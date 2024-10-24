 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.10.2024
16:52  Выборы президента США в 2024 году: дата проведения, кто лидирует, прогнозы
15:51  "Демонтаж подконтрольной США системы". Решения саммита БРИКС меняют мир
15:49  Гагаузия, а не Приднестровье становится главным пророссийским форпостом
15:45  Путин показал Западу казанский кукиш, - Филип Джонстон
15:09  Битва за Курахово: Птах Мадьяра перебили "кувалдой", - СП
14:13  Энергетика как ключевая отрасль экономики Кыргызстана: История, современные тенденции и перспективы развития, - Валентина Касымова
14:09  Украинский гарнизон Селидово бежит из города

13:25  Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение, - Радомир Маркуш
13:24  Террористические качели Эрдогана, - Ст.Тарасов
13:15  Андрей Перла: Враг народа – это не метафора
13:13  Президент Узбекистана награжден орденом "Дуслык" Татарстана
13:05  Путин: "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает"
13:00  Ядерное безумие Владимира Зеленского. Зачем шеф Пентагона срочно сорвался в Киев?
12:56  Высокомерный Запад, униженный Путиным. В Казани собрался Глобальный Юг, - Иван Риуфоль
12:53  США предлагают европейцам выстрел в ногу – обложить санкциями экспорт титана и палладия из России
12:32  Восток–Запад: углубляется ли цивилизационный разлом, - Л.Пастернак
12:18  Диалог Турции и курдов попал в зону поражения, - Къ
12:13  WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море
12:11  Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС, - Ольга Самофалова
12:07  В Узбекистане при Правительстве создано Агентство миграции
10:26  Минтруда РФ предложил поднять квоту на наем иностранцев. CноваI
10:10  В Кыргызстане опять (в который раз) поменяют гимн страны
10:01  Пережившая теракт Турция нанесла удары возмездия по соседним странам
09:37  Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку? и он близок к своей цели, - Владимир Овчинский
09:27  Макрон раздухарился. Французский петушок полон отваги, - Е.Волков
09:25  МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута за отказ арестовать Путина
09:21  Радомир Маркуш: Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение
09:17  Цыганский погром в уральском Коркино. Власти зачесались
09:12  Турецкие спецслужбы установили личности исполнителей теракта в Анкаре - курды из РПК
09:07  В Казани журналистов ждала неожиданность: Владимир Путин высказывался на пределе откровенности, - репортаж А.Колесникова
09:05  Бейрут предлагает лишить "Хезболлу" права на оружие, - Игорь Субботин
09:02  Мандатов мало. Сигэру Исиба может легко и быстро потерять пост премьера Японии, - Владимир Скосырев
08:50  Москва. Киргиз-нелегал убил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову
07:59  Против членства Украины в НАТО выступили 7 стран, - Politico
01:37  Прощай, ЕС! Европейские государства в многополярном мире, - "Завтра"
00:57  При расширении БРИКС нагревается, - репортаж А.Колесникова
00:48  Константин Бондаренко: Нынешние беды Украины начались с вербовки Зеленского в Лондоне два года назад
00:31  Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада, - В.Скачко
00:24  В Казахстане планируют разместить производства турецких дронов
00:12  Ласкать уши глупцов. Исполняется 555 лет со дня рождения Эразма Роттердамского
00:06  Страны БРИКС начинают путь к другому мировому порядку, - Геннадий Петров
00:02  "Идет на посадку" действующий замминэнерго России Сергей Мочальников
00:01  Сергей Худиев: Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно
Четверг, 24.10.2024
17:15  С БРИКСом по жизни. Решили для себя в этот день некоторые, - казанский репортаж А.Колесникова
15:08  Кривое зеркало. Почему Запад вешает свои грехи на БРИКС, - Антон Трофимов
15:06  Таджикистан получит грант в $90 миллионов от АБР для создания демонстрационного зеленого коридора
15:05  Си Цзиньпин вдохновился Чернышевским и теперь знает "Что делать?"
15:01  Узбекистан уменьшает зависимость от Казахстана?
14:59  Удастся ли США помирить Ливан и Израиль, - Ксения Логинова
14:57  В Баку убиты бывший актер Азербайджанского русского театра Иосиф Ткач и его жена
14:54  Назначен первый посол Узбекистана в Хорватии - Ойбек Шахавдинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин показал Западу казанский кукиш, - Филип Джонстон
15:45 25.10.2024

The Telegraph UK
Великобритания

Возмутительный саммит Путина разоблачил потуги Запада на изоляцию России
XVI саммит БРИКС. Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша встретили в Казани хлебом=солью и чак-чаком

США из-за выборов совсем не замечают стремительные изменения в мире, которые олицетворяет саммит БРИКС, пишет The Telegraph. Страны блока жаждут показать Западу кукиш: его влияние на них сходит на нет.

Филип Джонстон (Philip Johnston)

Что же случилось с "изоляцией" России в наказание за незаконную спецоперацию на Украине? Великобритания вместе с западными союзниками потратила миллиарды на поставку Киеву оружия, чтобы остановить натиск, приняла у себя тысячи беженцев и ввела против России санкции, чтобы обрушить ее экономику, запретив в том числе импорт ее нефти и газа.

Однако в Казани, раскинувшейся на берегах Волги столице Татарстана, лидеры примерно 20 стран (на саммите представлены 36 государств и шесть международных организаций. – Прим. ИноСМИ) собрались на саммит, который можно назвать разве что дипломатическим переворотом Владимира Путина. Он не только не стал презренным международным изгоем, но и председательствует на встрече так называемого блока БРИКС, представляющего около половины населения мира и около 30% его экономики.

В их число входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран и Египет, и эта группа сознательно подается как противовес западной гегемонии и засилью на мировых валютных и торговых рынках. Там присутствует даже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, хотя его страна - на секундочку – член НАТО. БРИКС расширяет влияние и принимает новых участников уже около 15 лет. Присутствие главы Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди свидетельствует о важности блока и статусе соперника "Семерки".

Одно лишь то, что это происходит в России, якобы прозябающей в мировой опале, глубоко встревожило Украину. Но самое необычное - приглашение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша - причем его администрация даже не стала отпираться. Что, черт возьми, толкнуло его на это? Португальский социалист, Гутерреш никогда не выказывал особо рьяной поддержки западных демократий - да он и не обязан. Он же представляет не США или Великобританию, а ООН.

Но ведь он даже этого не делает. Вскоре после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года Генеральная ассамблея ООН на чрезвычайной сессии приняла резолюцию с осуждением действий Кремля, потребовав полностью вывести войска и отменить признание сепаратистских народных республик в Донецке и Луганске. Она была принята 141 голосом против пяти при 35 воздержавшихся - хотя Россия впоследствии и наложила на нее вето в Совете Безопасности.

Среди стран, проголосовавших "за", оказались Бразилия и Египет, чьи лидеры теперь за милую душу якшаются с Путиным в Казани. Среди воздержавшихся же оказались Индия и Китай, и одно лишь это должно было послужить нам предупреждением, что шансов превратить Россию в этакий аналог Северной Кореи немного. Кстати, последняя теперь поставляет России пушечное мясо в конфликте на истощение на украинской линии фронта (информация не соответствует действительности. – Прим. ИноСМИ).

Господин Гутерреш оказал Путину пропагандистскую услугу, согласившись появиться на этой вечеринке в тени цитадели под названием Казанский Кремль, построенной еще Иваном Грозным (автор мог бы поинтересоваться историй Казани, отметившей тысячелетие в 2005 году, и ее Кремля, но не удосужился это сделать – читатели газеты и так поверят! – Прим. ИноСМИ). Более того, несколько стран-участниц подписали Римский статут, учредивший Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

В западных СМИ, зацикленных на предвыборной драме, развернувшейся в американском театре "Гран-Гиньоль", было на удивление мало комментариев по поводу этого события. Всеобъемлющая одержимость решающими, по всеобщему признанию, выборами, ослепляет нас и не дает увидеть стремительно меняющийся облик геополитики, который олицетворяет собой саммит БРИКС.

Путин воспользовался им, чтобы доказать, что он далеко не изолирован - но не только. Саммит совпал с ежегодными осенними заседаниями Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, а авторитет западных финансовых систем по всему миру ослабевает. Хотя экономический и демографический центр тяжести мира сместился на восток, в этих финансовых институтах по-прежнему непропорционально представлены западные голоса - к вящему раздражению стран БРИКС.

Хотя российская экономика несколько замедлилась, все попытки ее сокрушить провалились - не в последнюю очередь потому, что так много стран продолжают покупать ее нефть и газ. Ей по-прежнему приходится превозмогать трудности, поскольку основная масса платежей привязаны к доллару. Однако Путин стремится разрушить господство Минфина США, создав альтернативную систему трансграничных расчетов, в которую не войдет ни одна из валют "Семерки". Это сделает санкции, и без того сравнительно безвредные, вовсе бессмысленными.

Последний план использовать прибыли с замороженных российских счетов для финансирования Украины (в том числе кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов от Великобритании) поддержит героическое сопротивление Киева, однако Путин подаст его как очередные козни Запада против Матушки России. К тому же это не будет иметь никакого значения, если его продолжат поддерживать сторонники из БРИКС.

Единственное спасение видится в том, что в БРИКС входят весьма неожиданные союзники, которые вряд ли найдут друг с другом общий язык - о чем бы то ни было. Так, Китай с Индией и Египет с Эфиопией вряд ли когда-нибудь договорятся - равно как и Саудовская Аравия с Ираном. Не в пример дружной "Семерке" промышленно развитых стран, эта вражда, как древняя, так и современная, наверняка подточит далеко идущие путинские амбиции.

И все же этот саммит будет имеет огромное значение для баланса мировой власти и будущего Украины. Если Дональд Трамп действительно победит на выборах в следующем месяце, он тем охотнее свернет поддержку Киева, поскольку Россия выдержала два с половиной года западных санкций практически целой и невредимой - несмотря на огромные расходы на финансовую помощь. Да, Россия потеряла на Украине десятки тысяч человек, но, как учит ее кровавая история, ее способность терпеть страдания поистине безгранична.

Неудивительно, что украинцы в ярости из-за прибытия Гутерреша в Казань, ведь что они видят, к чему все клонится. ООН утверждает, что генеральный секретарь последовательно критиковал действия России, называя продолжающуюся военную операцию Москвы на Украине "опасным прецедентом" для мира. В таком случае, спрашивается, зачем оказывать Путину честь присутствием на его саммите? Кроме того, и ООН, и сам Гутерреш, заняли, мягко говоря, морально неоднозначную позицию по ближневосточному конфликту.

Наконец, российский лидер беспардонно выставляет себя этаким борцом с колониализмом, хотя сам проводит саммит в древнем ханстве, которое Россия когда-то присоединила. Более того, чем еще можно назвать попытку оккупировать Украину, как не империалистической авантюрой? Однако такие тонкости не имеют ни значения для стран, которые жаждут лишь показать Западу кукиш и доказать, что его влияние уже не так сильно, как прежде.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729860300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  