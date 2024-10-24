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"Демонтаж подконтрольной США системы". Решения саммита БРИКС меняют мир
15:51 25.10.2024

Геворг Мирзаян
24 октября 2024

23 октября, во время второго дня саммита БРИКС в Казани лидеры стран-участниц приняли совместную декларацию. В документе на 43 страницах и в 144 пунктах руководители государств сошлись в ключевых мировых вопросах.

Была среди них и Украина. Лидеры согласились, что "все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности" - то есть никакого отрыва суверенитета от права на самооборону, а также поддержали посреднические предложения по дипломатическому урегулированию конфликта.

В свою очередь западные СМИ и эксперты массово обеспокоились не принятой декларацией, а реальными шагами БРИКС в области формирования нового миропорядка.

"Саммит БРИКС с огромной скоростью и большой трудоспособностью создает новую систему международного сотрудничества - вместо отжившей американоцентричной системы. Новая система предполагает сотрудничество в сфере торговли, межвалютных расчетов, транспортного сообщения и многого другого. Причем сотрудничество без политического диктата", - поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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Одним из важнейших решений саммита стала договоренность о создании зерновой биржи, которая в перспективе может превратиться в полноценную товарную, отмечает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Это поможет на уровне финансовой инфраструктуры отвязаться от стран Запада и иметь возможность, например, вводить свои сорта нефти, а также торговать ими без привязки к той же Brent.

Продвинулись государства и в области торгового сотрудничества.

"Еще одним решением стало создание перестраховочной кампании. Это очень нужно России и многим другим странам мира, желающим отвязаться от западной страховой монополии. Особенно в области судоходства, где доминируют британские страховщики", - отметил Иван Лизан в беседе с ИА Регнум.

По факту западная страховая монополия делает возможным введение санкций даже без решений международных институтов или национальных правительств. Достаточно лишь отказать в страховании судам "неугодного" государства либо же судам, которые идут в порты этих государств.

Не исключено, что при помощи этой монополии Запад будет бороться, например, с Северным морским путем - транспортной артерией, которая делает Китай куда менее зависимым от подконтрольных США торговых маршрутов в Тихом океане.

Но главным итогом саммита все-таки стало движение в области создания новой платежной системы. И не просто новой, а инновационной.

"Она, по всей видимости, будет основана на использовании цифровых валют. У них совершенно иной принцип обращения, нежели у безналичных средств. Цифровые валюты выпускаются центробанками. Данные о транзакции и записи о деньгах хранятся в распределенном реестре в блокчейне, которые ведут центробанки", - говорит Иван Лизан.

По его словам, эта система будет достаточно защищена от санкций - на Центробанки они не распространяются, да и деньги заморозить или изъять будет практически невозможно.

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В итоге все эти шаги ведут к демонтажу подконтрольной США мировой финансовой системы. Да, процесс той же дедолларизации мировой экономики шел давно (в 1999 году на доллар приходилось 70% мировых валютных резервов, а в 2024-м - уже 59%), но теперь он может резко ускориться. Ведь на БРИКС, как отмечает аналитический отдел нидерландского банка ING, приходится 42% мировых валютных резервов.

"По большому счету повестку завершающегося саммита предстоит еще очень долго обсуждать, анализировать. Главное же, что органы власти будут постепенно воплощать ее в жизнь", - уверен Никита Мендкович.

И речь идет не только о дедолларизации. Даже западные участники саммита, среди которых сотрудники ООН, отмечали, что объединение БРИКС должно решать проблемы реформирования международного порядка - той же системы ООН и других структур, которые отжили свое и не решают существующих проблем.

Помимо обсуждения насущных вопросов в формате БРИКС, у президента Владимира Путина 23 октября прошли важные двусторонние встречи на полях саммита. Ключевыми были переговоры с президентами Ирана Масудом Пезешкианом и Турции Реджепом Эрдоганом.

Путин и Эрдоган заявили о прекрасных экономических отношениях между странами.

"В прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму - 55,4 миллиарда долларов, а по итогам января - августа нынешнего года этот показатель подрос еще на 6,2%", - отметил российский лидер.

Однако деньгами сотрудничество не ограничивается. Помимо экономики, в общие интересы Москвы и Анкары входит также решение мировых конфликтов.

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"Это Палестина, где позиции государств совпадают. Южный Кавказ, в рамках формата 3 + 3 (то есть силами трех южнокавказских государств и трех их соседей в лице Ирана, Турции и России - без привлечения Запада). Ливия, где у нас уже был опыт совместного регулирования. И, конечно же, Сирия", - рассказал ИА Регнум старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов.

Сирийское направление на сегодняшний день является наиболее проблемным - во многом потому, что Турция не знает, как ей выйти из сирийской авантюры (вернуть на Родину сирийских беженцев, развязаться с исламистами в Идлибе и загнать обратно в бутылку курдский вопрос) без потери лица. Но если раньше Эрдоган мог тянуть, то сейчас - на фоне обострения ситуации в Турции, укрепления международных позиций Башара Асада и грядущей большой войны на Ближнем Востоке - времени у него не осталось.

Значит, турецкому президенту нужна российская помощь и посредничество в переговорах с Дамаском и Тегераном.

"В целом получается, что взаимодействие между Анкарой и Москвой в разных регионах мира может проходить как через призму кооперации, так и через конфликт. И руководители двух стран сейчас заинтересованы именно в кооперации", - говорит Гасанов.

В том числе потому, что Москва и Анкара сильно связаны друг с другом.

"Путин говорил на Петербургском форуме, что часть турецкого правительства заинтересована в углублении связей с Западом. Но если эти связи идут в ущерб российским интересам, это наносит вред и турецким интересам", - отмечает собеседник ИА Регнум.

Похожие взаимоотношения у России складываются с Ираном. Москва и Тегеран активно сотрудничают в Сирии, где сейчас предстоит много работы по урегулированию отношений с Турцией, в палестинском вопросе - обе стороны пытаются заставить Израиль прекратить бомбить Газу, и на Ближнем Востоке в целом, где сейчас нужно предпринять серьезные усилия для предотвращения большой региональной войны.

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Конечно, не стоит забывать и о двустороннем военно-техническом сотрудничестве, которое получило новый импульс в 2022 году. А также о больших инфраструктурных проектах, например создании коридора Север - Юг, который свяжет Иран с Европой в обход Турции, а Россию - с Индийским океаном.

По сути, все это геополитическое, экономическое и военное сотрудничество - которое многие уже называют союзом - в ближайшее время получит новое оформление.

"Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - заявил Владимир Путин.

Для этого Масуд Пезешкиан отдельно прилетит в Москву.

Источник - REGNUM
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