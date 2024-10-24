Битва за Курахово: Птах Мадьяра перебили "кувалдой", - СП

15:09 25.10.2024

Как в 1945-м. Репетиция разгрома украинской армии прошла в Горняке и Селидове

Радомир Маркуш



Не только Селидово, но и Горняк стремительно выходят из состава "404-й". Как сообщает украинская "телега" со ссылкой на "проверенных побратимов", ситуация на Курахово-Покровском направлении резко ухудшилась, прямо-таки до уровня катастрофы. Известный в незалежной паблик "Снайпер говорит" (заблокированный в нашей стране) пишет, что российские войска смогли быстро продвинуться в Горняке из-за того, что часть украинских подразделений драпанула со всех ног подальше от фронта и не поставила в известность "соседей".



"Родственники военных массово пишут в Сети, что 210-й отдельный батальон 120-й бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением ВС РФ покинул позицию. При этом говорится, что подразделение понесло очень большие потери. Командование обещало подкрепление, но по факту оно так и не прибыло".



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В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получил от командования "угрозы расстрелом". А вскоре поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались ввиду своего морального и физического истощения", - приводит подробности жовто-блакитный интернет-ресурс DeepState (тоже заблокированный в РФ), работающий на ГУР.



Автор издания Роман Погорелов сообщил, что командование "Хортицы" написало заявление в ГБР (Государственное бюро расследований) с обвинениями в дезертирстве укровояк 154-го и 210-го батальонов. Реакция последовала незамедлительно. "В Покровск уже прибыла „зондеркоманда" для расправы и отлова беглецов, кого-то поймала и отправила обратно на бойню, более удачливые убежали до Барвенково. В Селидово разыгрывается похожий сценарий", - пишет "Военная хроника".



По мнению Юрия Подоляки, "резкое продвижение наших частей в северной и северо-западной частях города, которое поставило гарнизон противника под непосредственную угрозу окружения, должно было быть следствием бегства какой-то части „захисников"… Если кратко и по-русски пересказать написанное в скринах, получается, что после начала штурма города бойцы одного из батальонов бросили свои позиции (как раз те, что были в северо-западной части). Далее все произошло по эффекту домино".



Впрочем, ряд американских экспертов предрекали такой "эффект" на уровне бригад, после чего ВСУ должны быть разгромлены как армия. Правда, это ожидалось только во второй половине 2025 года. Можно так сказать, в Горняке была репетиция поражения незалежной.



Между тем речь не о единичном случае. Так было в Новогродовке, Зоряном, и, с очень большой вероятностью, в Селидове. Судя по всему, у захисников это становится нормой, поскольку боевой дух ВСУ упал и уже "не отожмется". Впрочем, чему удивляться. В "404-й" разгорелся скандал, что в 36-ю бригаду ВСУ был мобилизован психбольной, имеющий к тому же проблемы с контролем мочеиспускания. Человек (фамилию опустим по моральным соображениям) имел официальный диагноз.



Теперь вояки из его пiдроздiла написали в Сети, что этот "мобик" не осознает своего положения. Он не ориентируется в пространстве, не может назвать номер части и подразделения, в котором служит, не знает сторон света и таблицы умножения. И таких в украинской армии становится все больше.



И, напротив, элитные и закаленные в боях части ВСУ планомерно уничтожаются. Появилась информация, что истребительная авиация России нанесла удар трехтонной ФАБ-3000 по пункту временной дислокации противника в районе Курахова. По данным Минобороны, летчикам удалось накрыть отряд операторов БПЛА "Птахи Мадьяра". В ходе удара уничтожено около 50 специалистов, а также семь единиц вооружения и военной техники. Атаку удалось осуществить благодаря точным разведданным от операторов БПЛА группировки "Южная".



Отдельно отметим, что спецпiдроздiл "Птахи Мадьяра" создан американцами и финансировался по отдельной от ВСУ статьи. В его составе были военные инженеры и программисты США. Одним этим объясняется применение "трехтонки", известной еще как "кувалда", по логову лучших бандеровских операторов FPV-дронов.



На этом фоне Сырский издал приказ, согласно которому части, которые попали в окружение, выводиться не будут. Им предписано драться до последнего, чтобы своими мертвыми телами замедлить продвижение ВС РФ. Если прибавить к этому страшилки о русском плене, которыми запугивают на "передке" Зе-замполиты, то становится понятно, почему сразу два батальона дали деру из Горняка.



Кстати, такой же приказ в 1945 году издал Генштаб фашистской Германии, причем с теми же целями - ценой жизней притормозить стремительное продвижение Красной Армии к Берлину. Как говорится, исторические параллели налицо.



Как пишет командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, "некоторые считают, что история циклична. Видимо, это одно из доказательств данного утверждения. „Мясник" Сырский не просто оставляет своих бойцов на верную смерть, а делает это в угоду западным хозяевам, от этого становится еще более противно… Так как он просто пытается выиграть время, чтобы побольше поползать перед своими западными спонсорами и вымолить очередную поставку какой-нибудь устаревшей европейской приблуды".