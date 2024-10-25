Парламентские выборы начались в Грузии

08:51 26.10.2024

Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Грузии



Антон Антонов



В Грузии проходят парламентские выборы, открылись более 3 тыс. участков для голосования, сообщают информационные агентства.

Голосование будет проводиться с 08.00 (07.00 мск) до 20.00 (19.00 мск). Гражданам страны предоставлено право голоса на 3111 участках, включая 67, открытых за границей, передает ТАСС.



На выборах зарегистрировано около 3,5 млн избирателей, среди которых рекордное число граждан, проживающих за границей, – более 95 тыс. человек. Впервые на 74% избирательных участков установлены электронные урны, позволяющие ускорить подсчет голосов. Эти устройства охватывают почти 90% всех избирателей.



Центризбирком Грузии собирается начать публикацию первых результатов голосования в течение двух часов после закрытия участков. Местные телевизионные каналы также планируют оперативно объявить результаты экзитполов сразу после завершения голосования.



Основными соперниками правящей партии "Грузинская мечта" являются четыре оппозиционные партии, включая "Единство – Национальное движение", "За Грузию", "Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены". Эти партии намерены создать коалиционное правительство в случае получения большинства мандатов в парламенте. Всего в выборах участвуют 18 партий, а "Грузинская мечта" стремится одержать победу в четвертый раз подряд.



Как писала газета ВЗГЛЯД, партия "Грузинская мечта", которую когда-то основал Бидзина Иванишвили для победы над Михаилом Саакашвили, ведет избирательную кампанию под лозунгом "мир или война". Ожидается, что ЕНД, партия Саакашвили, в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.