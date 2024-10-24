Выборы президента США в 2024 году: дата проведения, кто лидирует, прогнозы

16:52 25.10.2024 До юбилейных выборов американского лидера осталось меньше двух недель



Наина Курбанова



В Америке начался обратный отсчет до президентских выборов, которые состоятся 5 ноября. С каждым днем обстановка между двумя ведущими политическими силами, демократами и республиканцами, накаляется. Чтобы победить, один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Согласно последним опросам, голоса за оппонентов в колеблющихся штатах распределились примерно поровну. Речь идет о Северной Каролине, Пенсильвании, Неваде, Висконсине и Мичигане. Подробнее о том, как идет подготовка к предстоящим выборам и каковы прогнозы, рассказали "Известия".



Выборы США 2024: дата проведения



В 2024 году в Соединенных Штатах Америки (США) пройдут юбилейные, 60-е по счету президентские выборы - ключевое для страны политическое событие. Дата начала голосования назначена на 5 ноября.



По структуре президентские выборы в Америке непрямые и проводятся в два этапа. Первый - общенациональное голосование, в котором могут принять участие все зарегистрированные избиратели: граждане США, достигшие 18-летнего возраста. В некоторых штатах выбирать не могут те, кто отбывает тюремное наказание или страдает психическими заболеваниями.



Американцы могут сделать свой выбор лично на избирательных участках или по почте, в обоих случаях это можно сделать как в день общенационального голосования, так и заранее. Избирательные участки начинают свою работу в шесть утра, однако точное время может меняться в зависимости от штата.



Следующим этапом является голосование коллегии выборщиков. Всего существует 538 выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбию (официальное название столицы США Вашингтона). Выборщики голосуют в своих штатах, после чего их голоса передаются в Вашингтон. Данное голосование запланировано на 17 декабря.



Новым президентом станет тот кандидат, который получит не менее 270 голосов. Результаты голосования коллегии выборщиков утверждает действующий вице-президент.



В 2024 году борьба развернется между представителями основных политических сил страны - Республиканской и Демократической партий. Основными кандидатами на пост президента США являются нынешний вице-президент, демократ Камала Харрис и бывший президент страны, республиканец Дональд Трамп.



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Отметим, что предвыборная президентская гонка США началась 23 января 2024 года. Тогда в штате Нью-Гемпшир у республиканцев и демократов прошли первые внутрипартийные предварительные голосования, или "праймериз". Победу на них одержали действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.



Кандидаты в президенты от демократов и республиканцев окончательно определяются на итоговых съездах, которые традиционно проходят летом в год выборов. За последние несколько лет данные мероприятия стали скорее формальной процедурой. Как правило, победитель предварительных выборов бывает известен еще до полного завершения съезда.



Кроме того, согласно американской политической традиции, действующий президент США практически всегда подает на второй срок. Поэтому собственная партия выставляет на праймериз против него слабых кандидатов.



Кандидаты от Республиканской и Демократической партии



Главные кандидаты на президентской гонке США - представители Республиканской и Демократической партии. С 1853 года президентами Соединенных Штатов Америки становились представители только этих двух политических сил.



12 марта 2024 года предварительным номинантом от Демократической партии стал нынешний глава государства Джо Байден. На выборы он шел в связке с вице-президентов Камалой Харрис. Первые дебаты между двумя кандидатами прошли 28 июня 2024 года, и выступление действующего президента раскритиковали даже последователи демократов. Согласно опросам, тогда зрители отдали победу Трампу.



Спустя месяц Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки. Снявшись с выборов, президент США поддержал кандидатуру Камалы Харрис, и в августе она стала официальным претендентом на пост президента США от демократов, заручившись голосами более 4 тыс. делегатов. А 6 августа 2024 года Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза в качестве кандидата в вице-президенты США.



Решение о том, что номинантом от республиканцев станет 45-й президент США Дональд Трамп, было объявлено 12 марта 2024 года. Напомним, что 13 июля на него было совершено неудачное покушение. Через несколько дней, 15 июля, на национальном съезде он был выдвинут в качестве кандидата в президенты, а сенатор от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом утвержден в качестве претендентом на пост вице-президента.



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Кандидаты от "третьих" партий



В президентской гонке могут участвовать и независимые кандидаты, либо участники мелких, или как их еще называют, "третьих" партий. На данный момент в Соединенных Штатах зарегистрировано около 40 подобных организаций, каждая из которых имеет своего представителя.



В президентских выборах в 2024 году участвуют нескольких независимых кандидатов, которые не представляют ни одну из партий.



Так, в гонке за пост главы Америки выступит 69-летний политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший. О своем желании баллотироваться в одиночку, а не от демократов, он заявил еще в сентябре 2023 года. Роберт Кеннеди-младший формально соперничал с Джо Байденом, но не смог бросить полноценный вызов действующему лидеру, поэтому решил действовать самостоятельно.



Среди независимых кандидатов его оппонентом стал 70-летний профессор философии, политический активист Корнел Уэст. Многим имя кандидата известно благодаря культовому фильму "Матрица", в котором он сыграл роль члена совета Веста. Изначально активист представлял Народную партию, но затем решил пойти по спискам партии "зеленых". Однако его коалиция с "зелеными" оказалась недолгой.



В октябре 2024 да Корнел Уэст заявил, что будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. По его словам, он не хочет быть ограниченным партийной платформой.



Статистика выборов в США: кто лидирует по опросам



Чтобы узнать предварительные результаты и спрогнозировать будущее страны, в каждом штате проводятся специальные опросы общественного мнения. Так, на данный момент лидера с явным преимуществом среди кандидатов от демократов и республиканцев нет.



Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская рассказала "Известиям", что голосование за нового лидера США, скорее всего, окончится минимальным разрывом между республиканцами и демократами.



В конце сентября данные опроса The Hill свидетельствовали, что в общенациональном масштабе Харрис опережала Трампа на 3,6%. По сравнению с днем накануне дебатов данный отрыв вырос на 0,4%. Существует большая вероятность того, что голоса выборщиков разделяться пополам. Так, обоим кандидатам может не хватить одного голоса до 270.



Кампания Дональда Трампа стала вирусной на фоне его поездки в McDonald’s, ярких заявлений и выступлений. Большинство электоральных моделей, которые строятся на базе опросов, прогнозируют победу Дональда Трампа. Некоторые пророчат ему до 320 голосов выборщиков, другие же стараются выдавать более умеренные и различные прогнозы - 270-280 выборщиков. Сообщается также, что в победу республиканцев уверили и рынки политических ставок. Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис уже доходит до довольно высоких показателей: 65% против 35%.



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Согласно опросу USA Today, 49% участников считают, что именно Трамп способен обеспечить сильное лидерство, за Харрис проголосовали лишь 46%. Кандидату от Республиканской партии, среди прочего, больше доверяют относительно экономической и внешней политики, вопросов иммиграции.



Харрис же, по мнению американцев, обладает преимуществом в вопросах здравоохранения и абортов.



И все же, по мнению политолога, не исключено, что в результате может понадобиться перерасчет, как это было в 2000 году - тогда Джордж Буш-младший боролся с Альбертом Гором.



Исход президентской гонки в США зависит от той части избирателей, которая еще не определилась с выбором. Сейчас неоднозначная ситуация складывается в Северной Каролине, Пенсильвании, Неваде, Висконсине и Мичигане. В этих штатах "очки" оппонентов фактически равны.



Кто победит на выборах президента США: прогнозы



Бывший президент США Дональд Трамп стал определенным фаворитом президентской гонки 2024 года. Подобные данные предоставила прогностическая модель The Economist. Интересно то, что издание с августа предвещало успех Камалы Харрис. Однако теперь все поменялось, и у экс-президент есть шанс вновь одержать победу. Шансы республиканца оцениваются в 54%. Модель, которую использует журнал, учитывает результаты последних опросов и данные о состоянии экономики, а также демографических характеристиках и предпочтениях избирателей в каждом штате США.



О скорой победе Дональда Трампа высказался председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, бывший глава Белого дома обязательно выиграет предстоящие выборы США, если останется жив.



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"Теперь он уж победил. Если его не убьют", - отметил он на своей странице сети (бывший Twitter) после первого .



К данному сообщению Медведев также прикрепил фотографии с Трампом в тюрьме, куда экс-президент попал на незначительное время в августе 2024 года в рамках формально процедуры ареста. Источник - Известия

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