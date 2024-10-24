|В Кыргызстане опять (в который раз) поменяют гимн страны
10:10 25.10.2024
Спикер Жогорку Кенеша (Парламент Кыргызстана) Нурланбек Шакиев 25 октября заявил, что в Кыргызстане будет изменен гимн, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Кaktus media.
По его словам, действующий гимн был утвержден, когда распался Советский Союз.
"Теперь мы - государство, которое полностью встало на ноги. Поэтому мы должны изменить гимн на тот, что будут петь все граждане страны", - сказал Шакиев.
Издание сообщает, что Шакиев был инициатором изменения флага Кыргызстана.
Напомним: в декабре 2023 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров законодательно утвердил изменение флага страны.
Ранее кыргызские депутаты предложили изменить герб, флаг и гимн.
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