Высокомерный Запад, униженный Путиным. В Казани собрался Глобальный Юг, - Иван Риуфоль

12:56 25.10.2024 Causeur

Франция



Высокомерный Запад, униженный Путиным и ООН. В Казани собрался Глобальный Юг

Causeur: Глобальный Юг поквитается с Западом, который его так долго унижал



Прибытие в Казань на саммит БРИКС генсека ООН – лишнее свидетельство того, что Россия и ее президент-"автократ" вовсе не изолированы, пишет Causeur. Читатели уверены, что "автократ" – это не Путин, а Макрон.



Иван Риуфоль (Ivan Rioufol)



Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш прибыл в Россию, где автократ Владимир Путин на организованном им саммите БРИКС показывает, что он вовсе не изолирован.



Сотрясший Францию великий крах не обошел стороной и Запад в целом. В мире происходят глобальные потрясения, ставшие ответом на презрение самодовольных "элит" в адрес чересчур обыкновенных людей. Прибытие в Россию для участия в проходящем под председательством Путина саммите БРИКС генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша является провокацией в отношении демократических стран свободного мира и их претензий на образцовость. Российский "изгой" под "ордером на арест", выпущенным Международным уголовным судом, может похвастаться не только поддержкой ООН, но и тем, что ему удалось собрать в Казани все сливки "Глобального Юга" – стран, на долю которых приходится почти 46% населения планеты и 36% мирового ВВП. На "семейном фото" среди лидеров свыше двух десятков стран, участвующих в саммите, будут присутствовать Китай, Индия, Бразилия, Иран, ЮАР, Турция и Палестинская автономия. Неплохой способ для Путина напомнить о провале политики Запада, поклявшегося сломить его, изолировать от внешнего мира и заставить проиграть в конфликте на Украине. Ни одной из этих целей достичь не удалось. Вместо заявленного – извечное высокомерие Запада приводит в ярость его собственных граждан. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проведенных институтом Ipsosи опубликованных в газете Le Parisien. Как следует из ответов респондентов, для 51 % французов "лишь сильное правительство может гарантировать порядок и безопасность". 23% опрошенных, и среди них 31% – молодежь младше 35 лет, отметили, что не считают демократию "лучшей из существующих систем". 76% респондентов высказали мнение, что политики "оторваны от жизненных реалий".



Оспаривание старого миропорядка преимущественно деспотичными режимами, очевидно, не несет ничего хорошего для будущего либеральных демократий. Но было бы слишком легко обвинить БРИКС в дурных манерах и мракобесии. Постоянное безразличие, которым возгордившийся Запад отвечал России после ее побега из коммунистической тюрьмы, привело к тому, что эта страна назло всем отвернулась от знакомой ей – хотя бы благодаря христианской культуре и литературе – цивилизации. В своей книге "Лабиринт заблудших" член Французской академии Амин Маалуф пишет: "Что касается западных лидеров, то им не хватило великодушия и долгосрочного стратегического видения. Они должны были предвидеть, что израненная и ослабленная Россия станет бомбой замедленного действия для Европы. Они должны были любой ценой помочь ей демократизироваться, развиваться, перестраиваться; помочь ей по окончании холодной войны найти себе совершенно другую роль в мире, другой путь к процветанию, чтобы в ней смогло сформироваться новое поколение лидеров – не хищников, жаждущих возмездия. Увы, ничего этого сделано не было..." Вина за этот провал должна быть целиком возложена на высокомерный Запад. Конечно, он остается образцом для всех, кому дорога свобода. Но Запад должен отдавать себе отчет в том, что решивший поквитаться с ним "Глобальный Юг" не станет делать ему никаких подарков.



Комментарии читателей



A mon humble avis

Не знал, что подходящее слово для описания избранного президента – это "автократ"… В любом случае Россия не задыхается под весом своих долгов, ее граждане не страдают от закредитованности, страна, несмотря на все введенные против нее санкции, не скатилась в рецессию, у нее есть своя валюта, популярный президент, ее главный союзник – очень могущественная экономическая держава (Китай), и т.д. Нужно, чтобы автократ Макрон у него поучился. Но тссс! Я забываю, что он коррумпированный политик, которого продвигали по карьерной лестнице, чтобы он мог разрушить Францию. В этом он достиг неоспоримого успеха, сулящего ему блестящее будущее.



Well

БРИКС – это возможность увидеть свободные страны, я бы даже сказал, взрослые страны. А по другую сторону мы видим карликов, лебезящих перед королем ради права присоединиться к его клану и получить несколько грошей (из нашей казны).



Jean-Max Sabatier

Они заявляют, что демократия не является "лучшим из существующих политических режимов". 76% полагают, что политики "оторваны от жизненных реалий своих граждан". Парадокс: власть, "исходящая от народа" больше не прислушивается к этому самому народу. Во всем виноват тот факт, что наши "демократии" больше не демократичны. Французский политический режим, к примеру, стал гротескной пародией на демократию. Остается лишь вернуть демократии ее демократические принципы.



Patrique

Достаточно сравнить видеозаписи французского и российского метро 50-летней давности и сегодня, чтобы понять, что мы, французы, скатываемся в декаданс. И не будем забывать про наркоманов, бомжей, макронистов и т. д…



L’Ours

Запад ведет себя как избалованный подросток, достигший совершеннолетия и не понимающий, что происходит!



Rai de Saint Gilles au Congo

Россия одержала победу в конфликте, а Украина проиграла – в день, когда Евросоюз и США попытались заставить ее пойти наперекор Путину. Что касается демократии и/или французской республики… если она канет в Лету, никто особо не расстроится. Историки будущего, возможно, даже будут восхвалят человека, который вогнал гвоздь в крышку их гроба.



Madre

Абсолютно согласен.

Я бы поосторожнее, чем господин Риуфоль, подходил к использованию словосочетания "автократ Владимир Путин", поскольку, если кто-то имеет право рассматривать ситуацию в России под этим углом (хотя – внимание – рейтинги популярности и предвыборные рейтинги не полностью надуманы), то тогда нужно повторно проанализировать западные "демократии", и в особенности – демократию французскую.

Мы, возможно, не относимся к "автократиям", но я охотно воспользовался бы неологизмом "олигархократия", в рамках которой доминирующие системы (медиа, юридические, вплоть до конституционного совета, творческие круги, внешние игроки, заваливающие страну "молодыми лидерами") дорвались до власти (Макрон – лишь марионетка в их руках) и делают все, что в их силах, чтобы пресечь "легкомысленное отношение к голосованию"…

Осторожнее в выборе выражений, господин Риуфоль!



Fred Youn

В 90 годы США колонизировали Россию, отправив своих людей в министерства, занимающиеся преимущественно вопросами экономики; необходимо было адаптировать страну к либерализму. И эти усилия обернулись для России трагедией – и привели к хищническим устремлениям Запада, которым помогали так называемые олигархи, чьи состояния были сделаны, по сути, на убийствах, угрозах и воровстве. Два идеальных примера избалованных Западом олигархов – по крайней мере, в прошлом, учитывая, что один из них мертв, – это Березовский и Ходорковский*. Изгнание одного и арест другого ознаменовали окончательное завершение той эпохи и возврат Россией контроля над своими финансами и судьбой. Миновали времена, когда Клинтон мог позволить себе перед глазами всего мира высмеивать Ельцина. Вот две причины, по которым россияне поддержали Путина – и продолжают это делать. Возможность кормить семью, своевременная выплата зарплат, постоянный рост покупательной способности и вновь обретенная национальная гордость – вот факторы этой поддержки. Поговорите с россиянами, пережившими массу мучений, многие из которых в 90-е годы думали, что их страна обречена, вот-вот исчезнет – и вы поймете, с одной стороны, масштаб реальной поддержки Путина населением, а с другой стороны – масштаб недоверия (пусть конечно, не единодушного) к Западу.

Я еще задолго до конфликта слышал в своем окружении фразы: "В любом случае, что бы мы ни делали, они нас не полюбят"; что, между прочим, не означает, что жителей западных стран не принимают или пытаются отправить обратно, когда они приезжают в Россию. Наоборот – и они, несомненно, при этом испытывают гордость, показывая, что русские не такие, какими их себе представляют. И все это до сих пор так! Если вам встретится возвращающийся из России француз, задайте ему вопрос, как его там принимали.



* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента Источник - ИноСМИ

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