Капитализм подсчитывает выручку от войны, - Сергей Кожемякин

21:21 25.10.2024 Капитализм подсчитывает выручку от войны



Борьба за ресурсы, рынки и транспортные коридоры охватывает все новые регионы и вовлекает все новых участников. Внешнее вмешательство подпитывает гражданскую войну в Судане. На пороге конфликта стоят Эфиопия и Сомали.



Африканский пожар



Международная политика напоминает круги, расходящиеся от брошенного в воду камня.



Обостряющиеся противоречия будят застарелые и провоцируют новые конфликты, а к "главным театрам военных действий" добавляются новые, пусть и не такие резонансные. Наибольшее число горячих точек находится в Африке.



В начале этого года список конфликтов в Сахеле, Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, Судане пополнился новой "зоной напряжения". Поводом стало соглашение между Эфиопией и Сомалилендом об аренде 20-километрового участка морского побережья для строительства торгового порта и военной базы. Напомним, Сомалиленд - северная часть фактически распавшегося в 1990-е годы Сомали. От других "осколков" его отличает достаточно устойчивая внутриполитическая ситуация, влияющая на социально-экономические показатели. Индекс человеческого развития Сомалиленда - 0,45, в то время как в южных регионах Сомали он ниже 0,3.



Несмотря на отсутствие международного признания, Сомалиленд имеет развитые внешние связи. В Харгейсе - столице региона - открыты представительства Великобритании, Дании, Турции, ОАЭ, ряда африканских государств. По договоренности с Сомалилендом Объединенные Арабские Эмираты модернизируют порт Бербера и арендуют территорию для военно-морской базы.



Ни один из этих шагов не вызывал возмущения сомалийского руководства, считающего регион частью единой страны. Другое дело - соглашение с Эфиопией. В Могадишо заявили, что контакты призваны окончательно отколоть Сомалиленд. На последней сессии генассамблеи ООН представители Сомали обвинили Эфиопию в поддержке сепаратизма и создании угрозы национальному единству. Ранее власти страны отозвали дипломатов и пригрозили закрыть воздушное пространство для национальной авиакомпании "Эфиопиан Эйрлайнс".



За демаршами проглядывают интересы внешних игроков. Правительство Сомали во главе с Хасаном Шейхом Мохамудом контролирует небольшую часть страны и целиком зависит от иностранной финансовой и военной помощи. Миротворческая миссия Африканского союза AMISOM численностью 16 тыс. человек борется с исламистской группировкой "Аш-Шабаб"*, и это не считая двусторонних пактов о безопасности. Например, США держат здесь контингент численностью 500 военнослужащих.



Покровители Могадишо воспользовались возможностью для наращивания влияния. Вашингтон сразу встал на сторону Сомали. "Эта досадная ситуация очень разрушительна, и началась она с меморандума между Эфиопией и Сомалилендом. Конечно, мы его не признаем", - заявил посол США Ричард Райли. Белый дом объявил о списании долга Могадишо на 1,14 млрд долл.



Все это мелочь по сравнению с тем, что Вашингтон получил взамен. По соглашению с сомалийскими властями Пентагон сможет использовать пять военных баз. Формальный повод - обучение местной бригады быстрого реагирования "Данаб". А чтобы убедить американского обывателя в необходимости очередной авантюры, США объявили о связях "Аш-Шабаб"* с хуситами и Ираном. О том, что последние якобы поставляют оружие сомалийским боевикам, сообщили сразу несколько СМИ со ссылками на источники в разведке.



Эфиопия в осаде



Извлечь выгоду из конфликта пытаются и другие страны. Турция, с одной стороны, попыталась изобразить из себя миротворца, организовав несколько раундов переговоров, правда, неудачных - Аддис-Абебы и Могадишо. Вместе с тем Анкара, уже имеющая в Сомали военную базу и управляющая столичным портом, навязала стране новое соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве. Турецкий флот будет патрулировать местные воды, турецкие компании получили право на разведывательные и буровые работы. По приблизительным подсчетам, запасы нефти на сомалийском шельфе оцениваются в 30 млрд баррелей.



Не меньшую активность проявляет Египет, давно имеющий зуб на Эфиопию. Камнем преткновения является строящаяся на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение". Недавно Аддис-Абеба запустила третью и четвертую турбины. По мнению Каира, крупнейшая в Африке электростанция вызовет снижение речного стока. В Эфиопии возражают, что регулируемый сброс, наоборот, увеличит водоснабжение Египта.



Как бы то ни было, теперь Каир получил рычаги влияния на Аддис-Абебу. 14 августа Египет и Сомали подписали оборонное соглашение, спустя считанные дни в Могадишо прибыли самолеты с грузом военной техники и группой офицеров-инструкторов. 23 сентября была доставлена - теперь уже морем - вторая партия оружия, в том числе зенитные установки и артиллерийские орудия. Целью поставок названа "поддержка потенциала сомалийской армии и реализация чаяний сомалийского народа в области безопасности, стабильности и развития".



В ближайшее время присутствие Египта может еще вырасти. Мандат миротворцев AMISOM истекает 1 января 2025 года. На смену ему придет новая миссия - ATMIS. Как заявили в Могадишо, участие эфиопского контингента в ней не предусмотрено, хотя в предыдущей он был одним из крупнейших - 3 тыс. человек. Еще 7 тыс. военнослужащих были расквартированы в южных районах Сомали на основе двусторонних соглашений. Теперь место эфиопских займут египетские войска, в Могадишо называют цифру в 10 тыс. солдат.



Вашингтон не против такой рокировки. США, Великобритания, Турция, Катар и ОАЭ провели переговоры о финансировании новой миссии. Кроме того, в сентябре Белый дом объявил, что Каир получит полный объем военной помощи в 1,3 млрд долл. Подобные транши египетская армия получает от США уже много лет, но последние три года из них удерживалось 300 млн долл. из-за "нарушения прав человека".



Успехом Каира и Могадишо стало вовлечение в их союз Эритреи. 11 октября был проведен трехсторонний саммит. В итоговом заявлении говорится о готовности "укреплять сомалийские государственные институты для противостояния различным внутренним и внешним вызовам". Добавим, что Эфиопия и Египет входят в БРИКС, что не снизило градус напряженности…



Спокойно наблюдать за враждебными шагами в Аддис-Абебе не стали. "Любой, кто собирается вторгнуться в Эфиопию, должен подумать не один, а десять раз, потому что мы знаем, как защищать себя", - предупредил премьер-министр Абий Ахмед. Вместо вывода войск из Сомали Эфиопия перебросила туда дополнительные силы, заняв ряд аэродромов в провинции Гедо. Местные власти потребовали от Могадишо оставить эфиопских миротворцев как заслон от исламистов.



Аддис-Абеба укрепляет военно-техническое сотрудничество с Сомалилендом, а также налаживает связи с другими государственными и полугосударственными образованиями. Заключены торговые соглашения с Пунтлендом - регионом на северо-востоке Сомали. Его руководство отказалось подчиняться центральным властям, пока Могадишо не проведет общенациональный референдум для закрепления федеративной структуры государства. В Харгейсе закрыто египетское представительство, его сотрудникам дали 72 часа, чтобы покинуть страну.



В Могадишо парировали, устами главы МИД Ахмеда Моалима Фики объявив о возможности поддержки повстанческих движений в Эфиопии. Для Аддис-Абебы это чувствительная тема. После разгрома сепаратистов из штата Тыграй правительство столкнулось с новым вызовом. Ополчение штата Амхара отказалось разоружаться и подняло вооруженный мятеж. Боевые действия продолжаются уже полтора года с переменным успехом. На занятых территориях повстанцами проведены выборы и созданы местные администрации. 1 октября эфиопская армия объявила о начале контрнаступления, в стране прошли аресты подозреваемых в сочувствии к мятежникам.



Не исключено, что внешние игроки во главе с США поддержат сепаратистов - как они уже делали во время войны в Тыграе. Тема активно муссируется в западных СМИ. Так, влиятельное издание "Файнэншл таймс" заявило, что "Эфиопия может стать новой Югославией". Американские власти установили тесные связи с оппозиционерами и диссидентами. Посол Эрвин Массинга встречался с представителями тыграйских сепаратистов и экс-главой МИД Эфиопии Геду Андаргачеу, который раскритиковал операцию в штате Амхара и бежал в США. Абий Ахмед после этого заявил об угрозе госпереворота.



Одна из причин вмешательства - самостоятельная внешняя политика страны. Аддис-Абеба является одним из ведущих партнеров Китая в Африке. Взаимная торговля по итогам прошлого года превысила 3 млрд долл. В сентябре Ахмед побывал в Пекине на форуме "Китай-Африка". На переговорах с руководством КНР обсуждались совместные проекты в рамках стратегии "Один пояс, один путь", сотрудничество в сфере торговли, сельского хозяйства, космических исследований.



Заграничные щупальца



Какая судьба грозит Эфиопии, видно на примере Судана. С весны прошлого года там продолжается гражданская война. Напомним, ее вызвал разрыв между командующим армией, руководителем "переходного суверенного совета" Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главарем Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммадом Хамданом Дагало, известным также как Хемедти. Вместе они правили страной после свержения режима Омара аль-Башира. Испугавшись массовых выступлений, правящий класс сделал ставку на силовиков, которые расправились с народным движением, но в конце концов не поделили власть.



Официальное число жертв конфликта достигло 20 тыс. человек, но независимые источники говорят о 150 тыс. погибших. Более 10 млн жителей стали беженцами, почти половина населения страдает от голода. По оценкам ООН, в ближайшие месяцы от недоедания могут умереть 2,5 млн человек. Страна столкнулась со вспышками холеры, кори и других опасных болезней.



Перевеса пока не добилась ни одна из сторон. В начале года СБР развернули наступление с плацдармов в Дарфуре на восток - в провинции Белый Нил, Гезира, Сеннар. В сентябре инициативу перехватила армия, отбившая у противника ряд ключевых позиций в столице. Не имеют успеха и попытки примирения. Сначала посредниками выступили США и Саудовская Аравия, в августе мирная конференция под эгидой ООН прошла в Женеве. Возглавляемый аль-Бурханом лагерь отказался в ней участвовать, пообещав воевать до полного разгрома врага.



Затягивание конфликта выгодно внешним силам. Если армия опирается на помощь Египта, Саудовской Аравии (некоторые источники говорят также о поддержке со стороны Ирана и Украины), то главным союзником СБР выступают ОАЭ. С обвинениями в адрес Абу-Даби аль-Бурхан выступил с трибуны генассамблеи ООН, ранее факты поставок оружия и военной техники были включены в доклад, представленный группой экспертов Совету безопасности. В обмен Эмираты получают золото, добываемое в контролируемых СБР районах.



Неоднозначную позицию занимает Россия. Изначально сообщалось о поддержке ЧВК "Вагнер" войск Хемедти. Однако весной этого года в Порт-Судане, где расположена штаб-квартира аль-Бурхана, побывал замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Он назвал "переходный суверенный совет" законным представителем суданского народа, в обмен армия пообещала предоставить России базу материально-технического обеспечения на Красном море. Вовлеченность Москвы в конфликт косвенно подтверждает сбитый 21 октября грузовой самолет Ил-76 с российским экипажем.



При всей непримиримости друг к другу враждующие лагеря едины в ненависти к народно-освободительному движению. "Война направлена на подавление революции, подрыв национального суверенитета, укрепление паразитического капитализма для разграбления богатств страны", - заявляет Суданская компартия (СКП). Коммунисты требуют немедленного прекращения боевых действий и уход как армии, так и СБР из политической и экономической жизни страны.



За это партия подвергается репрессиям от обеих сторон конфликта. В прошлом году СБР разгромили ее офис в Хартуме, в январе похитили главного редактора партийной газеты "Аль-Майдан" - Хайтама Дафаллаха. В июне военная разведка арестовала члена Политбюро ЦК СКП Амаля Эль Зейна. 1 октября огнестрельное ранение получил член ЦК Мохиуддин аль-Джаллад, его дом разграблен. Между собой буржуазные группировки рано или поздно обязательно договорятся, в то время как левое движение всегда будет мишенью их нападок.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729880460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

