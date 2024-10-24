Путин: "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает"

13:05 25.10.2024 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Основные цитаты



В четверг, 24 октября, президент России дал большую пресс-конференцию по итогам состоявшегося в Казани саммита БРИКС. Самые яркие и важные моменты из речи российского лидера - в материале "Известий".



О мероприятиях в рамках БРИКС



Проведено более 200 мероприятий в 13 городах. Были проведены конференции, деловой форум, спортивные игры. В нынешнем году мы работали уже в обновленном формате и делали все, чтобы новые участники чувствовали себя органично. Они почувствовали, что в нашем форуме есть взаимное уважение.



Что касается непосредственно казанского саммита, в нем приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС. Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов.



В таком многообразии и сочетании традиций кроется большой потенциал БРИКС.



Формат "Аутрич/БРИКС" хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность прямого диалога между странами - участницами БРИКС, странами Глобального Юга и Востока.



Главное, что все упомянутые мероприятия прошли в традиционной для БРИКС атмосфере открытости и понимания.



Хочу извиниться перед жителями Казани в связи с тем, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: перекрытием некоторых трасс, передвижением кортежей. Но хочу вас заверить, что эти неудобства были ненапрасны. Спасибо за создание таких условий для нашей работы.



О расширении БРИКС



БРИКС открыт для всех, кто разделяет ее ценности. Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовых сферах - будем и дальше уплотнять межбанковскую коммуникацию, создавать новые независимые инструменты для взаимных расчетов.



Особое внимание уделили возможности потенциального расширения БРИКС с помощью нового статуса - государств-партнеров. У каждого из этих государств [членов БРИКС] свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история, культура. Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций, безусловно, кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках БРИКС, но и в том большом кругу стран-единомышленников, которые разделяют цели и принципы деятельности объединения.



Об этапах расширения БРИКС



Интерес к работе в этом объединении проявляют многие страны. 35 стран участвовали в мероприятиях в Казани. И мы согласовали с партнерами, что на первом этапе мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в этих мероприятиях, сегодняшних, вчерашних, передали нам свои предложения и запросы на полноформатное участие в работе объединения БРИКС.



Дальше ситуация будет развиваться следующим образом: мы направим приглашения и предложения будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим, кто находится в списке.



О программе и темах саммита



Программа саммита была весьма насыщенной. Проведены заседания стран - членов БРИКС в узком и широком составах, сфокусировались на актуальных вопросах деятельности объединения, на перспективах расширения партнерства по трем магистральным направлениям: в сфере политики и безопасности, в торговле и инвестициях и на культурно-гуманитарном треке.



О председательстве Бразилии и проблемах России



Россия предложила продлить председательство Бразилии в банке БРИКС исходя из того, что Бразилия будет председательствовать в G20 в следующем году. Мы не хотим переносить свои вопросы на эти [БРИКС] институты, со своими проблемами мы будем справляться и справимся сами.



В следующем году передаем эстафету председательства Бразилии - естественно, будем оказывать нашим бразильским друзьям всю возможную помощь и содействие.



О финансовом взаимодействии стран БРИКС



Что касается SWIFT и каких-то альтернатив: мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный. На сегодняшний день одна из основных проблем - это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути развития системы расчетов в национальных валютах.



О конфликте на Украине



Все [представители государств - участников саммита] настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что КНР и Бразилия выступили с инициативами о переговорах в ходе Генассамблеи в ООН. Многие участники БРИКС поддерживают эти инициативы.



О присутствии северокорейских военных на Украине и взаимоотношениях с КНДР



Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки - значит, они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный США.



Сегодня только ратифицирован наш договор (с КНДР) о стратегическом партнерстве. Там есть статья № 4 - мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело.



Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" выполняет боевую стрельбу в зоне специальной военной операцииФото: РИА Новости/Сергей Бобылев



Об украинских военных в Курской области



Российская армия действует уверенно, активно работает и на курском направлении. Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована. Это порядка 2 тыс. человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне. Но они безуспешные.



Об ударах дронов и безопасности России



Безопасность России - для меня это самое главное. Да, ударов дронов до этого [начала СВО] не было. Но опасность заключалась в том, что нам постоянно на наши настойчивые предложения наладить отношения со странами западного мира указывали на наше место. Да, я могу точно вам сказать. Да, все вроде бы ласково. Но нам всегда показывали на наше место. И это место в конце концов привело бы нас в ряды государств, которые выполняют роль сырьевых придатков. К потере во многом суверенитета страны. А Россия в этих условиях существовать не может.



О чувстве изоляции, контактах с Западом и рецессии в Европе



Мы получаем разные сигналы от наших западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов. Когда мы слышим, что мы якобы отказываемся, что я отказываюсь от каких-то разговоров, в том числе с европейскими лидерами... Хочу вам сказать, что это ложь. Мы никогда не отказывались и сейчас не отказываемся.



Если кто-то хочет возобновить с нами отношения, пожалуйста, мы же все время об этом говорим. Но не навязываемся. Как вы видите, мы нормально живем, работаем, развиваемся, у нас экономика растет. [...]



Экономика еврозоны балансирует на грани рецессии. В Штатах есть рост, будет около 3%. Это неплохо на самом деле, но все-таки там тоже проблем достаточно.



У нас тоже есть проблемы, но лучше нам не спорить друг с другом, не конфликтовать, а думать о том, как совместно решать эти вопросы.



Об угрозах военных ударов по России со стороны Трампа



Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться.



Но господин Трамп совсем недавно говорил о стремлении сделать все, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне, и заявления подобного рода, от кого бы они ни исходили, мы, конечно, приветствуем.



Напомню, в результате расследования, проведенного в самих Соединенных Штатах, все пришли к выводу, что это [предположения о контактах РФ с Трампом] - полная чушь. Этого никогда не было.



Об углублении партнерства с Африкой и Юго-Восточной Азией



Мы считаем, что в ближайшее время, по мнению наших экспертов, экономики таких стран, как Россия, Китай, Саудовская Аравия, будут развиваться хорошими, положительными темпами. Динамика будет положительная. Но есть регионы мира, где развитие будет идти очень высокими темпами, - это в первую очередь Юго-Восточная Азия и Африка. Именно поэтому мы приняли решение о создании новой инвестиционной платформы с использованием современных инструментов. Чтобы создавать условия для инвестиций.



Почему страны развиваются? Первое - это прирост населения. Например, в Индии прирост составляет 10 млн человек ежегодно. Второе - небольшой уровень урбанизации, а он будет нарастать. Все это говорит о том, что на эти регионы мира нужно обратить особое внимание. Поэтому мы с коллегами сейчас работаем и пытаемся создать рабочую группу на базе банка БРИКС, чтобы создать механизмы безопасного инвестирования в эти страны.



О расширении НАТО на восток



Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши опасения по поводу расширения НАТО на восток? Разве справедливо годами врать нам, что этого не будет? Разве справедливо забраться к нам в самое подбрюшье, к нашему ближайшему соседу - Украине? Справедливо?



А осуществлять государственный переворот, о котором я говорил ранее? А нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ? [...] Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию. И мы добьемся этого.



Не мы занимаемся эскалацией этой ситуации - на обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Мы готовы к этому обострению, имейте в виду.



О возможной поддержке Россией Ирана в случае нападения Израиля



Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. Кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы.



Что касается помощи Ирану, мы в тесном контакте с руководством страны, и свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации - прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны. Никто.



О ситуации в Газе и с Палестиной



Я думаю, на земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит, что происходит в Газе. Там 40 тыс. погибших - женщины и дети. Важно устранить причины конфликта, а главная из них - отсутствие переговоров по государству Палестина.



Важно очень рационально подходить к вопросу и добиться снижения конфронтации, в том числе и на ливанском треке. Я думаю, это возможно.



О переговорах с Украиной



Я уже говорил, мы благодарны президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который когда-то нам предоставил площадку для переговоров. Мы в конце 2022 года вышли на возможный документ, украинская делегация его парафировала, то есть ее все устраивало.



Недавно высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка и сказал, что есть новые предложения, которые мы согласились рассмотреть. А потом глава киевского режима публично отказался от переговоров.



Поведение украинской верхушки является очень иррациональным, поверьте мне. Я никаких оценок давать не буду. Я вот уверен, что их действия в Курской области связаны с вмешательством в выборный процесс в Соединенных Штатах - они хотят показать Демократической партии США и ее избирателям, что их вложения в Украину были ненапрасными. Любой ценой. Даже ценой жизни своих солдат.



Сегодня потери ВСУ на курском направлении составили 26 тыс. человек. Танков потеряли меньше, но я думаю, что их просто стало меньше.



О хаосе в Британии и неоколониализме



Информация о том, что российская разведка будет "сеять хаос" в Великобритании, является чушью. Это неправильные решения в экономической сфере и политике. Для объективных экспертов это очевидная вещь. Многие в Европе злоупотребили и продолжают злоупотреблять экономической повесткой. Забегают вперед, закрывают все, что связано с атомной энергией и угольной генерацией. А кто-то посчитал, смогут ли они обойтись без этих углеводородов? Например, Африка. Не смогут, потому что денег нет. Ну дайте им тогда денег! Не дают. Я считаю, что это пример неоколониализма.



О возможном принятии Венесуэлы и других стран в БРИКС



Что касается принятия Венесуэлы или любого другого государства в БРИКС - это возможно только при консенсусе. У нас есть правило: чтобы принять новое государство в БРИКС, нужно согласие всех участников.



О возможности других стран безопасно инвестировать в российские проекты



У нас же есть Новый банк развития. Он пока небольшой, профинансировал 100 проектов на общую сумму около $32–33 млрд. Но касаемо инвестиционного процесса, вот это очень важная вещь. И для таких стран, как Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия, и других очень важно иметь возможность надежно и безопасно инвестировать в быстроразвивающиеся рынки.



В этом и заключается наше предложение по созданию новой инвестиционной платформы. Источник - Известия

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