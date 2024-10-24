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Террористические качели Эрдогана, - Ст.Тарасов
13:24 25.10.2024

Террористические качели Эрдогана
В террористических актах в Турции может быть замешан Запад

Станислав Тарасов
24 октября 2024

Турция по разным причинам никак не может вырваться из зоны террористических угроз. При этом каждая такая акция всегда чем-то мотивирована, "привязывается" к каким-то внешнеполитическим или внутренним событиям. Как правило, обвинения властей за нападения, когда ни одна группировка не берет на себя ответственность, выстраиваются в парадигме между объявленной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийских курдов Демократические силы Сирии (SDF) и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Если подходить к оценке состоявшегося теракта возле здания компании Tusaş в Анкаре, ключевого предприятия турецкой аэрокосмической промышленности, с такой позиции, то он вписывается в предложенную схему.

Обозначим внешний фактор: в день террористической атаки президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС и для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Турецкие эксперты полагают, что таким образом коллективный Запад, который недоволен курсом Анкары на многовекторную политику и усиливающуюся независимость, послал ему "черную метку". Более того, турецкие блогеры намекают, что за терактом может стоять одна из иностранных разведок, чего исключать нельзя. Тогда силы, пошедшие на теракт, являются только инструментарием для достижения в Турции каких-то определенных целей.

Но что это за силы? Есть ли основания говорить о политически мотивированном теракте, связанном исключительно с участием Эрдогана в работе саммита БРИКС в Казани, или речь идет о попытках дестабилизации ситуации в стране, и могут ли за терактом последовать еще какие-то действия? Если только иметь в виду БРИКС, то атака на компанию Tusaş может восприниматься как "единичная акция партизанских действий" и все завершится расследованием правоохранительных органов. Правда, есть интригующий момент: теракт произошел всего спустя несколько дней после смерти турецкого исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняла в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году. Но если выстраивать события в хронологическом порядке, то появляется сложная картина.

Накануне Эрдоган заявил о намерениях провести изменения в кабинете министров. Как пишет газета турецкая Hurriyet., "причины не названы". Планируется смена около 60 процентов руководящих структур партии, в том числе, глав отделений ПСР в Стамбуле и Анкаре. Отметим, что заявление Эрдогана прозвучало тогда, когда его соратник глава партии "Националистического движения" Девлет Бахчели сообщил, что "со стороны ряда сотрудников полиции может быть предпринята попытка госпереворота". Накануне отлета Эрдогана в Казань тот же Бахчели выступил с еще одним сенсационным заявлением. Он предложил главе РПК Абдуллаху Оджалану, который сейчас отбывает пожизненный срок на острове Имралы в Мраморном море, в случае снятия с него изоляции выступить перед парламентом и объявить о роспуске РПК. Многие турецкие СМИ квалифицировали это заявление как "исторический шанс" на урегулирование многолетней курдской проблемы. Но, хотя по данным МВД причастность РПК к атаке на Tusaş является всего лишь рабочей версией, турецкая армия нанесла удары по позициям курдов в Ираке и в Сирии. Это тогда, когда, по сообщениям некоторых экспертов, РПК "неожиданно" приняло решение "не участвовать в организованной террористической деятельности", и сообщило якобы об этом Анкаре. Тогда в случае официального принятия версии, что организаторами теракта против против Tusaş является РПК, разваливается сценарий Бахчели по примирению с курдами. Если учитывать то, что Израиль и ряд западных стран стремится дестабилизировать Турцию с помощью поддержки курдов, то в происходящих событиях вырисовывается западный след.

И еще. Сразу после теракта в Анкаре появились сообщения, что Эрдоган вернется в Турцию из Казани раньше, чем планировалось. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Эрдоган все же примет участие в саммите в Казани в формате БРИКС+. Похоже, что он стал получать из Турции позитивные новости.

Станислав Тарасов

Источник - iarex.ru
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