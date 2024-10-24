В Кыргызстане опять (в который раз) поменяют гимн страны

10:10 25.10.2024

Спикер Жогорку Кенеша (Парламент Кыргызстана) Нурланбек Шакиев 25 октября заявил, что в Кыргызстане будет изменен гимн, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Кaktus media.



По его словам, действующий гимн был утвержден, когда распался Советский Союз.



"Теперь мы - государство, которое полностью встало на ноги. Поэтому мы должны изменить гимн на тот, что будут петь все граждане страны", - сказал Шакиев.



Издание сообщает, что Шакиев был инициатором изменения флага Кыргызстана.



Напомним: в декабре 2023 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров законодательно утвердил изменение флага страны.



Ранее кыргызские депутаты предложили изменить герб, флаг и гимн.



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