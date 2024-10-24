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В горах Узбекистана с помощью дрона обнаружили затерянные города Шелкового пути
21:24 25.10.2024

CentralAsia (UZ) - Археологи обнаружили два затерянных средневековых города в восточных горах Узбекистана, которые были важными центрами на древнем Шелковом пути, сообщает журнал Nature.

Поселения, которые, по оценкам, процветали с VI по XI век, нашли на высоте более 2 км над уровнем моря с помощью дистанционного зондирования лазерами, установленными на дронах. Сегодня выше этой высоты живет всего 3% населения мира. Лхаса в Тибете и Куско в Перу - редкие примеры.

Площадь более крупного города Тугунбулака составляла около 120 Га. По оценкам, в нем жили десятки тысяч человек, что в то время делало его сопоставимым по размерам с Самаркандом. Тугунбулак был важным промышленным центром: археологи обнаружили остатки печей и горнов, указывающие на развитое металлургическое производство.

Второй город - Ташбулак был в десять раз меньше. Однако он заинтересовал исследователей большим кладбищем с 400 могилами мужчин, женщин и детей. Среди них есть некоторые из старейших мусульманских захоронений в регионе.

Открытие сделали с помощью анализа снимков, полученных лазерами LiDAR на беспилотниках. Ученые детально картировали горный ландшафт и обнаружили остатки сооружений, площадей, укреплений, дорог и других городских объектов, которые были скрыты под землей на протяжении тысячи лет.

Находка важна для исследования развития древних цивилизаций в горных районах. Подобные крупные, хорошо спланированные и укрепленные поселения того времени редко находят на большой высоте. Открытие показывает, что политические и промышленные центры на Шелковом пути не ограничивались известными городами вроде Самарканда, а распространялись шире, в том числе в труднодоступные горные районы.

Источник - centralasia.media
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