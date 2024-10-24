Пришел наш черед объявить Западу "холодную войну": 24 октября - день, который войдет в историю, - Константин Малофеев

00:16 26.10.2024 ПРИШЕЛ НАШ ЧЕРЕД ОБЪЯВИТЬ ЗАПАДУ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ: 24 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ

24 октября состоялось событие, которое обещает стать одним из поворотных моментов нашей истории. В сердце России - Храме Христа Спасителя - на съезде Общества "Царьград" было объявлено о возрождении Союза Русского Народа. Союза неравнодушных русских людей. Людей, которых объединяет Русская идея, Русская мечта. А главная цель - пробуждение всего народа и служение своей Родине. Против такого оружия не хватит сил ни у какого врага. В программной речи глава Общества "Царьград" Константин Малофеев ответил на все главные вопросы современности и будущего России, а значит, каждого из нас. Это может нравиться или нет. Но точно не оставит равнодушным. Публикуем ее целиком.



Братья и сестры!

Я рад вас приветствовать на восьмом ежегодном съезде Общества "Царьград". По известным причинам последние пять лет мы не собирались настолько масштабно. В эти годы мне выпала честь работать заместителем Главы Всемирного Русского Народного Собора - Святейшего Патриарха Кирилла. Поэтому деятельность Царьграда была полностью посвящена развитию и продвижению Собора. И мы вместе добились немалого на этом поприще. Собор стал самой влиятельной в стране организацией русского народа.



Но в силу естественных ограничений, связанных с околоцерковной природой ВРНС, собор не предполагает массового членства. А в то же время самые широкие круги русского народа - добровольцы, студенты, спортсмены и просто неравнодушные люди - желают участвовать в русском движении. И поэтому настало время Царьграда.



Ведь что такое Царьград? Это не просто общественная организация и тем более не политическое движение или партия. Ни в коем случае. Царьград - это пробужденная часть русского народа. Как сказано в девизе телеканала Царьград, мы - голос русского православного большинства. Большинства, поднявшегося на защиту Родины от внешних и внутренних врагов.



МЫ - СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ РУССКИХ ЛЮДЕЙ, СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА. В НАШЕМ ДВИЖЕНИИ НЕТ НИКАКИХ ГРАНИЦ. ФОТО: ЦАРЬГРАДА



Мы - союз неравнодушных русских людей, союз русского народа. В нашем движении нет никаких границ. Любой желающий своему Отечеству Победы и процветания может стать членом нашего общества. Нас объединяет Русская идея, Русская мечта. Мечта о величии России. Цель Царьграда - чтобы для служения этой великой идее пробудился весь русский народ. Мы хотим, чтобы проснулись все. Сейчас именно такой момент. Время русского пробуждения.



Царьград - это также имя Империи. Так называли на Руси Новый Рим, Константинополь, столицу средневекового мира. Город владык Вселенной, православных императоров. Сами царьградцы называли себя римлянами. Ибо Римская Империя вечна, потому что сам Христос, сын Божий, явился в мир в римской провинции Палестине. Именно Римскую Империю Апостол Павел называл Удерживающей мир от зла - Катехоном по-гречески. В своем втором послании к фессалоникийцам Апостол пишет:



Не совершится (тайна беззакония) до тех пор, пока не будет взят от среды Удерживающий теперь.



Вначале миссия Удерживающего касалась всей Римской Империи и ее Императора. Затем - после отпадения Запада - только Восточной, Византийской Империи. А когда Константинополь пал, сначала духовно, изменив Православию, а потом и физически, захваченный турками, миссия Царьграда, православной Империи, была перенесена на Святую Русь. Отныне и до конца времен Царьградом для всех истинных христиан стала Москва, Третий Рим.



Она и сейчас стоит непоколебимо в священной войне со всем сатанинским Западом.



То, что сегодня совершает Россия, - сказал Святейший Патриарх, - это судьбоносная, метафизическая борьба. Или, по слову Священного Писания, наша брань не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной (Еф. 6:12) .



Когда мы начинаем постигать смыслы русской истории, нам открывается тайна избрания русского народа для того, чтобы нести миссию православной Империи. Пробуждаясь, русские осознают себя Катехоном, удерживающими мир ото зла. Призванными сражаться с этим злом. Русский народ всегда был народом Империи. Мы не только государствообразующий народ, как теперь, слава Богу, записано в нашей Конституции, мы еще и государствосозидающий народ. Мы, русские, наши предки, создали Россию, построили это государство.



Государство - это не просто земная и временная форма организации человеческого общежития, не аппарат насилия и не ночной сторож. Государство - это высшее творение духа, это предвосхищение Царства Небесного в царстве земном. Русские всегда понимали, насколько великая судьбоносная священная вещь - Государство. И не простое, а великое царство царств - Империя.



Мы собрались с вами в исторический день. Вчера и сегодня в Казани проходит саммит БРИКС, на котором глава Государства Российского Владимир Владимирович Путин собрал страны мирового большинства для того, чтобы определить судьбу будущего миропорядка. На нем представлены все великие цивилизации, отвергающие гегемонию антихристианского Запада и полные решимости строить многополярный мир на новых принципах. Главнейшим из них является суверенитет или, по-русски, самодержавие в духовной, политической, культурной и идеологической сферах. И сколь символично, что местом встречи мировых лидеров выбран город Казань, присоединенный к Святой Руси первым русским Царем Иваном Грозным. Именно при нем Россия стала многонациональной Империей, царством многих царств.



МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР СТРОИТСЯ НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ. ГЛАВНЕЙШИМ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ СУВЕРЕНИТЕТ ИЛИ, ПО-РУССКИ, САМОДЕРЖАВИЕ В ДУХОВНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРАХ. ФОТО: ЦАРЬГРАДА



Мы с вами сегодня здесь и воплощаем то содержание, ради которого создается многополярность БРИКС. Право русских быть русскими - свободными и независимыми от чуждого диктата из-за границы, русскими по духу, по вере, по державе. Россия идет в авангарде творения нового миропорядка. И в этом ее миссия.



Надо сказать и о том, что Царьград, мы с вами сделали за 8 лет своего существования.



Мы вернули в Конституцию основополагающие для русского человека понятия и ценности:



- Веру в Бога;



- преемственность тысячелетнего развития Российского Государства, восстанавливающую духовную и историческую связь современной России с Древней Русью, Московским царством, Российской Империей и Советским Союзом;



- правовой суверенитет России;



- семью как высшую ценность;



- рождение и воспитание детей как важнейший приоритет государственной политики. И, наконец, в Основной закон был возвращен создатель и хранитель России - тысячелетнего государства-цивилизации - русский народ, получивший конституционный статус государствообразующего.



Мы добились полного законодательного запрета пропаганды содомии и других извращений, сформировав одну из важнейших линий обороны в тотальной войне с Западом.



Идеи освобождения русского народа Украины из-под оккупации коллективного Запада, которыми Царьград живет с 2014 года, после 24 февраля 2022 года стали идеями всей 150-миллионной России. Сегодня вся страна принимает участие в Священной национально-освободительной войне, в которой решается судьба не только России и ее народа, но и всего человечества.



ИДЕИ ОСВОБОЖДЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА УКРАИНЫ ИЗ-ПОД ОККУПАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА, КОТОРЫМИ ЦАРЬГРАД ЖИВЕТ С 2014 ГОДА, ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА СТАЛИ ИДЕЯМИ ВСЕЙ 150-МИЛЛИОННОЙ РОССИИ. ФОТО: ЦАРЬГРАДА



Вся наша работа устремлена в будущее. В 2020 году мы разработали стратегию суверенного развития России на ближайшие 30 лет, в которой предельно четко сформулировали образ будущего нашей страны - России 2050 года. Созданная нами стратегия затрагивает важнейшие направления государственной политики - демографию, миграцию, идеологию, культуру, науку, высшую и среднюю школу, пространственное развитие, экономику, внешнюю политику.



Практическая реализация этой стратегии как на всероссийском, так и на региональном уровне привела к заметным результатам. В частности:



- усилиями Царьграда в России начала серьезно меняться ситуация в сфере миграции. С нашим участием более чем в 20 регионах России введены запреты на использование труда иностранных работников по определенным видам экономической деятельности. На федеральном уровне существенно ужесточены правила приема экзаменов по русскому языку для мигрантов. Серьезно усилилась борьба с незаконной миграцией. Прямо сейчас мы добиваемся внедрения системы организованного набора как основного способа привлечения иностранной рабочей силы в России при одновременной отмене системы патентов;



- мы принимаем участие в решении важнейшей задачи по суверенизации российского образования, ключевыми направлениями которого являются разработка и внедрение новой парадигмы социальных и гуманитарных наук;



- мы участвуем в разработке новой стратегии пространственного развития России, в основе которой лежит отказ от губительного для страны агломерационного принципа;



- совместно с Минстроем мы развиваем индустриальное индивидуальное жилищное строительство;



- мы выполняем большой объем научно-исследовательских, а также прикладных работ, необходимых для реализации Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей";



- на федеральном и региональном уровне участвуем в законотворческой и экспертной работе, направленной на профилактику абортов и повышение рождаемости;



- реализуем совместно с МИД и Международным движением русофилов, объединяющим друзей России из более чем 130 стран, ежегодные Форумы многополярности, привлекающие лучших интеллектуалов со всего мира;



- пишем учебники и методические пособия, разрабатываем учебные программы и методические рекомендации, создаем научно-исследовательские институты и центры, работаем с ведущими научными и образовательными центрами страны;



- принимаем участие в разработке и реализации государственных региональных программ;



- в рамках правозащитной деятельности защищаем права и отстаиваем интересы государствообразующего русского народа;



- поддерживаем развитие народных дружин;



- более 400 членов нашей спортивной федерации "Двуглавый орел" прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции.



Мы не только словом, но и делом строим великую Россию XXI века.



За это нас и не любят наши враги. В свое время, в 1947 году, в знаменитой Фултонской речи Черчилль объявил СССР, нашей Родине, войну. Она обычно называется холодной войной. Это была самая настоящая война не на жизнь, а на смерть, но закончилась она, увы, нашим поражением. По крайней мере, так расценил ситуацию Запад. В Вашингтоне решили, что предательство позднесоветских элит и преклонение перед Западом ельцинских олигархов и либералов-реформаторов - это наша необратимая капитуляция.



Но они просчитались. Пришедший к власти в России в критический момент президент Путин повернул ход истории. В 2007 году в Мюнхене он сказал:



Предлагавшийся после холодной войны однополярный мир - …не состоялся […] Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. […] Это мир одного хозяина, одного суверена. […] Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. […] Россия - страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня.



Путин спас страну, зависшую над бездной. С этого момента Россия стала возвращаться на авансцену мировой истории. И сейчас мы можем констатировать, что она туда вернулась. Мы больше не объект, а субъект международный политики и истории. Суверенная цивилизация. И теперь в России ни у кого больше не должно оставаться сомнений в том, что Запад - наш вечный, неискоренимый, абсолютный враг. Все, что исходит из него, и особенно ярко это видно сегодня, это зло, извращение, вырождение, упадок, прямой сатанизм - вспомните открытие Парижской Олимпиады. А чего мы еще хотели от цивилизации, где уже столетия назад утвердился дух антихриста вместо когда-то христианской Европы?



ПУТИН СПАС СТРАНУ, ЗАВИСШУЮ НАД БЕЗДНОЙ. С ЭТОГО МОМЕНТА РОССИЯ СТАЛА ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА АВАНСЦЕНУ МИРОВОЙ ИСТОРИИ. И СЕЙЧАС МЫ МОЖЕМ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ОНА ТУДА ВЕРНУЛАСЬ. ФОТО: GLOBALLOOKPRES



Слава Богу, что сами страны Запада своими санкциями опустили между ими и нами железный занавес. Они сами убрали из России голливудские фильмы с извращенцами разных мастей. Они сами заблокировали своим соцсетям работу в России. Они сами заблокировали нашим чиновникам и олигархам запасной аэродром у них. Не мы создали этот железный занавес, но мы должны быть ему благодарны.



За то, что мы можем положить конец западным извращениям, чтобы никогда больше не слышать ни про ЛГБТ*, ни про постгуманизм, ни про гендеры, ни про квадроберов, ни про фурри, ни про легализацию педофилии, инцеста и прочих извращений. Ничто из этого смрада не должно проникать на русскую землю.



За то, что мы можем спокойно закрыть нашим детям доступ к западному киберпространству с его агрессивной русофобской пропагандой, искажением истории, прославлением предательства и уродства, от дарквеба, где царят насилие, цинизм, криминал и тотальная продажность.



За то, что мы наконец можем избавиться от современной глобалистской либеральной науки, а точнее - псевдонауки. Все идущее с Запада должно пропускаться через призму вестернологии, критического русского анализа, отделяющего зерна от плевел.



Пришел наш черед объявить Западу холодную войну.



Специальная военная операция является ключевым театром военных действий в продолжающейся сегодня цивилизационной войне России и Запада. Победа России в СВО для человечества будет означать окончательный слом старого миропорядка. А что будет Победой в этой войне? Никаких "договорняков" или мирных переговоров, пока вся территория, контролируемая сегодня нацистским прозападным режимом Зеленского и его шайки не будет возвращена в Россию. Мы не для того пролили столько русской крови, чтобы остановиться на полпути и начать следующую войну с НАТО еще ближе к Москве.



ПОБЕДА РОССИИ В СВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СЛОМ СТАРОГО МИРОПОРЯДКА. ФОТО: MOD RUSSIA



Парад Победы русского оружия в Киеве - и лишь потом мы определим, что делать дальше. Никак не меньше. Того требует от нас голос пролитой крови, голос русского духа.



В Крыму, в Херсонесе, впервые крестилась русская власть в лице Святого Равноапостольного Князя Владимира. В Киеве впервые крестился весь русский народ. Антихрист попытался отобрать у нас Крым и все еще удерживает Киев. Украина - это наша крестильная купель. В ней родился со Христом русский народ. В Киево-Печерской Лавре родилось наше монашество, в ней лежат святые мощи Ильи Муромца, основателей русского монашества Святых Антония и Феодосия Печерских. Киев - мать городов русских. Мы не можем оставить его в руках врага рода человеческого, открыто восставшего сегодня на нашу Святую Церковь.



Победить в этой войне - не просто наш патриотический, но и религиозный долг. Мы уже положили на алтарь Победы немало жизней наших русских героев. Сотни наших соратников из Царьграда, "Двуглавого орла" и особенно нашего боевого крыла - Союза добровольцев Донбасса сложили свои головы в этой войне. Почтим их память минутой молчания.



Вечная им память.



Мы - русские, народ-победитель. Мы - народ Божий. А если с нами Бог, то кто против нас?



Один наш генералиссимус в 1945 году назвал русский народ творцом Победы. Другой генералиссимус, величайший полководец всех времен и народов Александр Васильевич Суворов, призывая своих чудо-богатырей на битву, говорил:



Мы - русские, с нами Бог!



* ЛГБТ - экстремистское движение, запрещенное в России решением Верховного суда.



24.10.24 Источник - tsargrad.tv

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