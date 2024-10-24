Джастина Трюдо подталкивают к отставке.Вызывает все меньше доверия как у граждан, так и у однопартийцев, - Д.Моисеев

00:43 26.10.2024

24.10.2024



В Либеральной партии недовольны главой правительства Канады и опасаются, что его лидерство приведет к краху на выборах

Данила Моисеев



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вызывает все меньше доверия как у граждан, так и у однопартийцев.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался под серьезным давлением однопартийцев. На закрытой встрече с парламентариями ведомые им политики поставили своему лидеру ни много ни мало ультиматум: или он уходит в отставку и дает время преемнику на подготовку к парламентским выборам 2025 года, или сталкивается с партийным бунтом. Руководство Трюдо и его долгое пребывание во власти в целом скорее всего приведет либералов к поражению.



Около 20% в рейтингах либералы уступают консерваторам, набравшим, в свою очередь, 42,6% одобрения опрошенных CBC респондентов. Британские СМИ подчеркивают, что ситуация у партии власти в Канаде критическая. Выборы состоятся не позднее осени 2025 года. К ним либералы не готовы. В итоге из 159 парламентариев как минимум 26 собираются в открытую выступить против премьера.



Канадцев не устраивает ни фигура Трюдо, ни проводимая им внутренняя политика. Ко внешней вопросов меньше: курс страны от того, кто находится во власти, принципиально не меняется. Он предполагает прозападную леволиберальную позицию практически по всем вопросам и полное следование по пятам Вашингтона. Например, Оттава сразу же вслед за введением 100-процентных пошлин на ввоз китайских электромобилей со стороны Вашингтона повторила шаг американцев.



Позициям Трюдо долгое время ничего не угрожало. Хотя правые силы по всему миру подшучивали над канадским премьером и его порой нелепыми попытками подыгрывать идеям мультикультурализма и политкорректности, он сохранял хорошие рейтинги до 2021 года. Все шло как нельзя лучше: страна одобрила ответственный, в отличие от политики Дональда Трампа, подход либералов к пандемии. Но тут Трюдо решил повысить ставки и провести досрочные выборы. Такое эгоцентричное поведение премьера не понравилось многим канадцам. В итоге бюджетные деньги были потрачены в угоду интересам либералов, но сами они получили лишь два новых кресла в парламенте и так и не обзавелись желанным большинством.



Пришлось договариваться с Новой демократической партией, с которой у либералов много схожего во взглядах на социальную политику (программы по уходу за детьми, здравоохранение) и климатическую повестку. Но недавно и эта партия возмутилась шагами правительства Трюдо и заявила, что либералы лишь играют в политику, не отстаивая в реальности интересы граждан.



Эксперт РСМД Наталья Вяхирева считает, что на падение популярности Трюдо повлияло и его слишком долгое лидерство. В Канаде с ее демократическими настроениями не любят, когда во власти засиживаются. Этой усталостью от одного и того же премьера частично объясняется и победа либералов в 2015 году. К тому моменту консерваторы уже долго доминировали. Сейчас же ситуация перевернулась и от либералов уже устали.



Но и содержание деятельности Трюдо нравится не всем. "По канадским меркам в стране фиксируется достаточно высокий уровень безработицы, рост цен на жилье, высокая инфляция. К тому же существует критика миграционной политики Трюдо за слишком высокие цифры приема мигрантов и беженцев. Хотя Трюдо широко рекламирует свою миграционную политику и преподносит ее как успех, не все в Канаде с ним согласны. В частности, прием большого числа мигрантов перегружает систему здравоохранения, с функционированием и доступностью которой в Канаде есть некоторые сложности, и вообще увеличивает нагрузку на инфраструктуру", – сказала Вяхирева в разговоре с "НГ".



Она добавила, что в партии действительно наблюдается раскол. Но конкретной фигуры, которая успешно заменила бы Трюдо, пока либералы предложить не могут.



"При этом у членов партии нет юридического механизма "свергнуть" своего лидера. Он может только сам уйти в отставку, в таком случае члены партии могли бы выбрать ему преемника", – рассуждает эксперт.



Она напомнила, что в сентябре оппозиционная Консервативная партия Канады уже выносила на рассмотрение вотум недоверия Трюдо, но он был отклонен. Если же либералы поддержат намерения оппозиции, то на потенциальных досрочных выборах они сами рискуют потерять свои места в парламенте.