Пережившая теракт Турция нанесла удары возмездия по соседним странам

10:01 25.10.2024

Проамериканская группировка сирийских курдов сообщила о гибели мирных жителей



Турция нанесла удары по Сирии и Ираку после нападения на оборонную фирму близ Анкары. Авиаудары были нанесены по предполагаемым объектам курдских боевиков после того, как Рабочую партию Курдистана власти обвинили в нападении на компанию "Тусаш".



Проамериканская группировка сирийских курдов сообщила о гибели мирных жителей



Турция нанесла авиаудары по предполагаемым объектам курдских боевиков в Сирии и Ираке после того, как обвинила Рабочую партию Курдистана (РПК) в нападении на штаб-квартиру турецкой национальной аэрокосмической компании в среду, в результате которого погибли пять человек, пишет The Guardian.



Национальная разведывательная организация Турции заявила, что она нанесла удары по многочисленным "стратегическим объектам", используемым РПК или сирийскими курдскими ополченцами, связанными с боевиками, сообщило агентство Anadolu.



От РПК пока не поступало никаких заявлений о нападении или турецких авиаударах, отмечает The Guardian.



В отчете говорится, что целями турецких ударов возмездия стали военные, разведывательные, энергетические и инфраструктурные объекты, а также склады боеприпасов. Представитель службы безопасности сообщил, что в ходе ударов в четверг использовались вооруженные беспилотники.



Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) заявили в четверг, что в результате турецких авиаударов погибли 12 мирных жителей на северо-востоке Сирии. "За последние часы... в результате новой волны нападений [Турции] на север и восток Сирии" погибли 12 мирных жителей, в том числе двое детей, и еще 25 получили ранения, говорится в заявлении поддерживаемых США "Сирийских демократических сил".



"В дополнение к населенным районам, турецкие военные самолеты и беспилотные летательные аппараты наносили удары по пекарням, электростанциям, нефтяным объектам и контрольно-пропускным пунктам курдских сил внутренней безопасности", - говорится в заявлении, в котором также сообщается об обстрелах со стороны Турции.



В среду ВВС Турции нанесли удары по аналогичным объектам на севере Сирии и севере Ирака, спустя несколько часов после того, как турецкие правительственные чиновники обвинили РПК в смертельном нападении на штаб-квартиру аэрокосмической и оборонной компании Tusaş недалеко от Анкары.



В ходе воздушного наступления было уничтожено более 30 объектов, сообщило министерство обороны Турции.



Нападение на компанию Tusaş произошло, когда двое нападавших – мужчина и женщина – прибыли в штаб-квартиру фирмы на такси, которое они захватили после убийства водителя, напоминает The Guardian.



Как говорится в сообщениях, вооруженные автоматами, нападавшие привели в действие взрывчатку и открыли огонь, убив четырех сотрудников компании, в том числе сотрудника службы безопасности и инженера-механика.



По словам министра внутренних дел, как только началось нападение, около 15:30 по местному времени были направлены группы безопасности. В результате нападения также были убиты двое нападавших и более 20 человек получили ранения.



Компания Tusaş разрабатывает, производит и собирает гражданские и военные самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие оборонные и космические системы. Ее оборонные системы считаются ключом к победе Турции в борьбе с курдскими боевиками, утверждает The Guardian.



Нападение произошло на следующий день после того, как глава ультраправой националистической партии, поддерживающей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что заключенный в тюрьму лидер РПК может быть условно-досрочно освобожден, если он откажется от насилия и распустит свою организацию.



Рабочая Партия Курдистана, возглавляемая Абдуллой Оджаланом, борется за автономию на юго-востоке Турции в ходе конфликта, в результате которого с 1980-х годов погибли десятки тысяч человек. Турция и западные союзники страны считают ее террористической группировкой.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ