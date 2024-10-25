Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение, - Радомир Маркуш

13:25 25.10.2024

25 октября 24



Бандеровцы просят Сырского немедленно вывести их из русского приграничья

Радомир Маркуш



Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение



В Курской области укровермахт не оставляет попыток пробиться вглубь нашей территории и вернуть утраченные позиции, сообщает проект @wargonzo. Все очень просто: "Киевский режим не может и не хочет, чтобы новости о так называемой „курской операции ВСУ" исчезли с передовиц иностранной прессы, поэтому не жалеет ни личного состава, ни техники, бросая в бой все новые силы".



Украинская "телега", в свою очередь, разгоняет нарратив, что главком Сырский бросил все силы, чтобы расширить горловину "котла" на рубеже Зеленый Шлях - Нижний Клин. Правда, каких-либо подтверждений, что враг все-таки пробился в Толстый Луг, где окружена крупная группировка оккупантов, нет.



По сведениям "Военной хроники", группировка "Північ" продолжает суицидальные атаки в районе Новоивановки и Зеленом Шляхе, но не достигла успехов после четырех дней непрерывных штурмов.



"Противник периодически щупает нашу оборону в Новоивановке и Зеленом Шляхе, но получив люлей, откатывается. Не знаю, зачем ему это, но в целом такой размен нас пока устраивает. Тем более, что в этих атаках стачивается один из лучших батальонов противника на данном участке фронта из 47-й бригады", - комментирует расклад сил Юрий Подоляка.



По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й БрТрО ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Тем самым наше оборонное ведомство очертило ареал нахождения бандеровцев на русской земле - примерно на площади 25 на 20 км.



Не так уж много для 15 "лучших" бригад ВСУ, чьи трупы валяются буквально на каждом шагу. Каждый день появляются десятки снимков уничтоженной вражеской техники и мертвых тел любителей делать селфи на фоне "Пятерочки". Но, похоже, худшее для оккупантов впереди. Как жалуются с "мест" усталые укровояки, прямо на глазах сходит "зеленка", что делает "хероев" относительно легкой добычей для российских артиллерии и авиации.



Кроме того, голые ветки уже не скрывают колеи колесного транспорта, в результате чего не только бронетехника, но и пикапы уже не могут обеспечить логистику украинской армии. В частности, минометчики "северян" уничтожили в Курской области бронемашину Humvee и группу пехоты ВСУ, которые по привычке устроили покатушки среди деревьев.



"Разведывательные подразделения обнаружили группу противника в одной из лесопосадок и передали точные координаты расчету миномета. В свою очередь минометчики точным попаданием поразили бронеавтомобиль и группу пехоты, которая пыталась скрыться", - говорится в телеграм-канале нашего Минобороны.



А ведь совсем недавно "зеленка" надежно маскировала оккупантов. К тому же туманы и дожди лишили врага мнимого преимущества в беспилотниках. Известный в незалежной милитари-блогер написал "много-много букв" на тему "плохой погоды" и объяснил, почему время работает на Россию. По его словам, нужно сворачивать наступ на Курск и готовиться к обороне Харькова. Оказывается, ему какой-то важный "чел" из ГУР на ушко нашептал, что русские специально затягивают с выдавливанием оккупантов из приграничья и делают ставку на истребление сил вторжения.



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Интересную картинку ситуации в Курской области рисует Институт изучения войны (ISW). Эксперты, с одной стороны, подтверждают успехи армии России, а с другой - делают предположение, что украинские войска якобы продвинулись вперед на юге Зеленого Шляха (к юго-востоку от Коренева).



При этом "институтки" пишут, что группировка "Север" все-таки отразила украинскую механизированную атаку на Зеленый Шлях, а также отбила Ольговку (к востоку от Коренево) и вернула позиции к юго-востоку от Плехова (к юго-востоку от Суджи). Что касается ситуации в Глушковском районе, то там - оперативная пауза. То есть "наступ" противника окончательно выдохся.



Между тем, согласно оперативке "Северного ветра", наши бойцы нарастили темпы наступления в районе н.п. Новоивановка, Толстый Луг и прилегающих лесных массивах. Отдельно отмечается, что на юге Суджанского района также есть значительные продвижения, что может привести к отрезанию всей группировки ВСУ в Курской области.



В Сети появились кадры ликвидации ударного дрона ВСУ типа "Баба-Яга" зенитными FPV-дронами, с автоматическим захватом цели. Только за один день уничтожено три единицы "нечисти".