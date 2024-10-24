 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Туркменгаз" остановил поставки газа в Россию. Нет договора по цене
00:53 26.10.2024

"Туркменгаз" остановил поставки газа в Россию из-за того, что не договорился по ценам с "Газпромом". Об этом на пресс-конференции по итогам Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении - 2024" заявил глава туркменской компании Максат Бабаев, передает ТАСС.

По его словам, подписанный в 2019 году пятилетний контракт истек 30 июня. Он предусматривал поставки до 5,5 миллиарда кубометров в год. Для Туркмении ключевым условием была коммерческая часть, однако предложение "Газпрома" их не устроило.

Бабаев добавил, что у "Туркменгаза" увеличивается спрос со всех сторон, так что покупатели на выпавшие объемы экспорта точно найдутся. Также он не исключил, что "Газпром" вернется к переговорам и сторонам удастся заключить новый контракт на поставки.

Среднеазиатская республика является основным поставщиком трубопроводного газа в Китай. За первые восемь месяцев текущего года она продала в КНР топлива на 6,55 миллиарда долларов. Россия, несмотря на рост поставок по газопроводу "Сила Сибири", с результатом 5,4 миллиарда долларов остается на втором месте.

Источник - lenta.ru
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