Энергетика как ключевая отрасль экономики Кыргызстана: История, современные тенденции и перспективы развития, - Валентина Касымова

14:13 25.10.2024 25 октября 2024

Энергетика как ключевая отрасль экономики Кыргызстана: История, современные тенденции и перспективы развития в условиях вывода из энергокризиса и адаптации к изменению климата



Международная научно-практическая конференция "1000 жылдан кайра жаралган Кыргыз мамлекетине - 100 жыл"



Касымова Валентина Махмутовна, д.э.н. профессор, академик Инженерной Академии КР, заслуженный деятель науки КР



Энергетика как ключевая отрасль экономики Кыргызстана: История, современные тенденции и перспективы развития в условиях вывода из энергокризиса и адаптации к изменению климата



Данная статья посвящена 100-летию Кара-Кыргызской автономной области и созданию энергетической системы Кыргызстана как основы развития цивилизованного государства.



За это время Кыргызстан в своем развитии прошел трудный путь от феодальной до индустриально развитой страны (в период СССР), и в настоящее время полностью осуществлен переход экономики на рыночные отношения. Энергетика играет важную роль в социально-экономическом развитии и обеспечении надежности энергоснабжения страны и регионов.



История:



Развитие энергетической системы берет свое начало с 1910 г., когда русскими изыскателями, специалистами-гидротехниками был проведен большой объем работ по изучению водных и земельных ресурсов Средней Азии. Российская изыскательская-проектная партия инженера В.А. Васильева, провела исследование бассейна р. Чу и составила проект ряда ирригационных и гидротехнических сооружений.



В 1912 г. было создано специальное Управление по изысканиям в бассейне р. Сырдарьи, и экспедиция, возглавляемая И.Г. Александровым в 1913–1917 гг. провела исследования бассейна р. Нарын, а также ее притоков: Кегарт, Алабуга, Арпа, Ат-Баши, верховьев рек Нарын и Джумгал, и др. Этим был внесен большой вклад в разработку проблемы комплексного использования земельных, водных и гидроэнергетических ресурсов для развития оросительных систем и производства электроэнергии¹.



Первая в Киргизии небольшая ГЭС с мощностью турбины 240 л.с. и генератором 55 кВт была введена в г. Оше в 1913 г. Сооружение второй ГЭС в г. Ош началось в 1914 г. с установкой гидротурбины типа "Фрэнсис" мощностью 300 л.с. и двух генераторов мощностью 55 и 10 кВт. В это же время в Чуйской долине, на пересечении трассы магистрального Ат-Башинского канала с р. Аламедин, в районе с. Молдовановка, были начаты работы по строительству ГЭС мощностью 410 кВт, которые из-за гражданской войны и разрухи были прекращены.



После Октябрьской социалистической революции 1917 г. вопросам изучения гидроэнергетических ресурсов Туркестана и использования их в народном хозяйстве было уделено большое внимание при разработке Плана ГОЭЛРО (Государственной комиссии по составлению генерального плана электрификации России) под руководством академика Г.М. Кржижановского. План ГОЭЛРО был принят советской властью 22 декабря 1920 г., в результате этот день вошел в историю как "День энергетика". В состав ГОЭЛРО была введена специальная Туркестанская группа во главе с Г.К. Ризенкампфом, которая использовала материалы экспедиций В.А. Васильева и И.Г. Александрова (1910-1917 гг.). Был впервые поставлен вопрос о необходимости использования богатейших водных ресурсов р. Нарын, а также других рек Киргизии.



В Плане ГОЭЛРО были определены перспективы развития электрификации Туркестанского края за счет строительства Учкурганской ГЭС на р. Нарын мощностью 30 тыс. кВт, с расширением до 100 тыс. кВт, Джеларыкской на перепаде магистрального канала мощностью 30 тыс. кВт, Ат-Башинской и Сохской ГЭС в несколько десятков киловатт.



Однако в Киргизии из-за экономической и технической отсталости, отсутствия средств и связи, работы по осуществлению намечаемого сооружения ГЭС были приостановлены. В 1924-1925 гг. партийные и советские органы Киргизии неоднократно поднимали вопрос о необходимости завершения Аламединской ГЭС для развития промышленности и культурного подъема области. В конце 1928 г. был введен в действие первый агрегат, второй агрегат был введен в январе 1929 г. В конце 1929 г. вступает в строй еще одна ГЭС в с. Уч-Курган им. Уншлихта с водяной турбиной мощностью 38 л.с. и двумя генераторами на 45 и 22,5 кВт. Были восстановлены генераторы на ГЭС-1 г. Ош и установлен третий генератор мощностью 55 кВт. Таким образом 95 лет назад были восстановлены, расширены и вновь построены три гидроэлектростанции суммарной мощностью 552,5 кВт.



В годы первой пятилетки 1928-1933 гг. велось освоение гидроресурсов путем строительства небольших ГЭС на курортах "Джеты-Огуз" и "Иссык-Ата" мощностью 6 и 12 кВт, Каракольской ГЭС мощностью 45 л.с., и еще пяти ГЭС в селах Чалдовар, Ат-Баши, Покровка, Нооруз и др.



В 1932 г. общая мощность электрических станций составила 3,3 тыс. кВт с выработкой 12,4 млн кВт.ч электроэнергии.



Строительство малых и средних ГЭС, а также дизельных электростанций (ДЭС) и электрификация нашей страны набирали темпы с каждым годом и с каждой пятилеткой. Соответственно сооружались подстанции, линии электропередачи различных классов напряжений и формировалась единая энергетическая система страны, на развитие которой выделялись средства в соответствии с пятилетними планами последующих лет.



В годы второй пятилетки значительно улучшилась организационная структура управления энергетическими предприятиями. 11 января 1933 г. был создан Киргизский республиканский трест по управлению строительством государственных электростанций (КирГЭС) и первым управляющим был Г.К. Горьковой, который стал в последующем видным руководителем Кыргызской энергосистемы.



7 января 1934 г. КирГЭС был переименован во Фрунзенское объединение государственных электрических станций (трест ФОГЭС). В этом же году была создана диспетчерская служба и утверждена организационная структура треста. 23 марта 1935 г. было принято решение СНК Киргизской АССР о придании тресту ФОГЭС функций треста республиканского значения. Таким образом 90 лет назад была создана Кыргызская энергосистема.



В целом история становления гидроэнергетики и результаты научных исследований и проектно-изыскательских работ в различные годы в Кыргызстане опубликованы учеными: К.Р. Рахимовым, Ю.П. Беляковым и др.



Большой вклад в успешное развитие Кыргызской энергосистемы, начиная с 60-х годов, внесли руководители страны: Т.У. Усубалиев, А.Дж. Джумагулов; энергетической отрасли: Ж.Т. Тулебердиев, И.А. Давыдов, межгосударственных структур: Б.Э.Мамбетов и высококлассные специалисты энергетики: В.М. Комаров, А.Г. Зырянов, Б.И. Педан и др. Большая поддержка и научные обоснования осуществлялись со стороны российских и кыргызских ученых академиков: И.Г. Александрова, Л.А Мелентьева, А.А Макарова, В.А. Шелеста, Дж.А. Алышбаева, Большакова М.Н., К.О Оторбаева., А.С.Джаманбаева, Т.К Койчуева., Д.М Маматканова, профессоров К.С.Сыдыкова АН КР, Ш.Б. Дикамбаева в КНТЦ "Энергия", Касымовой В.М. в НИИЭМП и др..



Современное состояние:



Суммарная установленная мощность Кыргызской энергосистемы за 90 лет возросла до 3967 МВт и включает 7 ГЭС и 2 ТЭЦ, а выработка электроэнергии достигла от 12 до 14 млрд кВт.ч (в зависимости от водности года) или выросла почти в 1000 раз.



Создана электроэнергетическая сеть общей протяженностью более 70 тыс. км линий электропередач (ЛЭП) напряжением от 0,4-10 кВ, из них ЛЭП 500 кВ , 220кВ, 110 кВ - 7641 км, а также 518 трансформаторных подстанций напряжением 35-500 кВ, суммарной мощностью более 8000 МВА, что обеспечивает доступ к электроэнергии для 100% населения.



Из 14 ГЭС республики наиболее известен каскад Токтогульских ГЭС. Это комплекс гидроэлектростанций в нижнем течении р. Нарын, включающий пять ГЭС из них: Токтогульская ГЭС установленной мощностью 1200 МВт, Курпсайская ГЭС - 800 МВт, Ташкумырская ГЭС - 450 МВт, Шамалдысайская ГЭС - 240 МВт, Учкурганская ГЭС - 180 МВт и сооружены особо значимые для Центральной Азии ирригационные сооружения - это Токтогульское водохранилище многолетнего регулирования проектным объемом 19 млрд куб. м. и ряд нижележащих водохранилищ сезонного и суточного регулирования вышеуказанных ГЭС.



В верхнем течении реки Нарын действует Ат-Башинская ГЭС установленной мощностью 45,6 МВт, а также восемь малых гидроэлектростанций с общей установленной мощностью 29,78 МВт.



Для более надежного электроснабжения потребителей севера республики и теплоснабжения столицы в 1961 г. была введена ТЭЦ-1 в г. Фрунзе мощностью 25 МВт, во второй половине 70-х г. ее мощность была доведена до 702 МВт и вырабатывалась электроэнергии более 3,8 млрд кВт.ч.



Для развития энергетики разрабатывались как пятилетние планы, так и национальные энергетические программы (НЭП) в период СССР по 16 республикам и регионам. В Госплане Кирг.ССР разрабатывались НЭП на предстоящие 15-20 лет, которые объединялись в Энергетическую программу СССР. Работая завсектором ТЭК мне довелось работать над этими программами, а с переходом на независимость и суверенитет КР также участвовала в разработке НЭП в 1992 г., 1996 г., 2005 г.



Внешние энергетические связи:



С приобретением независимости государствами ЦА возникли нерешенные проблемы по трем главным направлениям: обеспечение энергоресурсами государств в верхней зоне формирования водных ресурсов; обеспечение водой государств нижнего течения рек; обеспечение экологической безопасности региона.



Для укрепления экономических связей и развития интеграционных процессов в СНГ была создана институциональная база. Подписано в 1998 г. рамочное Соглашение между правительствами республик Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызской Республики "О параллельной работе энергетических систем государств Центральной Азии" и "О совместном использовании водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ", в разработке которых я участвовала как эксперт, и в котором были определены условия по взаимообмену по попускам воды и экспорту электроэнергии в летний период и импорту в осенне-зимний период.



Однако, по предложению Республики Узбекистан, с 2002 г. передача электроэнергии между странами-членами ОЭС ЦА, попутно с попусками воды из Токтогульского водохранилища, регулируется двусторонними краткосрочными соглашениями на продажу электроэнергии. ОАО "Электрические станции" ежегодно заключает двусторонние межправительственные договора, на основе которых осуществлялись взаимные поставки электрической энергии и топливных ресурсов для ТЭЦ г. Бишкек.



С обретением независимости республиками ЦА и нарушением энергетических связей межведомственные проблемы по взаимопоставкам энергоносителей переросли в межгосударственные, сокращение поставки топлива из соседних республик привело к изменению режима работы Токтогульского водохранилища: в зимнее время в энергетическом режиме для покрытия возросших потребностей в электроэнергии Кыргызстана и в летнее время в ирригационном режиме для нужд соседних государств.



В ЦА обострившиеся проблемы обеспечения водой и энергией, и экологическое состояние региона требовали безотлагательного решения и совместных усилий центральноазиатских государств, так как с обретением суверенитета и независимости, самостоятельная энергетическая и водная политика каждого из государств ЦА приводила в разные годы к нестабильности и, соответственно, к критическим ситуациям. Особо это проявилось в экстремальных природно-климатических условиях 2007-2008 гг., 2021-2023 гг. и обернулось энергетическим кризисом для Кыргызстана и Таджикистана.



Принятый механизм экспорта электроэнергии по схеме "вода - электроэнергия - топливо" не действовал из-за необходимости перехода на денежные выплаты за импортируемое топливо. Это привело к сокращению экспорта электроэнергии Кыргызстаном с 4,0 млрд кВт.ч. в 1990 г. до 2,5 млрд кВт.ч в 2007 г. В результате сложилась критическая ситуация с наступлением маловодья и исключительно суровой зимы 2007-2008 гг., когда к 1 апреля 2008 г. уровень воды в Токтогульском водохранилище упал до критической отметки - 6,2 млрд куб. м в результате соседние государства в летний период недополучили необходимый объем воды и электроэнергии. Правительством КР был констатирован энергетический кризис в стране и были приняты меры по веерным отключениям и резкому ограничению потребителей электроэнергии, а также сокращению экспорта до 553 млн кВт.ч в 2008 г.



Обстановка в последующие годы была такой же вплоть до ОЗП 2022-2023 гг. Энергоснабжение страны зависит только от одного доминирующего энергоносителя - электроэнергии, вырабатываемой Каскадом Токтогульских ГЭС, что привело в условиях маловодья к нестабильности и нарушению обеспечения условий энергобезопасности страны. Достигнутые соглашения и договоренности между главами государств ЦА по взаимообмену в области использования водных и энергетических ресурсов, и смягчению последствий экологического кризиса в бассейне Аральского моря не выполнялись в должной мере. В связи с этим необходимо было введение принципов и экономических механизмов по компенсации затрат за регулирование и услуги по подаче воды на цели ирригации из Токтогульского гидроузла в многолетнем режиме между Кыргызстаном и соседними государствами.



Перспективы:



Вот уже свыше 30 лет как Кыргызстан борется за свою энергетическую независимость и энергетическую безопасность, т.к. в стране разразился энергетический кризис и принял затяжную катастрофическую форму. Выходу из кризиса была направлена, разработанная нами НЭП на 2008-2010 гг. и стратегия развития ТЭК до 2025 года в КНТЦ "Энергия", обсуждена в ПКР и одобрена 24 апреля 2009 г. Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Однако Министерством энергетики и топливных ресурсов КР своевременно не были приняты меры по ее реализации и мониторингу по индикаторам. В то время как с учетом меняющихся условий макроэкономики и появления внешних вызовов глобальных климатических изменений необходимо было обновление и внесение соответствующих корректив раз в пять лет.



С течением времени страна не имела четко скорректированную программу развития ТЭК на долгосрочный период в результате и усилился энергетический кризис, и необходимы были срочные антикризисные меры.



В стране нарастали внутренние и внешние угрозы энергетической безопасности. Так как с 1992 по 2002 годы не была сооружена ни одна крупная электростанция. Темпы роста потребления электроэнергии опережали темпы роста ее производства, и страна ощущала дефицит свыше 3 млрд кВт.ч. электроэнергии в год.



Сложившаяся экономическая ситуация в отраслях ТЭК и в электроэнергетике КР характеризовалась дефицитностью как по вводу мощностей, так и по финансовым ресурсам в развитие отрасли, что выражается в опережающих темпах роста расходов в целом по энергосистеме по сравнению с темпами роста доходов. Это было обусловлено неэффективной тарифной политикой, ненормированием затрат и привело к убыточному состоянию отрасли, что доказывается несостоявшимся энергетическим бизнесом и глубоким энергетическим кризисом в стране.



И только решением от 13.12.2022 г. Комитета Жогорку Кенеша КР по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике было дано поручение Минэнерго КР разработать стратегию "О среднесрочном и долгосрочном развитии энергетической отрасли КР".



Во исполнения данного решения Минэнерго КР была создана рабочая группа и исполнительная рабочая группа, которой мне довелось руководить, для разработки проекта Национальной энергетической программы Кыргызской Республики на среднесрочный период 2024-2027 годы и долгосрочный период до 2035 года. (далее НЭП-2035)



Для выхода из энергокризиса указом президента КР от 24 июля 2023 года №178 введено положение "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики".



Проект НЭП-2035 был разработан нами в соответствии с Методологией по стратегическому планированию устойчивого развития Минэкономики КР от 30 августа 2018 г.№1.



После неоднократных согласований с министерствами и ведомствами в установленном порядке и с учетом замечаний и предложений проект НЭП-2035 Аппаратом президента КР был передан в Комитет Жогорку Кенеша по ТЭК и недропользованию.



Национальная энергетическая программа КР на период до 2035 года, была рассмотрена и одобрена на заседании Жогорку Кенеша КР 27 июня 2024 г. Это явилось большим достижением энергетической политики страны. Каковы же пути выхода из энергетического кризиса и режима чрезвычайной ситуации в энергетике Кыргызстана



В НЭП-2035 в качестве главной цели обозначено: Обеспечение энергетической безопасности, доступности энергоносителей для каждого потребителя и участия на международных рынках электроэнергии, газа и нефтепродуктов. Программа определяет основные направления развития энергетического сектора и охватывает производство, передачу и распределение энергии, участие в региональных рынках электроэнергии, добычу топлива, импорт при их недостатке, экспорт при избытке, инновационные технологии и полную цифровизацию энергосистемы, вопросы адаптации к климатическим изменениям и выполнения международных обязательств, энергоэффективности и энергосбережения, экономически обоснованной тарифной политики, антикоррупционные и антикризисные мероприятия в управлении и контроле.



Были определены следующие приоритеты:



1. Устойчивое развитие отраслей ТЭК и ВИЭ;



2. Управление спросом на энергоносители реального сектора и населения;



3. Международное сотрудничество и укрепление внешней энергетической политики;



4. Энергоэффективность, энергосбережение, экология и адаптация к климатическим изменениям;



5. Финансовое оздоровление и экономически обоснованная тарифная политика;



6. Совершенствование институциональных реформ, обеспечение инновационного развития и подготовки кадров.



Процесс разработки НЭП КР-2035:



- По каждому приоритету разработали с энергетическими компаниями меры, обсудили в Минэнерго КР, и передали в АПКР; на заседание 12 апреля 2024 г. было обсуждение проекта данного документа и одобрено с учетом замечаний для передачи на рассмотрение Жогорку Кенеша КР;



- Разрабатывали разделы, согласовывали с отделами и членами рабочей группы энергетических компаний и госпредприятий "Кыргызкомур", "Кыргызнефтегаз", "Кыргызжилкоммунэнерго", "Бишкектеплоэнерго" и др.



- Проводили анализ и прогноз энергопотребления и соответственно прогнозы развития отраслей и предприятий с учетом проведения энергосберегающей политики;



- Провели исследования с Климатическим центром Минприроды КР по снижению выбросов ПГ и адаптации к условиям глобального потепления климата;



- Разработали План мероприятий на 2023-2027 гг. и на период до 2035 г.



- Уточняли и составили перечень объектов нового строительства, ввода их в действие, оценку их стоимости, необходимых капиталовложений; (Приложение 2)



- Уточняли с ДРТЭК при Минэнерго КР прогноз тарифов и готовность по ССТП 2021-2025 гг. к их росту для покрытия затрат и получения прибыли;



- Результаты водно-энергетических расчетов в ОАО "ЭС" показали, что в свою оптимальную рабочую зону (19,5–9,7 млрд.м3) Токтогульское водохранилище может перейти с 2027 года и соответственно дефицит электроэнергии также устранится.



Этапы реализации НЭП-2035



- Первый этап охватывает среднесрочный период с 2024 по 2027 годы.



- Второй этап охватывает долгосрочный период с 2028 по 2035 годы.



РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.



При реализации задач по приоритетам намеченно:



– завершение реконструкции Токтогульской ГЭС;



– завершение реконструкции Уч-Курганской ГЭС;



– ввод 2 и 3-го агрегатов Камбар-Атинской ГЭС-2;



– строительство Камбар-Атинской ГЭС-1.



На первом этапе в 2024–2027 годах на существующих электрических станциях после завершения реабилитации Токтогульской ГЭС в 2025 году увеличится мощность на 240 МВт и произойдет продление срока эксплуатации на 35–40 лет.



В 2023 году завершилась реконструкция Ат-Башинской ГЭС с увеличением мощности на 5,6 МВт.



Завершение реабилитации Уч-Курганской ГЭС в 2028 году увеличит мощность на 28 МВт и повысит надежность электроснабжения. В 2027 году планируется ввод второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и увеличение мощности на 120 МВт.



Другие проекты:



Камбар-Атинская ГЭС-1 с установленной мощностью 1860 МВт. В 2023 году начаты подготовительные работы за счет средств госбюджета. В настоящее время достигнуты хорошие результаты и с завершением ТЭО будет дана сметная стоимость объекта для выделения финансовых средств инвесторами для успешного строительства. Пуск первых гидроагрегатов планируется к 2031 году.



Верхне-Нарынский каскад ГЭС суммарной мощностью 234,5 МВт с суммарной выработкой электроэнергии в объеме 942,3 млн кВтч. Необходимо привлечь инвесторов и ввести в период 2029–2032 годов, из них Нарынскую ГЭС-2 в 2026–2029 годах, Нарынскую ГЭС-3 в 2026–2031 годах, Нарынскую ГЭС-1 в 2029–2032 годах.



Казарманский каскад ГЭС суммарной мощностью 1160 МВт с суммарной выработкой электроэнергии 4460 млн кВтч, из них Алабугинская ГЭС 600 МВт, Кара-Булунская ГЭС-1 149 МВт, Кара-Булунская ГЭС-2 163 МВт, Тогуз-Тороузская ГЭС 248 МВт. Необходимо завершить переговоры с инвесторами и ввести в период 2027–2028 годов.



Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС суммарной мощностью 1305 МВт с суммарной выработкой электроэнергии 3317 млн кВтч, из них Кара-Кольская ГЭС 33 МВт, Кокомеренская ГЭС-1 360 МВт, Кокомеренская ГЭС-2 912 МВт. Необходимо привлечь инвесторов и ввести в период 2027–2032 годов.



Увеличение выработки электроэнергии в летнее время (май-сентябрь) на ТЭЦ города Бишкек в период 2024–2028 годов (для уменьшения дополнительных попусков воды из Токтогульского водохранилища при экспорте электроэнергии по проекту CASA-1000 в объеме от 1,25 до 1,75 млрд кВт.ч).



Малые ГЭС. В 2024–2027 годах планируется ввод ГЭС на существующих водохранилищах с суммарной мощностью 80 МВт, в том числе ГЭС Бала-Саруу мощностью 21 МВт в Кировском водохранилище (ввод в 2024 году), ГЭС на Орто-Токойском водохранилище мощностью 21 МВт (ввод в 2026 году), Кара-Кульской ГЭС мощностью 18 МВт (ввод в 2026 году), Папанской ГЭС мощностью 20 МВт (ввод в 2027 году).



Солнечные и ветровые электростанции (СЭС и ВЭС)



Имеются все возможности строительства в 2024–2035 годах СЭС общей мощностью 3650 МВт с выработкой 6,6 млрд кВт.ч в год и 2 ВЭС общей мощностью 400 МВт 560 млн кВт.ч в год.



• В 2023 году введена первая СЭС мощностью 80 кВт в КГТУ им.И.Раззакова (проект ЮСАИД "Энергетика Центральной Азии").



• В 2025 году в Тонском районе Иссык-Кульской области ОсОО "Бишкек-Солар" запланирован ввод СЭС мощностью 300 МВт.



• В 2024 году ОсОО "Кун-Булагы" запланирован ввод СЭС мощностью 50 МВт.



• В 2024–2027 годах компанией Moling Energy запланирован ввод СЭС мощностью 1500 МВт. Ввод 100 МВт в 2024 году, 650 МВт в 2025 году, 375 МВт в 2026 году и 375 МВт в 2027 году.



• В 2025–2026 годах в Иссык-Кульской области компанией Сhina Power International Development запланирован ввод СЭС мощностью 1000 МВт. Ввод 500 МВт в 2025 году и 500 МВт в 2026 году.



При вводе указанных СЭС выработка в 2024 году составит 180 млн кВт.ч, в 2025 году - 3,5 млрд кВт.ч, в 2026 году - 3,7 млрд кВт.ч и в 2027 году - 6,6 млрд кВт.ч.



Две ветроэнергоустановки по 200 МВт намечены соорудить к 2024 году с выработкой до 560 млн кВт.ч.



Однако в настоящее время есть много других предложений по которым Минэнерго КР и Фонд Зеленой энергетики ведут переговоры с инвесторами.



Согласно прогнозу баланса электроэнергии выработка электроэнергии возрастет на первом этапе с 14,2 млрд кВт.ч в 2024 году, до 22,7 млрд кВт.ч в 2027 году или в 1,3 раза. При этом потребление за этот период возрастет в 1,1 раза. Дефицит ожидается в объеме 2,8 млрд кВт.ч в 2024 году, который будет снижаться, и профицит ожидается к 2025 году в объеме 448 млн кВт.ч. Таким образом, возможен выход из дефицита электроэнергии и мощности в энергосистеме страны с 2026 года.



На втором этапе в 2028–2035 годы производство электроэнергии возрастет с 27,9 млрд кВт.ч в 2028 году, до 39,4 млрд кВт.ч в 2035 году или в 1,4 раза при росте потребления в 1,3 раза. Таким образом, при опережающих темпах производства над темпами потребления электроэнергии, возможно обеспечить резерв мощности в энергосистеме и соответственно экспорт.



В структуре производства электроэнергии доля ВИЭ возрастет с до 24% в 2025 году, до 35% в 2027 году и далее с вводом в действие Камбар-Атинской ГЭС-1, Верхне-Нарынского, Казарманского и Суусамыр-Кокомеренского каскадов ГЭС, доля ВИЭ уменьшится до 20% в 2035 году.



Проведенные водно-энергетические расчеты (ВЭР) на период 2023–2035 годов, согласно прогнозу на базе действующих и с учетом ввода новых мощностей, и роста потребления электроэнергии показали, что на сегодня проблема накопления или сохранения объема воды в Токтогульском водохранилище остается напряженной. Чем дольше будет затягиваться строительство КАГЭС-1, тем будет тяжелее ситуация в кыргызской энергосистеме. С целью обеспечения оптимального водно-энергетического режима и рационального использования водных ресурсов в Нарынском бассейне, необходимо ускорить строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и завершить строительство Камбар-Атинской ГЭС-2.



Ввод КАГЭС-1 позволит работать Токтогульскому гидроузлу в оптимальном режиме, обеспечивая попуски воды в соседние республики в весенне-летний период и полностью потребности Кыргызской Республики в электроэнергии в осенне-зимний период. Главной задачей КАГЭС-1 будет компенсирующий режим работы и обеспечение потребности страны в электроэнергии, вырабатываемой Нижне-Нарынским каскадом ГЭС в осенне-зимний период. Это определяет его высокую эффективность и неоценимую роль в энергосистеме, так как возрастут возможности экспорта до 5,8 млрд кВт.ч в 2028 году, до 6,9 млрд кВт.ч в 2030 году и до 11,2 млрд кВт.ч к 2035 году.



При этом необходимо:



– ускорить инфраструктурные сооружения электрических сетей и подстанций всех классов напряжений и дополнительных технических средств, для передачи и распределения произведенной электроэнергии новыми ГЭС, МГЭС , СЭС и ВЭС;



- обосновать и утвердить нормативы потерь до 4% в сетях 110–500 кВ и до 8% в сетях 0,4–35 кВ;



- создать резерв мощности 360, 465 МВт;



– создать условия для выравнивания суточных и сезонных графиков нагрузки (дифференцированные тарифы и другие методы);



– принять Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей и другие нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности энергетического хозяйства и персонала;



- совершенствовать нормативно–правовую базу с устранением коллизий по внедрению ВИЭ и выдачи электроэнергии потребителям через национальные электрические сети



- в дальнейшем следует принять План перспективного развития передающих и распределительных электрических сетей на 2028–2035 годы и ежегодные Планы капитального строительства, модернизации и реконструкции.



Для успешной реализации НЭП-2035 и ее мониторинга необходимо создать Координационную комиссию из представителей заинтересованных министерств, ведомств, академических институтов и общественных организаций во главе с министром энергетики КР и не допустить ее формального существования.



Все принимаемые меры должны быть согласованы с Планом мер по успешной реализации НЭП-2035, для мониторинга разработаны прогнозные данные индикаторов по основным направлениям НЭП-2035.



В данной статье мною охвачен только первый приоритет - ускоренное развитие ТЭК и ВИЭ.



valentinakasymova@gmail.com



¹ Рахимов К.Р., Беляков Ю.П. Гидроэнергетика Кыргызстана.- Бишкек.: ИЦ "Техник" КГТУ, 2006 Источник - analitika.akipress.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729854780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

