Гагаузия, а не Приднестровье становится главным пророссийским форпостом

15:49 25.10.2024

Вадим Москаленко. 25.10.2024



Гагаузия становится главной головной болью правящего режима в Молдове – мятежная автономия в первом туре выборов показала пророссийский результат, превышающий показатели голосования в Приднестровье.



Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил одиозный депутат парламента Молдовы от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Насколько я помню, 37,4% людей с Левого берега Днестра проголосовали за европейскую интеграцию Республики Молдова. Этот процент выше, чем, извините, во многих районах на Правом берегу Днестра. В которых реализовались проекты "Европейское село", за счет грантов ЕС строили дороги, садики, больницы и прочее, и прочее.



Про Гагаузскую автономию с ее 94% против европейской интеграции я вообще молчу. Потому что это не Гагаузская автономия, на мой личный взгляд, это захваченная территория, где "керует" банда Илана Шора. И там устроили такую атмосферу нетерпимости, что там нормальные люди, которых я знаю, их немало, они предпочитают вообще не высовываться. Вот это наши реалии", – сокрушался престарелый русофоб Нантой.