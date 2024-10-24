Президент Узбекистана награжден орденом "Дуслык" Татарстана

13:13 25.10.2024

Президент Узбекистана, находящийся в Казани для участия в саммите "БРИКС плюс", награжден государственной наградой Татарстана - орденом "Дуслык". Он провел встречи с раисом Татарстана и руководителями ряда государств.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден государственной наградой Татарстана - орденом "Дуслык" ("Дружбы"). Церемония состоялась после переговоров главы государства с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, где в эти дни проходит саммит "БРИКС плюс".



