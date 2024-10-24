Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС, - Ольга Самофалова

12:11 25.10.2024 Странам БРИКС предложили создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями. Такую идею озвучил Иран в надежде, что новые нефтепроводы и газопроводы пойдут через него и сделают его центром торговли. Как Россия могла бы воспользоваться предложением Ирана и организовать поставки своей нефти и газа?

Страны БРИКС могли бы создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, предложил президента Ирана Масуд Пезешкиан на саммите БРИКС, который прошел в Казани. По его словам, Иран располагает стратегически важным географическим положением и является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая "Север – Юг" и "Восток – Запад". И страны БРИКС могли бы воспользоваться этим для создания собственной новой транзитной сети для энергоносителей, а в перспективе и для других товаров.



Перспективы стать транзитным хабом для транспортировки энергоресурсов очень заманчивы для любой страны. Ведь это не только принесет доходы в казну и обеспечит рабочие места во время строительства инфраструктуры, но и обеспечит потом постоянный доход от транзита нефти или газа. Это еще и серьезно поднимет геополитическую значимость и вес транзитной страны, с мнением которой станут считаться еще больше.



Что касается Ирана, то если транспортировать энергоресурсы через него, то всех членов БРИКС задействовать все-таки вряд ли получится. Здесь речь может идти о поставках энергоресурсов из Россию через Иран в Индию, и есть два варианта – это либо поставки нефти, либо поставки газа, считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.



Ранее обсуждался вариант построить нефтепровод из России через Иран в Персидский залив, где российскую нефть можно перегрузить на танкер, который доставит ее на индийский рынок. Индия вместе с Китаем – два крупнейших покупателя российской нефти. Причем Индия по году, как правило, выходит на первое место, если считать поставки морским транспортом.



"России, возможно, было бы выгоднее обходить черноморские проливы, Турцию, Суэцкий канал и поставлять нефть в Индию через Иран и Персидский залив. Первый путь более длинный, и есть риски, связанные с нападением йеменских хуситов,



которые могут не разобраться, чей танкер идет, и атаковать. Кроме того, Турция постоянно говорит о том, что пролив перегружен, и она хочет реализовать проект канала и перетащить туда все танкеры. Через пролив они не могут брать деньги, а через канал – могут, и на этом турки смогут зарабатывать. Но для России это означает рост издержек по доставке нашей нефти, в первую очередь из Новороссийска. Поэтому Россия готова рассмотреть вариант строительства, например, нефтепровода через Иран для поставок нефти в Индию", – рассуждает Игорь Юшков.



Это действительно будет более короткий путь доставки нефти до Индии. Кроме того, есть возможность использовать уже существующие нефтепроводы, в частности трубу до Баку. Это сэкономит стоимость реализации проекта.



"По нефтепроводу Баку – Новороссийск прокачка нефти идет сейчас в обратном направлении: из Азербайджана в Новороссийск. По этому нефтепроводу мы принимаем нефть из Туркменистана и Казахстана по Каспийскому морю, где идет выгрузка в Махачкале, а далее сырье идет по трубе из Махачкалы в сторону Новороссийска. Но этот нефтепровод можно развернуть в обратном направлении и качать нефть из России в Баку", – говорит эксперт ФНЭБ.



Прокачка нефти из России до Баку ранее уже обсуждалась. Азербайджан мог бы неплохо на этом зарабатывать. "Российскую нефть можно поставлять на бакинские НПЗ, которые будут получать из нее нефтепродукты и поставлять их в том числе на экспорт по рыночным ценам. Наша нефть все равно будет идти с определенной скидкой. Кроме того, Азербайджан высвободит объемы собственной нефти, которые также может поставить на экспорт по более высоким рыночным ценам", – рассказывает о потенциальном дополнительном заработке для Азербайджана Игорь Юшков.



Однако есть один важный момент: если Россия пускает свою нефть на азербайджанские НПЗ, то тогда придется прекратить прием нефти из Казахстана и Туркменистана (через Каспий, Махачкалу в Новороссийск). Москва теряет на этом деньги за транзит.



"Однако Россию заинтересовал бы проект этого нефтепровода, если бы он был частью более масштабного проекта, когда мы качаем нефть не просто в Баку, а дальше строим нефтепровод на Иран с выходом на Персидский залив, и там уже можно грузить нефть на танкеры и отравлять в Индию",



– говорит Юшков.



Понятно, что морской путь доставки нефти в Индию резко сократился бы. А именно этот путь является наиболее дорогим и непредсказуемым. Плата за транзит по трубе, как правило, не такая высокая, и маршрут по земле более предсказуемый.



"Такой масштабный проект нефтепровода из России в Персидский залив выгоден всем, кроме Турции, так как он нарушит турецкие планы по строительству канала и зарабатыванию денег на нем, ведь загружать канал будем нечем. А Азербайджан и Турция союзники, поэтому Баку учитывает интересы Анкары", – говорит собеседник.



По его мнению, можно было попробовать разработать альтернативные варианты проекта, например, проект трубы через Каспийское море или через Центральную Азию, но вариант с Баку выгоден как раз тем, что там уже есть часть готовых нефтепроводов, плюс это все-таки кратчайший маршрут.



"Через Каспийское море нам вряд ли кто-то даст что-то построить, ведь здесь необходимо согласие всех прикаспийских стран. Но даже сам Азербайджан будет блокировать строительство в Каспии нефтепровода. Баку в свое время блокировал Транскаспийский газопровод, из-за чего не был реализован проект "Набукко". Так как может пострадать хрупкое равновесие Каспийского моря, хотя речь шла о газопроводе. В случае с нефтепроводом такие аргументы сработают еще сильнее", – поясняет Игорь Юшков.



Есть вариант строительства нефтепровода через Центральную Азию: трубу придется тащить из России в Казахстан, потом через Казахстан в Туркменистан, чтобы выйти только на Иран. В этом случае придется строить более протяженную трубу, да еще и с нуля, плюс появляется больше стран-транзитеров, поэтому возникает вопрос рентабельности такого маршрута, говорит эксперт.



Что касается поставок газа из России, то построить газопровод через Каспийское море не дадут Туркменистан и Азербайджан. Но есть потенциальная возможность рассмотреть строительство газопроводов как через Кавказ, так и через Центральную Азию. "Но здесь получается тоже довольно протяженный газопровод по территории стран – производителей газа. Ладно, если бы мы могли часть газа по пути следования трубы продавать, но здесь скорее не получится так", – считает эксперт.



Хотя если смотреть на газопровод через Центральную Азию, то Казахстан, видимо, скоро из экспортера превратится в страну-импортера газа из-за растущего потребления при стагнации добычи. Так уже произошло ранее с Узбекистаном. Поэтому ему может понадобиться наш газ. Плюс уже есть часть газопровода вплоть до Туркменистана, хотя его мощности придется расширять. Если качать газ до Ирана и потом в Пакистан и в Индию, то имеет смысл строить трубу на десятки миллиардов кубометров газа, отмечает эксперт ФНЭБ.



Проекты газопроводов выглядит менее рентабельными и жизнеспособными, чем нефтяные. Во-первых, протяженность труб очень большая, что через Центральную Азию, что через Кавказ, так как тянуть надо до Пакистана и Индии, как главного покупателя. "Себестоимость прокачки будет высокая, плюс стоимость добычи, и все это на рынке, где ожидается переизбыток предложения газа из-за ввода в строй многих проектов СПГ в 2028-2030 годах", – говорит собеседник. Это значит, что цены на газ на рынке будут невысокими, и Индия, как покупатель, наверняка будет выторговывать себе большую скидку. Тогда как для того, чтобы окупить столь рискованный, дорогой и масштабный проект, необходимо, наоборот, иметь покупателя, готового платить хорошую цену за газ. Источник - взгляд

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