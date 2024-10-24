|Президент Узбекистана награжден орденом "Дуслык" Татарстана
13:13 25.10.2024
Президент Узбекистана, находящийся в Казани для участия в саммите "БРИКС плюс", награжден государственной наградой Татарстана - орденом "Дуслык". Он провел встречи с раисом Татарстана и руководителями ряда государств.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден государственной наградой Татарстана - орденом "Дуслык" ("Дружбы"). Церемония состоялась после переговоров главы государства с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, где в эти дни проходит саммит "БРИКС плюс".
Как сообщила пресс-служба президента, награда вручена "за значительный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами".
На переговорах были рассмотрены вопросы наращивания многопланового сотрудничества регионов Узбекистана с Татарстаном.
Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов и взаимных визитов, расширении деятельности совместных экономических и индустриальных зон на территории Узбекистана, говорится в сообщении.
В первый день визита в Казань Шавкат Мирзиеев провел встречи и беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси, а также президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф и президентом, председателем правления "Сбербанка" России Германом Грефом,
БРИКС - объединение девяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Оно было основано в июне 2006 года.