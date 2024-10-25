БРИКС набирает силу, - katehon.com

00:01 26.10.2024 БРИКС НАБИРАЕТ СИЛУ



25.10.2024

XVI саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 24 октября, показал отличные результаты и динамику объединения.

Нынешняя встреча неформального объединения из десяти стран стала прорывной во многих отношениях. Год председательства России в этом клубе, несмотря на попытки коллективного Запада переманить на свою сторону государства Глобального Юга и массированную информационную войну, показал значительный интерес к полноценному участию в этой структуре. 35 государств уже выступили с просьбой принять их в БРИКС в качестве полноправных участников. Всего на мероприятия БРИКС в Казани прибыли представители 36 государств, из которых 22 страны были представлены непосредственно их руководителями, а также представители шести международных организаций, где особое внимание мировых СМИ уделялось появлению Генерального секретаря ООН. Были заслушаны доклады председателей Нового банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества, Женского делового альянса, проведены двусторонние встречи лидеров стран, а также заседание в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" с участием лидеров стран СНГ, делегаций многих государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, глав исполнительных органов ряда международных организаций.



13 стран на саммите уже получили статус страны-партнера БРИКС. Это Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам. Как видно, размеры страны и состояние их экономик не влияют на решение о таком статусе.



После встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина (отмечаем Россию и Китай как близких партнеров внутри БРИКС, которые также активно противостоят гегемонии США) Президент России отметил, что российско-китайские отношения стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами; сотрудничество двух стран выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. "Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка", и что "за годы нашей совместной работы авторитет и влияние БРИКС возросло".



В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "за десятилетия китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер" и "в условиях невиданной за столетия тектонической трансформации международная ситуация переживает серьезные перемены и потрясения. Но это не может поколебать убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки".



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. "Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - сказал он на встрече 24 октября. Он добавил, что все текущие конфликты в мире необходимо решать, "сохраняя приверженность ценностям Устава ООН, принципам верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств".



Владимир Путин на это ответил, что "что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки". При этом он подчеркнул, что БРИКС считает создание "благоприятной атмосферы в общем доме" одной из своих целей. "Мы этим занимаемся и будем это делать. В том числе в тесной координации с Организацией Объединенных Наций", резюмировал Путин.



Здесь важно отметить, что БРИКС был представлен как самостоятельная организация, которая, по сути, позиционируется как равная ООН. Во-вторых, если говорить о словах Генсека ООН, то необходимо вспомнить, что в Уставе ООН говорится о праве самоопределения народов. И в отношении Украины в соответствии с Уставом ООН у русских было полное право отделиться от неонацистского режима, что часть территорий и сделала в 2014 г., а остальные части сейчас помогает освободить армия России.



Важным заявлением стало утверждение о необходимости реформы ООН. Было отмечено, что структура ООН должна быть адаптирована к современным реалиям, в СБ ООН должны быть больше представлены страны Азии, Африки и Латинской Америки. За ширмой навязываемого Западом порядка стоят попытки сдержать независимое развитие стран этих регионов. Переход к более справедливому мироустройству идет непросто, в ход идут незаконные односторонние санкции, манипуляции на фондовых и валютных рынках, а также вмешательство в дела стран под лозунгом "заботы о демократии".



В своем выступлении Президент России Владимир Путин также отметил тему СВО, напомнив, что "Украину используют для создания критических угроз безопасности России", а "те, кто хочет нанести России стратегическое поражение - не знают историю страны, их расчеты иллюзорны". В очередной раз было сказано о приверженности создания суверенной Палестины: "урегулирование на Ближнем Востоке возможно лишь при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины".



Что касается участия стран БРИКС в глобальной экономике, то даже по мнению западных аналитиков в ближайшие пять лет мировая экономика будет полагаться на страны БРИКС больше, чем на государства G7. Прогнозы Международного валютного фонда указывают, что основная доля роста в предстоящий период будет приходиться на Россию, Китай, Индию и Бразилию. Вместе с тем ожидаемый вклад в мировую экономику членов G7, таких как США, Германия и Япония, будет пересмотрен в сторону понижения. А такие страны, как Египет и Вьетнам, благодаря большему весу развивающихся экономик при оценке в терминах паритета покупательной способности, по темпам экономического роста достигнут уровня таких государств, как Германия и Япония. Крупнейшим вкладчиком в мировую экономику, согласно прогнозу МВФ, останется Китай. Индия, которая также значительно увеличивает свое влияние на глобальный рост, будет на втором месте.



Показательно, что во время проведения саммита БРИКС министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия симметрично ответит на использование Западом доходов от замороженных активов РФ и начнет использовать доходы от западных активов в стране. Также целенаправленно будут появляться новые инструменты, такие как "Зерновая биржа" БРИКС, которая, по словам Путина, также поможет защитить национальные рынки от внешнего вмешательства и спекуляций.



Из оценок иностранных гостей расширяющегося формата и возможностей БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Турция верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка, торговых отношений". А вице-премьер Сербии Александр Вулин отметил ее конструктивную роль. Он сказал, что "никто из БРИКС не требует, чтобы мы признали Косово, отказались от Республики Сербской или наложили санкции на ЕС или кого-либо еще. В БРИКС у вас ничего не просят, а предлагают совершенно новый мир".



Декларация БРИКС, которая была обнародована 23 октября, имеет более 40 страниц и в чем-то повторяет тезисы недавно прошедших саммитов ШОС и СНГ. Там довольно много пунктов, посвященных широкому кругу вопросов.



Но все они связаны с изменением мировой политической и экономической архитектуры и стремлению к многополярности и более справедливому мироустройству, вместо "порядка, основанного на правилах" Запада. При этом в ЕС поспешили откреститься от своей причастности к пункту о недопустимости односторонних санкций.



По итогам саммита также была дана пресс-конференция Президента России, где он отметил, что "что все без исключения заседания и мероприятия, о которых только что упомянул, прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания. Такой конструктивный подход к совместной работе позволил нам в течение трех дней обстоятельно обсудить самый широкий круг вопросов".



Также он сказал, что "мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. БРИКС не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество. Соответственно, уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории – государств-партнеров".



В подтверждение слов Президента можно добавить, что на саммите пообщались лидеры Китая и Индии, которые являются антагонистами по ряду вопросов, а также смогли провести переговоры президенты Армении и Азербайджана. Что еще раз подтверждает и важность этой площадки, и конструктивную роль России, которая помогает сглаживать противоречия и недопонимания. Но в таких вопросах важным фактором остается участие и влияние Запада. На примере Украины видно, что там где Запад навязывает свою политическую волю всегда возникают розни и конфликты. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729890060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683

- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении

- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна

- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года

- Кадровые перестановки

- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

- О ликвидации нарколаборатории

- Рабочий график главы государства

