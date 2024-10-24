Минтруда РФ предложил поднять квоту на наем иностранцев. CноваI

10:26 25.10.2024

В РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ КОЛИЧЕСТВО МИГРАНТОВ В 2025 ГОДУ

Минтруд предложил поднять квоту на наем иностранцев.



В 2025 году Министерство труда планирует увеличить на 50% число разрешений на работу для иностранных специалистов с высокой квалификацией. Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на проект постановления правительства.



В соответствии с документом, количество иностранных работников, которые смогут въехать в страну, составит 234 900 человек. В 2024 году ожидается, что это число составит 155 900 человек, а в 2023 году показатель составил 124 000 человек.



Авторы документа отмечают, что государству необходимы иностранные работники в связи с дефицитом кадров в некоторых регионах, а также из-за использования импортного оборудования, которое могут настроить и обслуживать иностранные специалисты.



В 2025 году крупные и мелкие промышленные предприятия будут особенно остро нуждаться в квалифицированных иностранных работниках. Им будет выделена квота на 74 тысячи человек.



Из этого числа 43 тысячи специалистов будут привлечены для выполнения горных, горно-капитальных, ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ.



Для специалистов, работающих с оборудованием, таких как операторы, машинисты, аппаратчики и слесари-сборщики стационарного оборудования, предусмотрено 29 тысяч рабочих мест.



Также в список востребованных специальностей включены рабочие, занятые в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.