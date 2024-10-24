Пашинян и Алиев на форуме БРИКС договорились о мире на 90%, - Виктория Панфилова

00:38 26.10.2024

24.10.2024



Казахстан и Белоруссия получили статус партнеров объединения

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Никол Пашинян и Ильхам Алиев продолжали диалог на заседании БРИКС.

В завершающем саммит БРИКС заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич" приняли участие почти 40 государств. Модерировал встречу президент РФ Владимир Путин, за одним столом с лидерами стран, входящих в организацию, собрались главы 19 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Нового банка развития Дилма Руссефф. Диалог, который параллельно вели между собой премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, завершился объявлением о том, что две республики договорились по всем принципиальным вопросам для достижения мира.



Владимир Путин в своем выступлении коснулся украинского конфликта и призвал страны создать собственную экономическую платформу, которая позволит нарастить инвестиции в страны БРИКС и глобального Юга. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС строить мир без "санкций, войн и геноцида". По словам иранского лидера, Совбез ООН, Международный валютный фонд (МВФ) и правозащитные организации стали неэффективными из-за вмешательства Запада в их работу.



Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что БРИКС по своему потенциалу может приблизить конец доминирования Запада. По его словам, западные страны не способны нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений, и в силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы рычаги влияния перешли в руки прогрессивного большинства. Лукашенко выразил уверенность, что участие республики в БРИКС расширит границы возможностей объединения, сделав его "более универсальным и всеобъемлющим". По мнению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, БРИКС может стать основой формирования более справедливого миропорядка. "Группа БРИКС способна стать основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН", – заявил он.



Помимо Белоруссии пожелание присоединиться к организации высказали Турция, Азербайджан и еще почти 30 стран. Однако не всех желающих смогут принять в объединение. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он уточнил, что лишь некоторым из них дали добро на присоединение к БРИКС в качестве партнеров.



По мнению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, "нынешний саммит БРИКС войдет в историю". "БРИКС превратился в глобальный центр международного притяжения. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым участником объединения у нас сложились поистине дружеские отношения", – сказал он. Президент Казахстана высоко оценил концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия, а также поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине. Токаев отметил рост торговли Казахстана со странами объединения, которая в 2023 году составила почти половину внешнеторгового оборота страны. "Особое значение наша страна придает дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь", а также международного транспортного коридора "Север–Юг". Сопряжение с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю, способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговле в долгосрочной перспективе", – подчеркнул казахстанский лидер.



О развитии транспортных коридоров говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Транспортные коридоры "Восток–Запад" и "Север–Юг" проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют", – подчеркнул он. Не исключено, что Азербайджан примут в объединение в первых рядах, поскольку, как ранее заметил советник президента России Антон Кобяков, "у Азербайджана есть ключик от транспортного коридора "Север–Юг", именно поэтому страна должна присоединиться к БРИКС". По его словам, именно от Баку зависит, как "состоится" этот транспортный коридор. Впрочем, президент Владимир Путин после выступления Алиева также подчеркнул важность Азербайджана в развитии логистических коридоров. "Роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень-очень важна. Но не только", – сказал он.



Участники заседания и журналисты обратили внимание на активный диалог Ильхама Алиева и сидящего рядом с ним за столом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О чем говорили соседи, было непонятно. Но, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дискуссия Алиева и Пашиняна не помешала общему обсуждению. Подобные встречи, по его словам, проводятся как раз для двусторонних контактов.



Судя по всему, диалог шел о предстоящем подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В своем выступлении Никол Пашинян заявил, что проект мирного договора Еревана и Баку согласован как минимум на 80–90%. По словам Пашиняна, в договоре согласованы формулировки об отсутствии территориальных претензий, о неприменении силы, об установлении дипломатических отношений. Он сообщил, что накануне армянский парламент ратифицировал положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и государственной комиссией – по делимитации государственной границы между двумя странами.



"После вступления в силу указанного документа в обеих странах мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алма-Атинской декларации 1991 года", – отметил Пашинян. Он подчеркнул, что решение Конституционного суда Армении по этому документу окончательно развеяло все опасения и сняло все доводы по поводу якобы наличия в Конституции предполагаемых территориальных претензий к соседним странам, констатируя, что такие интерпретации необоснованны и нелегитимны. Пашинян предложил Алиеву подписать мирный договор.



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За происходящим в Казани следили авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.

"24 октября – официальный День Организации объединенных наций. Поздравляем тех российских дипломатов, кто защищает интересы нашей страны в формате работы указанной организации, - отмечают авторы канала "Мышь в овощном". - Что же касается самой ООН – то мы искренне желаем ей измениться в соответствии с реальными вызовами нашего времени, так, чтобы быть способной эффективно выполнять те задачи, ради которых она когда-то создавалась. И, на наш взгляд, как показывает визит Антониу Гутерреша в Россию на саммит БРИКС, в руководстве Организации также понимают актуальность таких перемен".