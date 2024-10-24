В Монголии обнаружили новорожденных детенышей Мазаалая

21:16 25.10.2024

Камеры наблюдения зафиксировали четырех новорожденных детенышей исчезающего вида монгольских медведей Мазаалай в разных местах национального природного заповедника Гоби в аймаке Баянхонгор.



"На части национального природного гобийского заповедника, которая входит в наш аймак, автоматические камеры наблюдения зафиксировали в разных местах четырех новорожденных медвежат уникального, вымирающего вида бурых медведей из международной Красной книги", - сообщили в аймачной администрации.



Охота на него запрещена с 1953 года. Мазаалай в основном питается растительной пищей и насекомыми. Боится человека и редко употребляет корма, которые оставляют для него люди. При этом животное обитает только на просторах Гоби, где летом температура поднимается до +46 градусов, а зимой опускается до -34.



По состоянию на 2023 год в Монголии насчитывалось всего 22 особи гобийских медведей: 19 самцов и 3 самки. Поэтому мазаалай получил свой день в календаре памятных дат Монголии. Президент Хурэлсух Ухнаа создал рабочую группу для разработки национальной программы по охране этого животного, которое ученые признали отдельным видом медведя Ursus Arctos Gobiensis.