 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.10.2024
14:13  Энергетика как ключевая отрасль экономики Кыргызстана: История, современные тенденции и перспективы развития, - Валентина Касымова
13:25  Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение, - Радомир Маркуш
13:24  Террористические качели Эрдогана, - Ст.Тарасов
13:15  Андрей Перла: Враг народа – это не метафора
13:13  Президент Узбекистана награжден орденом "Дуслык" Татарстана
13:05  Путин: "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает"
13:00  Ядерное безумие Владимира Зеленского. Зачем шеф Пентагона срочно сорвался в Киев?

12:56  Высокомерный Запад, униженный Путиным. В Казани собрался Глобальный Юг, - Иван Риуфоль
12:53  США предлагают европейцам выстрел в ногу – обложить санкциями экспорт титана и палладия из России
12:32  Восток–Запад: углубляется ли цивилизационный разлом, - Л.Пастернак
12:18  Диалог Турции и курдов попал в зону поражения, - Къ
12:13  WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море
12:11  Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС, - Ольга Самофалова
12:07  В Узбекистане при Правительстве создано Агентство миграции
10:26  Минтруда РФ предложил поднять квоту на наем иностранцев. CноваI
10:10  В Кыргызстане опять (в который раз) поменяют гимн страны
10:01  Пережившая теракт Турция нанесла удары возмездия по соседним странам
09:37  Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку? и он близок к своей цели, - Владимир Овчинский
09:27  Макрон раздухарился. Французский петушок полон отваги, - Е.Волков
09:25  МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута за отказ арестовать Путина
09:21  Радомир Маркуш: Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение
09:17  Цыганский погром в уральском Коркино. Власти зачесались
09:12  Турецкие спецслужбы установили личности исполнителей теракта в Анкаре - курды из РПК
09:07  В Казани журналистов ждала неожиданность: Владимир Путин высказывался на пределе откровенности, - репортаж А.Колесникова
09:05  Бейрут предлагает лишить "Хезболлу" права на оружие, - Игорь Субботин
09:02  Сигэру Исиба может легко и быстро потерять пост премьера Японии, - Владимир Скосырев
08:50  Москва. Киргиз-нелегал убил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову
07:59  Против членства Украины в НАТО выступили 7 стран, - Politico
01:37  Прощай, ЕС! Европейские государства в многополярном мире, - "Завтра"
00:57  При расширении БРИКС нагревается, - репортаж А.Колесникова
00:48  Константин Бондаренко: Нынешние беды Украины начались с вербовки Зеленского в Лондоне два года назад
00:31  Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада, - В.Скачко
00:24  В Казахстане планируют разместить производства турецких дронов
00:12  Ласкать уши глупцов. Исполняется 555 лет со дня рождения Эразма Роттердамского
00:06  Страны БРИКС начинают путь к другому мировому порядку, - Геннадий Петров
00:02  "Идет на посадку" действующий замминэнерго России Сергей Мочальников
00:01  Сергей Худиев: Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно
Четверг, 24.10.2024
17:15  С БРИКСом по жизни. Решили для себя в этот день некоторые, - казанский репортаж А.Колесникова
15:08  Кривое зеркало. Почему Запад вешает свои грехи на БРИКС, - Антон Трофимов
15:06  Таджикистан получит грант в $90 миллионов от АБР для создания демонстрационного зеленого коридора
15:05  Си Цзиньпин вдохновился Чернышевским и теперь знает "Что делать?"
15:01  Узбекистан уменьшает зависимость от Казахстана?
14:59  Удастся ли США помирить Ливан и Израиль, - Ксения Логинова
14:57  В Баку убиты бывший актер Азербайджанского русского театра Иосиф Ткач и его жена
14:54  Назначен первый посол Узбекистана в Хорватии - Ойбек Шахавдинов
14:51  БРИКС сигнализирует об отходе от финансовой системы под началом США, - Майкл Корбин
14:49  Всех, кто с усами и хвостом. УзбМВД теперь будет сажать квадроберов на 15 суток
14:38  У ШОС огромный потенциал. Что мешает его раскрыть, - Насир Джамаль
14:33  ВСУ оставили микрорайоны Новый и Октябрьский в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 23 октября
14:29  Коль более не славен: в Восточной Германии открыта база НАТО. Берлин нарушил Договор "2+4", - А.Кузмак
12:16  SITA объявила о назначении Натали Альтвегг на должность старшего вице-президента подразделения Airports
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США предлагают европейцам выстрел в ногу – обложить санкциями экспорт титана и палладия из России
12:53 25.10.2024

Сергей Рыжов. 24.10.2024

Bloomberg сообщает, что Белый дом готовит новые санкции против России. Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, в этот раз они будут нацелены на попытку ограничения доступа России к ряду товаров двойного назначения. Она отметила, что санкции будут объявлены уже на следующей неделе.

"США представят новые жесткие санкции, нацеленные на тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, которые снабжают Россию ключевыми компонентами для ее вооруженных сил", – сказала Йеллен.

Издание утверждает, что Запад нашел новые обходные маршруты поставки в РФ товаров двойного назначения – через Индию, Малайзию и Таиланд.

Кроме этих мер против посредников в третьих странах, ожидается, что США введут дополнительные санкции на энергетический сектор и банки России.

Наиболее сенсационная часть нового санкционного пакета, по данным Bloomberg, может затронуть "священных коров" российского экспорта в Америку, не пострадавших до сих пор в сходе санкционной войны.

Как говорится в публикации, "представители Белого дома предложили союзникам рассмотреть вопрос о санкциях против палладия и титана из России. По словам знающего ситуацию источника, американцы завели разговор об этом на встрече заместителей министров финансов G7 в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность новых мер по ограничению доходов ведущей войну России".

Politico, со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, также утверждает, что Евросоюз также готовится с нового года возобновить санкционную атаку на Россию:

"Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о каких-либо ограничительных мерах. Однако в январе 2025 года председателем ЕС станет Польша, которая выступает за их ужесточение", отмечает агентство.

"Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке. Все, безусловно, ждут глотка свежего воздуха", - сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Издание отмечает, что проблема с такими редкоземельными металлами, как палладий и титан, в том, что Европа сильно зависит от их поставок из России. Титан, в частности, применяется в авиастроении (его закупает корпорация Airbus), а палладий – в каталитических конвертерах для автомобилей, от которых критически зависит европейское автомобилестроение.

Кроме того, титан и палладий используются в медицинских имплантах, полупроводниках и других сферах. Принадлежащий одному из богатейших российских олигархов Владимиру Потанину "Норильский никель" в настоящее время обеспечивает 40% мирового производства палладия.

Впрочем, опрошенные изданием эксперты опасаются, как бы эти санкции не стали для Запада "выстрелом в ногу", ведь, ослабив одного противника они могут усилить другого.

В связи с этим издание приводит такие факты: с 2022 года Китай почти в сто раз увеличил собственный экспорт палладия, в то время как сам является одним из крупнейших покупателей этого металла. И это в ситуации, когда российский палладий под санкции формально не попал, однако из-за опасения их введения возникли сложности с транспортировкой товара поставщикам.

По данным таможни КНР только за январь-май 2022 года Китай экспортировал 5,2 тыс. тройских унций металла. Потребителями стали Италия, Канада и Гонконг. В предвоенном 2021 году экспорт палладия из КНР был почти в сто раз меньше и составлял лишь 55 тройских унций.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729849980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  