонников Трампа, особенно тех, кто обычно не голосует, увеличит отдачу.



Что еще предпринимает Маск в пользу Трампа?



"Гардиан" в статье "Илон Маск - самый большой сторонник Трампа. Как он может повлиять на результаты выборов?" (18.10.2024) пишет:



"Менее чем за месяц до президентских выборов Илон Маск сделал себя практически постоянным участником гонки. На митинге в поддержку Дональда Трампа в Пенсильвании Маск подпрыгивает от восторга в черной шляпе Maga. В социальных сетях он публикует созданные искусственным интеллектом изображения, нападающие на Камалу Харрис. За кулисами он финансирует один из крупнейших протрамповских политических комитетов действий.



Генеральный директор Tesla и SpaceX, миллиардер, проявил себя как уникальное влияние на кампанию, которое отличает его даже от самых политически активных миллиардеров и технологической элиты. Он одновременно является ярым сторонником Трампа, мегаспонсором кампании, неофициальным политическим советником, влиятельным лицом в СМИ и плодовитым источником онлайн-дезинформации. В то же время он является самым богатым человеком в мире и владельцем одной из самых влиятельных социальных сетей в Соединенных Штатах, а также работает в качестве подрядчика по обороне правительства и обладает властью над критической инфраструктурой спутниковой связи.



Хотя сверхбогатые всегда пытались влиять на политику, мало кто в истории США обладал таким сочетанием огромных ресурсов и намерением использовать их для влияния на выборы, как Маск".



X Маска становится рупором для Трампа



"У Трампа и Маска спорное общее прошлое: Маск назвал Трампа "слишком старым", чтобы добиваться переизбрания в серии твитов в 2022 году, а Трамп назвал Маска "художником ерунды". Но эти два человека чрезвычайно переплелись во время президентской гонки 2024 года. Маск объявил о своей полной поддержке Трампа в июле после телеграммы о своей оппозиции Джо Байдену и Демократической партии. В последующие месяцы Маск горячо вкладывал свои деньги и влияние в кампанию Трампа. Технологический магнат любит говорить, что это будут "последние выборы", если Трамп не победит.



Самая заметная поддержка Трампа со стороны Маска происходит на X, платформе, ранее известной как Twitter, которую он купил за 44 млрд долларов в 2022 году. У аккаунта Маска более 200 миллионов подписчиков, и он поручил инженерам компании улучшить видимость своих твитов - теперь алгоритм поднимает собственные твиты Маска выше твитов других пользователей, чтобы больше людей могли их увидеть. Именно Маск принял решение восстановить Трампа в социальной сети в конце 2022 года.



По мере приближения дня выборов лента Маска превратилась в постоянный поток похвал Трампу и сарказма в адрес Харрис. Генератор изображений на основе искусственного интеллекта Маска Grok также стал одним из самых известных источников политических дипфейков, которые проникли в выборы.



Маск использовал X, чтобы помочь кампании Трампа, не только повторяя его тезисы или усиливая президента, но и предотвращая распространение материалов, которые могут быть вредными. Репортер Кен Клиппенштейн опубликовал досье с информацией о кандидате в вице-президенты Дж. Д. Вэнсе в начале октября, которое было получено в результате взлома кампании Трампа, предположительно Ираном. The New York Times сообщила, что кампания попросила X предотвратить распространение ссылок на опубликованное досье, что X и выполнил , заблокировав ссылки на него и приостановив действие аккаунта Клиппенштейна".



Маск - мегадонор



"Пока Маск сплотился в сети в поддержку Трампа, он выделил большие суммы денег на финансирование операций на местах и ​​медийных кампаний бывшего президента. Его траты - это эскалация многолетнего, тихого финансирования республиканских групп , которое превратило его в одного из крупнейших правых доноров страны.



Организация Маска America Pac, основанная в начале этого года, в настоящее время проводит работу по привлечению избирателей к голосованию на местах в спорных штатах. По данным "Нью-Йорк Таймс", Маск фактически переместил свою операционную базу в Пенсильванию, чтобы поддержать усилия, и он планирует провести ряд мероприятий в этом штате после своего появления на митинге Трампа там в начале этого месяца.



"Именно это решит исход этих выборов, особенно в Пенсильвании", - сказал Маск на митинге в Батлере. "И честно говоря, вы просто хотите быть вредителем. Просто будьте вредителем для всех, кого вы знаете, людей на улице, везде. Голосуйте, голосуйте, голосуйте. Боритесь, боритесь, боритесь. Голосуйте, голосуйте, голосуйте".



Однако деньги идут не только на инициативы по привлечению избирателей. Маск сделал пожертвование консервативной группе Building America's Future, которая учредила денежные вознаграждения для людей, которые приносят группе доказательства фальсификации выборов.



Building America's Future также направила деньги в Super Pac, которая, как сообщает HuffPost, запустила целевую рекламу, называя Харрис и ее мужа, Дуга Эмхоффа, "американской произраильской парой власти" в районах Мичигана с большим количеством арабских и мусульманских избирателей.



Одновременно Pac запускает рекламу, нацеленную на еврейских избирателей в Пенсильвании, в которой обвиняет Харрис в излишней пропалестинской позиции".



План против регуляторов



"Трамп пригрозил отменить налоговый кредит на электромобили, в то время как Маск является генеральным директором, возможно, самой известной в мире компании по производству электромобилей - то одним из пунктов совпадения является яростная неприязнь к регулирующим органам. Давние битвы Маска с правительственными учреждениями, такими как Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA), могут сместиться в его пользу при администрации Трампа, которая, вероятно, резко сократит их ресурсы и ослабит их полномочия".



"За последние несколько лет Маск столкнулся с расследованиями, штрафами и задержками из-за проблем общественной безопасности в ряде своих проектов.



В сентябре FAA заявило, что SpaceX Маска нарушила протоколы безопасности запусков, и на протяжении многих лет неоднократно лишало компанию права полетов за нарушение правил.



В октябре должностные лица Калифорнии сослались на политику Маска, когда они голосовали против плана SpaceX по проведению запусков в штате. Маск подал в суд в ответ.



EPA также начало расследование в отношении SpaceX в связи с жалобами на то, что она сбрасывает небезопасные объемы сточных вод в экосистему.



Министерство здравоохранения сослалось на компанию Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink за проблемы с благополучием животных.



Попытки Tesla разработать полностью автономные автомобили также подверглись пристальному вниманию, что создало сложности для компании, которая поставила свое будущее на возможность производить беспилотные роботакси. Tesla сталкивается с дополнительными расследованиями со стороны федеральных прокуроров и Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с ее заявлениями о беспилотных автомобилях, а ранее в этом году она попала под расследование Национальной администрации безопасности дорожного движения в связи с отзывом ее функции автопилота.



Эти постоянные стычки с регулирующими органами совпали с многочисленными публичными заявлениями Маска в пользу дерегулирования, а также призывами к полномасштабному аудиту федерального правительства. Эта идея нашла отклик у Трампа, который в сентябре объявил, что создаст возглавляемую Маском комиссию по эффективности правительства, которая будет проверять федеральные агентства на предмет мест, где их следует сократить. Маск хочет назвать ее Департаментом эффективности правительства.



Хотя план расплывчат в деталях и не решает очевидный конфликт интересов в проверке Маском регуляторов, которые контролируют его компании, и Трамп, и Маск неоднократно поднимали идею о том, что Маск будет играть какую-то роль в потенциальной администрации Трампа. Во время выступления на Fox News Трамп сказал, что создаст новую должность под названием "секретарь по сокращению расходов" и назначит Маска".



Крупный бизнес Илона Маска и конфликты интересов с правительством США



Изучив судебные документы, нормативные досье и данные о государственных контрактах, "Нью-Йорк Таймс" (20.10.2024) составила отчет о многосторонних деловых соглашениях Маска с федеральным правительством, а также о нарушениях, штрафах, постановлениях о согласии и других расследованиях, которые федеральные агентства заказывали против его компаний.



Вместе они демонстрируют глубокую сеть взаимоотношений: вместо того, чтобы вступить в эту новую роль в качестве нейтрального наблюдателя, Маск будет выносить суждение своим собственным клиентам и регулирующим органам.



Маск уже рассказал, как он будет использовать новую должность, чтобы помочь своим компаниям.



Он поставил под сомнение правило, которое требовало от SpaceX получать разрешение на сброс большого количества потенциально загрязненной воды со стартовой площадки в Техасе. Он также сказал, что ограничение такого рода надзора может помочь SpaceX быстрее достичь Марса - "если только ее не задушит бюрократия", - написал он в X, своей социальной медиа-платформе. "Департамент эффективности государственного управления - единственный путь к продлению жизни за пределами Земли".



Ранее в октябре он напал на Федеральную комиссию по связи (FCC), которая курирует интернет-спутники, запускаемые SpaceX. Он предположил на X, что если бы комиссия не "незаконно отозвала" более 886 миллионов долларов федерального финансирования, которое компания пыталась предоставить доступ в интернет в сельских районах, спутниковые комплекты "вероятно спасли бы жизни в Северной Каролине" после того, как ураган опустошил части штата.



Независимо от того, кто будет избран президентом, прочные связи между Маском и правительством США вряд ли изменятся в ближайшее время, поскольку агентства становятся все более зависимыми от транспортных средств, ракет, Интернета и других услуг, предоставляемых его компаниями.



Майя МакГинес, президент беспартийного Комитета за ответственный федеральный бюджет, приветствовала идею создания комиссии по эффективности и сказала, что опыт Маска в бизнесе может стать хорошей подготовкой к ее руководству.



Она сказала, что формальная власть Маска, скорее всего, будет ограничена. Предыдущие президенты, начиная с Теодора Рузвельта, пытались использовать комитеты из аутсайдеров с деловым складом ума, чтобы переосмыслить правительство. Чтобы их идеи стали законом, Конгресс должен их одобрить. Обычно, сказала она, этого не происходит.



Эксперты по правовым вопросам, изучавшие федеральные этические нормы и использование внешних руководителей компаний в качестве правительственных советников, заявили, что взаимодействие Маска с федеральным правительством настолько обширно, что он не сможет выполнять функции видного советника президента, не создавая при этом серьезных конфликтов интересов.



Маск и его компании часто подвергают сомнению федеральные правила, особенно когда они угрожают замедлить планы по дальнейшему расширению его деятельности.



Одним из таких примеров стал испытательный запуск в этом месяце Starship, новейшей ракеты SpaceX. NASA согласилось выплатить компании до 4,4 млрд долларов за доставку астронавтов на поверхность Луны в ходе двух будущих миссий - хотя даты будут зависеть от того, когда будет готово все оборудование. Пока что Starship не отправил ни одного человека.



Однако Федеральное управление гражданской авиации США отложило последний испытательный запуск на несколько недель, отчасти из-за вопросов о вреде, который SpaceX причинила дикой природе вблизи своего космодрома в Техасе. Эта задержка вызвала гнев Маска.



"Мы по-прежнему застряли в реальности, когда на оформление государственных документов для лицензирования запуска ракеты уходит больше времени, чем на проектирование и создание самого оборудования", - говорится в заявлении SpaceX .



В прошлом месяце FAA начало процесс наложения штрафа на SpaceX в размере 633 009 долларов за несоблюдение требований лицензии, связанных с двумя запусками во Флориде в прошлом году, которые могли поставить под угрозу безопасность, сообщило агентство.



Это был сдвиг для FAA, которое в прошлых случаях не налагало штрафы, когда SpaceX игнорировала прямые распоряжения агентства. Марк Николс, главный юрисконсульт FAA, сказал в заявлении в сентябре, что "несоблюдение компанией требований безопасности приведет к последствиям".



Маск ответил на своем сайте в социальных сетях: "SpaceX подаст иск против FAA за превышение полномочий в регулировании". Затем компания направила в Конгресс четырехстраничное письмо с жалобой на FAA, которое, по ее словам, "не смогло модернизировать и оптимизировать свои правила".



Список конфликтов компаний Маска распространяется на многие другие федеральные агентства.



Примеры столкновений между агентствами США и компаниями Маска



Национальная администрация безопасности дорожного движения начала пять расследований в отношении Tesla, в том числе по жалобам на неожиданное торможение, потерю рулевого управления и аварии, когда автомобили находились в режиме "самоуправляемого вождения".



Tesla пыталась заблокировать как минимум два постановления Национального совета по трудовым отношениям, включая постановление о наказании Маска за сообщение в Twitter о том, что рабочие фабрики потеряют опционы на акции, если вступят в профсоюз.



Neuralink, компания Маска, занимающаяся имплантацией мозга, была оштрафована за нарушение правил Департамента транспорта, касающихся перевозки опасных материалов.



Министерство юстиции подало в суд на SpaceX, утверждая, что компания отказывается принимать на работу беженцев и просителей убежища из-за их гражданства.



В последние годы Маск особенно нападал на Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая в 2018 году обвинила его в мошенничестве с ценными бумагами за серию ложных и вводящих в заблуждение твитов, связанных с приватизацией Tesla. Маск разместил в Твиттере сообщение о том, что он планировал приватизировать компанию по цене 420 долларов за акцию и что он "обеспечил финансирование" для сделки. В рамках более позднего урегулирования с SEC он ушел с поста председателя Tesla, а Tesla заплатила штраф в размере 20 миллионов долларов .



"Если победит Трамп, у нас действительно появится возможность провести своего рода дерегулирование и сокращение размера правительства, которые случаются раз в жизни", - сказал Маск на конференции в Лос-Анджелесе в сентябре.



Чего на самом деле хочет Илон Маск



Так называется статья Франклина Фоера в The Atlantic от 19 октября 2024 года.



Автор делает вывод:



"Магнат Tesla и X давно мечтает переделать мир по своему экстремальному образу. Трамп может быть его троянским конем".



Он пишет:



"В видении человеческой истории Илона Маска Дональд Трамп - это сингулярность. Если Маск сможет вернуть Трампа в Белый дом, это будет означать момент, когда его собственный суперинтеллект сольется с самым мощным аппаратом на планете, американским правительством, не говоря уже о бизнес-возможности века.



Многие другие титаны Кремниевой долины тоже связали себя с Трампом. Но Маск - тот, кто готов воплотить в жизнь самую совершенную техно-авторитарную фантазию. С его влиянием он может захватить государство, а не только обогатиться.



Трамп открыто пригласил Маска в правительство, чтобы тот сыграл роль главного инженера, который перепроектирует американское государство - и, следовательно, американскую жизнь - по своему собственному образу.



Стремление Маска к этой мечте явно выходит за рамки хобби миллиардера. Подумайте о личном внимании и финансовых ресурсах, которые он вкладывает в кампанию бывшего президента. По данным "Нью-Йорк Таймс", Маск переехал в Пенсильванию, чтобы контролировать тамошнюю игру Трампа. То есть, он управляет инфраструктурой, которая приведет избирателей на избирательные участки. Для достижения этой цели он импортировал лучших специалистов из своих компаний и, как сообщается, планирует потратить на это 500 миллионов долларов.



Маск начинал как скептик Трампа - фактически, сторонник Рона ДеСантиса. Лишь постепенно он стал открытым, восторженным сторонником MAGA. Его отношение к Трампу, кажется, совпадает с его взглядом на искусственный интеллект. С одной стороны, ИИ может привести к уничтожению человечества. С другой стороны, это неизбежно, и если его обуздает блестящий инженер, он имеет славный, возможно, даже спасительный потенциал.



Публичная симпатия Маска к Трампу, почти наверняка, начинается с его проницательного понимания экономических интересов, а именно своих собственных. Как и многие другие миллиардеры-приверженцы либертарианства, он превратил правительство в впечатляющий центр прибыли. Его компания SpaceX полагается на контракты с трехбуквенными агентствами и Пентагоном. Она взяла на себя некоторые из основных функций NASA. Tesla процветает за счет государственных налоговых льгот на электромобили и субсидий на свою сеть зарядных станций. По подсчетам Politico, обе компании выиграли 15 миллиардов долларов федеральных контрактов. Но это только его бизнес-план в бета-версии. По данным "Уолл-стрит джорнал", SpaceX разрабатывает множество новых продуктов с учетом "клиентов национальной безопасности".



Маск только начал использовать финансовый потенциал правительства, а Трамп - мечта. Он вознаграждает лоялистов, будь то иностранные лидеры, преклоняющие перед ним колени, или просители, которые устраивают мероприятия на его курортах. Там, где другие президенты могут быть ограничены нормами, Трамп пожимает плечами. Во время своего первого срока он обнаружил, что его партия никогда не накажет его за его проступки.



В меняющейся топографии Трампленда ни у кого из его сторонников или приятелей не будет очков, которые можно было бы сравнить с очками Маска. Если Трамп победит, то, скорее всего, с небольшим отрывом, который можно будет отнести за счет явки. Маск может рекламировать себя как единственную переменную успеха.



Нетрудно представить, как магнат будет использовать этот альянс. Трамп уже объявил, что назначит его главой правительственной комиссии по эффективности. Или, на трамповском жаргоне , Маск будет "секретарем по сокращению расходов".



SpaceX - это подразумеваемый шаблон: Маск будет выступать за приватизацию правительства, аутсорсинг государственных дел ловким предпринимателям и ловким технологам. Это означает, что у его компаний будет еще больше возможностей получить гигантские контракты. Поэтому, когда Трамп хвастается , что Маск отправит ракету на Марс во время его правления, он не представляет себе повторение программы "Аполлон". Он представляет себе сокращение SpaceX на один из самых крупных чеков, которые когда-либо выписывало правительство США. Он говорит о том, чтобы сделать самого богатого человека в мире еще богаче.



Конечно, это может быть пустословием. Но это полностью соответствует остальной части программы правых на второй срок Трампа, которая включает в себя демонтаж федерального правительства - устранение рядов политически нейтральной государственной службы и целых министерств и ведомств Кабинета. Это именно тот тип радикальных изменений, который соответствует грандиозному чувству Маска относительно его собственного места в истории человечества.



Это не стандартный случай олигархии. Это апофеоз эгоизма и социального дарвинизма, заложенных в стремлении Кремниевой долины к монополии - ощущение, что концентрация власти в руках гениев является наиболее желательным социальным устройством. Как однажды выразился Питер Тиль, "Конкуренция - для неудачников". (Он также прямо признал: "Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы".) В этом мировоззрении ограничения власти также предназначены для неудачников.



Благодаря своим государственным контрактам и своему инсайдерскому влиянию Маск еще больше укрепится в государстве национальной безопасности. (У него уже есть секретный контракт на 1,8 миллиарда долларов, вероятно, с Национальным разведывательным управлением, и через подразделение SpaceX под названием Starshield он поставляет коммуникационные сети для военных.) В тот момент, когда правительство сталкивается с необходимостью принятия важных решений о будущем ИИ и коммерциализации космоса, его идеалы будут иметь решающее значение.



В Tesla Маск присвоил себе звание "технокинга". Это прозвище, находящееся на грани между шутливостью и мономанией, отражает опасность. Следуя примеру Трампа, ему не нужно будет отказываться от своих предприятий, даже от своей компании социальных сетей. В администрации, которая нагло не уважает своих критиков, ему не нужно будет бояться надзора Конгресса, и он сможет отмахнуться от любого американца, который осмелится усомниться в его роли".



***



63 года назад, в 1961 году президент США Джон Кеннеди выступил перед представителями американских СМИ с предупреждением о роли тайных обществ в политической жизни Америки.



Тайные общества в этой стране никуда не делись. Они преобразились.



Сейчас еще модно говорить о "глубинном государстве" Америки.



Трамп и его сторонник Маск постоянно говорят о необходимости ликвидировать "глубинное государство", по крайне мере, ограничивать его влияние.



А к какой категории отнести самого Маска?



"Технологическая замена" государства?



И о какой "демократии" можно говорить при такой замене?



Ведь нынешние "выборы" президента США уже совсем не похожи на выборы как таковые – все решают технологии.



За Харрис тоже стоят лидеры Кремниевой долины и технологии.



Но, складывается впечатление, что пока технологии Маска опережают технологии его коллег.



Не ясно другое – как к этому отнесутся в тайных обществах и в "глубинном государстве"?



***



Впервые за два месяца Дональд Трамп занял лидирующую позицию в модели журнала "Экономист", ĸоторая теперь дает ему 54 шанса из 100 на победу на выборах. Точно таĸ же, ĸаĸ национальные опросы поĸазали, что многие неопределившиеся избиратели и сторонниĸи сторонних организаций выбрали Камалу Харрис в августе, неĸоторые из оставшихся - возможно, сторонниĸи республиĸанцев с самого начала - недавно встали в очередь за мистером Трампом. Это повысило вероятность его победы на восемь процентных пунĸтов с пятницы и подтолĸнуло прогноз в его пользу во всех штатах, хотя гонĸа остается более или менее жеребьевĸой.



Модель президентсĸих выборов в Америĸе, разработанная "Экономистом", оценивает шансы ĸаждого основного ĸандидата на победу в ĸаждом штате и ĸоллегии выборщиĸов в целом. Разработанный ĸомандой ученых Колумбийсĸого университета прогноз объединяет опросы на национальном уровне и на уровне штатов с фундаментальными данными о состоянии эĸономиĸи, историчесĸих моделях голосования и демографии ĸаждого штата, чтобы предсĸазать вероятность различных исходов предвыборной гонĸи.



Модель делает это путем построения тысяч сценариев, ĸаждый из ĸоторых содержит разные доли голосов в ĸаждом штате и разные значения влияния предвзятости опросов и других хараĸтеристиĸ. Модель с большей вероятностью генерирует сценарии, ĸоторые ближе ĸ соответствию опросам и предоставленным фундаментальным данным. Представленные здесь вероятности победы отражают долю этих сценариев, выигранных ĸаждым ĸандидатом.



"Экономист" внес неĸоторые небольшие методологичесĸие ĸорреĸтивы, ĸогда 15 августа перезапустил модель с Камалой Харрис в ĸачестве ĸандидата от Демоĸратичесĸой партии, вĸлючая обработĸу результатов опросов вероятных избирателей и партийную поддержĸу в опросах, а таĸже предполагаемую точность фундаментального прогноза. Источник - завтра

