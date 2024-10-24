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|В Узбекистане при Правительстве создано Агентство миграции
12:07 25.10.2024
При правительстве Узбекистана создано Агентство миграции
Узбекистан, общество 15:04, 25 октября 2024 Просмотров: 32
CentralAsia (UZ) - Деятельность Агентства внешней трудовой миграции (АВТМ) при Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана прекращена. Вместо него при кабинете министров образовано Агентство миграции – согласно указу президента "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционными процессами".
Агентству передадут Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. На его базе создадут Фонд миграции.
Агентство будет уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере осуществления внешней трудовой миграции, координирует деятельность государственных органов, оказывает государственные услуги в сфере миграции.
В частности, агентство будет:
контролировать процесс отправки граждан на работу за рубеж;
лицензировать деятельность частных агентств занятости;
разрабатывать международные проекты в сфере миграции;
организовывать подготовку узбекских трудовых мигрантов;
оказывать правовую и социальную защиту узбекистанцам, работающим за рубежом;
расширять связи с узбекскими диаспорами и соотечественниками.
Агентство миграции возглавит бывший министр занятости и сокращения бедности, руководитель АВТМ Бехзод Мусаев. В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил АВТМ ускорить работу по освоению узбекистанцами высокодоходных рынков труда за рубежом. Хокимы (главы администраций городов, районов и областей) и дипломатические представительства Узбекистана будут в равной степени ответственны за судьбу граждан республики, работающих за границей по линии АВТМ.