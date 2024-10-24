США предлагают европейцам выстрел в ногу – обложить санкциями экспорт титана и палладия из России

12:53 25.10.2024

Сергей Рыжов. 24.10.2024



Bloomberg сообщает, что Белый дом готовит новые санкции против России. Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, в этот раз они будут нацелены на попытку ограничения доступа России к ряду товаров двойного назначения. Она отметила, что санкции будут объявлены уже на следующей неделе.



"США представят новые жесткие санкции, нацеленные на тех, кто содействует Кремлю, включая посредников в третьих странах, которые снабжают Россию ключевыми компонентами для ее вооруженных сил", – сказала Йеллен.



Издание утверждает, что Запад нашел новые обходные маршруты поставки в РФ товаров двойного назначения – через Индию, Малайзию и Таиланд.



Кроме этих мер против посредников в третьих странах, ожидается, что США введут дополнительные санкции на энергетический сектор и банки России.



Наиболее сенсационная часть нового санкционного пакета, по данным Bloomberg, может затронуть "священных коров" российского экспорта в Америку, не пострадавших до сих пор в сходе санкционной войны.



Как говорится в публикации, "представители Белого дома предложили союзникам рассмотреть вопрос о санкциях против палладия и титана из России. По словам знающего ситуацию источника, американцы завели разговор об этом на встрече заместителей министров финансов G7 в Вашингтоне, чтобы обсудить возможность новых мер по ограничению доходов ведущей войну России".



Politico, со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, также утверждает, что Евросоюз также готовится с нового года возобновить санкционную атаку на Россию:



"Сейчас в ЕС председательствует Венгрия, практически прекратившая дискуссию о каких-либо ограничительных мерах. Однако в январе 2025 года председателем ЕС станет Польша, которая выступает за их ужесточение", отмечает агентство.



"Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке. Все, безусловно, ждут глотка свежего воздуха", - сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС.



Издание отмечает, что проблема с такими редкоземельными металлами, как палладий и титан, в том, что Европа сильно зависит от их поставок из России. Титан, в частности, применяется в авиастроении (его закупает корпорация Airbus), а палладий – в каталитических конвертерах для автомобилей, от которых критически зависит европейское автомобилестроение.



Кроме того, титан и палладий используются в медицинских имплантах, полупроводниках и других сферах. Принадлежащий одному из богатейших российских олигархов Владимиру Потанину "Норильский никель" в настоящее время обеспечивает 40% мирового производства палладия.



Впрочем, опрошенные изданием эксперты опасаются, как бы эти санкции не стали для Запада "выстрелом в ногу", ведь, ослабив одного противника они могут усилить другого.



В связи с этим издание приводит такие факты: с 2022 года Китай почти в сто раз увеличил собственный экспорт палладия, в то время как сам является одним из крупнейших покупателей этого металла. И это в ситуации, когда российский палладий под санкции формально не попал, однако из-за опасения их введения возникли сложности с транспортировкой товара поставщикам.



По данным таможни КНР только за январь-май 2022 года Китай экспортировал 5,2 тыс. тройских унций металла. Потребителями стали Италия, Канада и Гонконг. В предвоенном 2021 году экспорт палладия из КНР был почти в сто раз меньше и составлял лишь 55 тройских унций.