Bloomberg: Корейские солдаты уже едут на Украинский фронт

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00:00 26.10.2024
Стало известно об отправке второй группы военных КНДР в Россию
Bloomberg: Южная Корея сообщила об отправке второй группы военных КНДР в Россию
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) планирует в скором времени отправить в Российскую Федерацию вторую группу своих войск. Об этом говорится в отчетах разведки Южной Кореи, которые оказались в распоряжении Bloomberg.
Согласно переданным документам, первая группа военнослужащих Северной Кореи из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России. Суммарно на российской территории планируется дислоцировать около 10 000 военных из КНДР, указывает южнокорейская разведка.
Кроме того, в отчете речь идет о масштабах военных поставок Корейской Народно-Демократической Республики в Россию.
"Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов северокорейского производства калибра 122 и 152 миллиметра, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4", - поделились подробностями авторы публикации.
Как сообщил изданию на условиях анонимности высокопоставленный источник в Сеуле, приведенные разведкой Южной Кореи цифры "значительно превышают оценки европейцев касательно объема поставок северокорейского оружия в Россию".
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Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что первые подразделения северокорейских военных якобы прибыли в Курскую область.
Агентство Ренхап со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что Сеул рассматривает возможность отправки группы специалистов на Украину для "наблюдения за северокорейскими военными", которые, по неподтвержденным данным, якобы были направлены в зону проведения специальной военной операции. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) при ООН в понедельник уже отверг эти обвинения, назвав их "беспочвенными слухами".
Авторы: АРТЕМ КОШЕЛЕНКО