 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерное безумие Владимира Зеленского. Зачем шеф Пентагона срочно сорвался в Киев?
13:00 25.10.2024

24.10.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ

Психическое состояние киевского диктатора давно вызывает вопросы. При этом Запад во главе с США в основном делает вид, что не замечает неадекватность своего ставленника. Однако события, произошедшие во время недавнего визита Зеленского в Европу, заставили Вашингтон вновь серьезно задуматься о его замене.

Заявления о необходимости получения или создания Украиной ядерного оружия вызвали громкий мировой скандал. В Брюсселе на полях заседания Евросовета Владимир Зеленский пересказал свой разговор с Дональдом Трампом, в котором упоминалось стремление Киева владеть ядерным арсеналом.

"Я ему сказал ему: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", – заявил Зеленский.

После инцидента немецкий таблоид BILD сообщил об имеющейся у него информации из Киева. Якобы некий высокопоставленный украинский чиновник несколько месяцев назад заявил о том, что Украина не смирится со вторым российским походом на Киев, поэтому начнет восстанавливать свой утраченный в 1990-х годах ядерный арсенал.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Западу следует меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях", – пересказывает BILD слова этого источника из киевских верхов, занимающегося поставками вооружений.

Все это вызвало широкий резонанс на Западе. Комментируя информацию из Киева, венгерский премьер Виктор Орбан выразил обеспокоенность и сообщил о том, что западные спецслужбы уже начали проверку: "Спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия по созданию ядерного оружия".

После разразившегося скандала Зеленский получил окрик из Вашингтона и публично опроверг свои ядерные планы. Однако нет никакой уверенности в том, что в дальнейшем киевский диктатор вновь не вернется к этой теме после очередного психического обострения. Поскольку размахивать ядерной дубиной он начал не вчера.

19 февраля 2022 года Зеленский выступил на Мюнхенской конференции с речью, во многом определившей начало СВО. Тогда он призвал к подготовке трехстороннего саммита "по разработке эффективных гарантий безопасности" для Украины с участием Германии и Турции, на территории которых имеется американское ядерное оружие.

"Инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года под вопросом", – сказал он.

Это означало, что ситуация может развиваться по наихудшему сценарию, вплоть до вступления Киева в сговор со странами, имеющими тонкие технологии и другие возможности для разработки ядерных вооружений. Возникала вероятность их передачи украинской стороне.

Следует отметить, что основными инициаторами Будапештского меморандума в начале 1990-х годов являлись США. Они были очень обеспокоены тем, что ядерные вооружения во вновь образованных независимых государствах – Украине, Беларуси и Казахстане могут попасть в непонятные руки. Особенное волнение Вашингтона вызывало киевское руководство.

Это следует из рассекреченной переписки 37-го президента США Ричарда Никсона (1969–1974 гг.) в марте 1994 года с Биллом Клинтоном, занимавшим тогда Овальный кабинет. Особое внимание Никсон уделил именно Киеву, опасаясь открытия им ящика Пандоры.

"Если обстановка на Украине выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Нас прежде всего волнует вопрос ядерного оружия. Мы должны уделить больше внимания тому, что может привести к его применению, а не просто контролировать число боеголовок", – писал экс-президент.

Стремясь обезопасить себя от ядерных инцидентов и не доверяя руководству незалежной Украины, США подготовили Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ был подписан в декабре 1994 года лидерами России, США, Великобритании и Украины.

Очевидно, что экстренный визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина вызван необходимостью проследить за "состоянием пациента", поскольку Вашингтону ни к чему любые осложнения вокруг Украины перед президентскими выборами 5 ноября.

После визита американского министра обороны киевский диктатор во второй раз опроверг свои планы по созданию ядерного оружия, вновь повторив мантру о принятии Украины в Североатлантический альянс: "Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали оружие, но ничего не получили. Нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия".

Зеленский нездоров, и шеф Пентагона приехал в Киев, чтобы оценить его психическое состояние. Так полагает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник: "Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов в преддверии выборов", – считает дипломат.

Глава МИД Сергей Лавров также констатировал очередной виток безумия в Киеве. "Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но он уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал", – сказал министр иностранных дел на пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС назвал провокацией заявление Зеленского о возможности создания Украиной ядерного оружия и предупредил о том, что подобные шаги Киева вызовут соответствующую реакцию.

"Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Давайте не будем гадать на кофейной гуще: англичане, или кто там еще подбросит [Киеву ядерное оружие]. Это утаить невозможно. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении. Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", – пояснил российский лидер.

Отметим, что на территории Украины после развала СССР осталось не так мало научно-исследовательских институтов и стратегических предприятий, которые когда-то принимали активное участие в работе над советской ядерной программой. Но чтобы запустить полный ядерный цикл недостаточно старых чертежей.

Необходимы современные мощности, которых на территории, изъеденной коррупцией, нет и не предвидится. Тем не менее Украина может попытаться слепить что-то вроде "грязной бомбы". Чтобы удержаться у власти Зеленский не остановится ни перед чем.

"Благоразумие Вашингтона" – вещь тоже весьма относительная. Но все же хочется надеяться, что демократы не предоставят американские ядерные боеголовки Киеву даже в случае своего проигрыша на президентских выборах.

Источник - Фонд стратегической культуры
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