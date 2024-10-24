WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

12:13 25.10.2024

Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.



Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.



Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.



Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.