Украинский гарнизон Селидово бежит из города

14:09 25.10.2024 – итоговая сводка Readovka за 24 октября

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события за 24 октября в разрезе СВО. В Казани прошла пресс-конференция по итогам саммита БРИКС, в ходе которой Владимир Путин поднял вопрос национальной безопасности России и напомнил об игнорировании Западом беспокойства РФ по поводу расширения НАТО. ВС РФ заняли большую часть основной полосы укреплений гарнизона ВСУ в Селидово. Противник бежит из города и оказывает лишь очаговое сопротивление. Глава совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко призвал начать массовую подготовку женщин к службе в армии. Россия готовится к реализации симметричного ответа на фактическую конфискацию замороженных на Западе активов РФ.







Путин: начнем с самого главного для меня – национальной безопасности России



Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС содержит немало острых выпадов в адрес Запада. Одна из ключевых реплик посвящена вопросу национальной безопасности России. Президент напомнил о старой проблеме – игнорировании беспокойства РФ по поводу расширения НАТО.



"Разве справедливо врать нам в лицо?" – Путин подчеркнул, что никому не позволит забираться в подбрюшье России, в частности, на Украину. Поддержка государственного переворота, нарушение принципов международного права – это то, что, на взгляд президента, подтолкнуло ситуацию в сторону "горячей" фазы.



"Никакой справедливости тут нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого", – заявил российский лидер.



Оборона упала



Оборона Селидово откровенно провалена, это можно считать уже свершившимся фактом. Понимание, что неприятель ведет себя как-то странно, началось еще вчера с сообщений о том, что ВС РФ сумели достичь квартала многоэтажной застройки города по южному берегу реки Соленой. Появившиеся кадры с водружением государственного флага России на крыше одного из домов вместе с радостью и гордостью за наших военных вызвали и в некотором роде недоумение. Здания почти целы, признаков интенсивного и продолжительного боя нет, будто вообще никто даже не пытался обороняться. Тогда стало очевидно, что часть подразделений ВСУ из-за угрозы изоляции на южном берегу Соленой сделала единственно верный выбор и ушла за реку, как думалось, усиливать защиту основной части города, где и многоэтажек больше, и обороняться проще. Но неожиданности на этом не закончились. Наступающие штурмовые группы ВС РФ с ходу сумели занять большую часть основной полосы обороны ВСУ в виде кварталов многоквартирных домов между улицами Нагорная и Карла Маркса. Таким образом, прежние ожидания, что центральные кварталы города неприятель упорно оборонять не собирается, оправдались – он их сдал.



В данном случае будет справедливо говорить о том, что как минимум весомая часть украинского гарнизона Селидово дала драп-марш. Однако сказать, что сопротивления нет, нельзя. Оно носит очаговый характер, что свидетельствует о специфической картине. Произошедшее, очень вероятно, не следствие приказа командования противника, а самовольное бегство ряда украинских подразделений. Этим и объясняется, что какие-то позиции просто брошены, а какие-то точки пытаются огрызаться. Но, учитывая, что организованной и целостной обороны Селидово больше нет, начавшийся штурм, быстро превратившийся в зачистку, решит вопрос в кратчайшие сроки.



Почему же противник сдает город? Как ранее указывала редакция Readovka, полноценное снабжение и замена личного состава для неприятеля стали невозможными, ВС РФ вышли к селу Вишневое и вплотную подступили к шоссе в Селидово из Покровска. Украинский личный состав почувствовал "запах Угледара", когда его гарнизон при попытках обороняться там и остался навсегда, а вырваться по "бутылочному горлу" на Богоявленку удалось единицам. Как бы пропаганда режима Зеленского ни умалчивала факты, слухи в солдатском коллективе – вещь упрямая. Гарнизон Селидово увидел, что попадает в аналогичную картину. Коридор на запад сократился до порядка 2,5 км, ВС РФ наступают на город с трех сторон, и превосходство русской армии в средствах поражения абсолютное при полном господстве в воздухе. Нетрудно понять, что деморализованные подразделения ВСУ решили отступать, не дожидаясь приказа командования, который если и будет, то слишком поздно.



На данный момент сложно сказать, сколько сил неприятеля еще осталось в городе. Важно понимать, что ряд украинских подразделений не имел возможности отойти, так как был и продолжает связываться боем в северных районах Селидово. Кроме того, отмечается очаговое присутствие противника в районе детской городской больницы, школы № 6 и городской котельной. Весьма вероятно, там развернуты штабы и санчасти подразделений, бросивших позиции в центральных кварталах. В сухом остатке – ВСУ оборону Селидово провалили, и шансов его удерживать дальше у противника нет. Полное освобождение города – вопрос уже очень скорого времени.



Подготовка населения



На Украине уже довольно давно ведут системную подготовку общества к тому, что мобилизация коснется и женщин. Редакция Readovka уже предположила, что это неизбежность, особенно на фоне распоряжения Зеленского о создании "плана победы 2.0" к концу текущего года. Ведь ему просто нечего обменивать на деньги Запада, кроме земли с недрами и отправки на убой вообще всех, кого можно. Теперь в копилку этой теории легла еще одна монета. В украинских медиа распространилось видео с интервью главы Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко. Он считает, что необходимо готовиться к худшему и привлекать женщин к военной службе. Тимочко полагает, что план действий надо разрабатывать на основании ожидания тяжелейшего развития событий для Украины.



Он, конечно, попытался успокоить всех, мол, это не значит, что жительниц незалежной начнут призывать, просто общее повышение подготовленности общества к конфликту очень важно. Но встает закономерный вопрос, а зачем тогда тратить время, силы и ресурсы на обучение женщин военному делу, если их к нему привлекать не будут? Украина – это государство, где просто так подобными вещами не занимаются. Это не что иное, как прокладка пути и создание первичной мобилизационной базы на будущее среди еще одной категории украинцев – женщин.



Война конфискаций. Что она значит на практике



За последние дни произошло несколько событий, возможно, судьбоносных для мировой экономики. Во-первых, российские активы хоть и косвенно, но будут использованы западом для поддержки Украины и, видимо, покрытия собственных издержек. Словом, наши деньги уже не "заморожены". Другая новость касается уже России: министр финансов Антон Силуанов объявил о симметричных мерах в отношении западных активов в России, и более того, ответные меры уже реализуются.



Фактически это означает разрушение "глобального мира" теми, кто его построил и снимал все сливки. США и страны ЕС продемонстрировали, что так можно, и такие меры будут применяться в действительности.



Однако адекватные аналитики на западе уже понимают, что это выстрел в ногу России и в печень себе. Гуру современной экономической мысли Нассим Талеб с печалью констатировал: во-первых, такая "махинация с активами" это прием на один раз: больше дураков не будет. А во-вторых, и в-главных: это страшный удар по собственному будущему, такие приемы отбивают всякое желание других стран и частных лиц пользоваться американскими и европейскими финансовыми инструментами, долларом, интегрироваться в западную финансовую систему для сбережения и хранения своих средств. Дедолларизация будет медленной, но неотвратимой - и нанесет в будущем колоссальный ущерб финансовой системе США.



Для нас же это означает, что мировая экономика становится намного более сложным местом, чем было до сих пор. Мировая экономика становится децентрализованной. И это не только возможности, но и риски.



Вчера, 23 октября, главным событием дня стало принуждение ВС РФ гарнизона ВСУ в Часовом Яре к оставлению части города и откату на запасные позиции. Президент Украины Зеленский распорядился сформировать новый "план победы" до конца года. Источник - Readovka

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