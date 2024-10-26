Пашинян в эпицентре геополитической интриги и в хвосте событий в Закавказье, - Ст.Тарасов

09:05 26.10.2024

ПАШИНЯН В ЭПИЦЕНТРЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТРИГИ И В ХВОСТЕ СОБЫТИЙ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Станислав Тарасов

26 октября 2024



На состоявшимся 22-24 октября XVI саммите БРИКС в Казани, наряду с глобальными вопросами мироустройства, были обозначены и проблемы региональной безопасности. В этом формате состоялась встреча и переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Два лидера, сидевшие бок о бок на саммите, поручили министрам иностранных дел "как можно скорее завершить мирное соглашение между двумя странами". После этого Пашинян, как и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, получили приглашение от Азербайджана на 29-ю сессию Конференции Сторон рамочного соглашения ООН по изменению климата (СОР29), которая пройдет в Баку. Означает ли это, что наметился прорыв в азербайджано-армянских отношениях?



После саммита БРИКС об азербайджано-армянских отношениях можно рассуждать пока только общими словами из-за отсутствия деталей, которые помогли бы реконструировать ситуацию. Ясно то, что на пути подготовки сторон к мирному договору стало наблюдаться заметное оживление. Накануне президент США Джо Байден направил в Баку и Ереван директора по Европе и Евразии Совета национальной безопасности США Майкла Карпентера, который передал личные послания Алиеву и Пашиняну. В официальных комментариях по этому поводу отмечалось, что американцы призвали обе стороны "к скорейшему завершению работы над проектом мирного соглашения, достижению компромиссов по спорным вопросам и подписанию документа еще до конца нынешнего года". О других деталях не сообщалось, но они наверняка были. Так Белый Дом обозначил свое косвенное посредничество в переговорном процессе, демонстрируя осведомленность в том, на каких направлениях "стороны добились значительного прогресса". Логика таких действий предполагает возобновление переговоров, возможно, на одной из западных площадок. Помимо этого на саммите в Стамбуле в формате " 3+3" (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия) Мирзоян отказался рассматривать этот региональный формат как площадку для переговоров с Баку.



Москва же решила использовать так называемую "протокольную методику", усаживая на саммите БРИКС рядом Алиева и Пашиняна. Наверняка, обе стороны или одна из них были осведомлены о предполагаемых "тонкостях" дипломатического протокола, и оказались готовыми к активному диалогу. В то же время остается неизвестным о чем конкретно говорили Алиев и Пашинян. Армянские эксперты предполагают, что они "обсуждали только вопросы технического характера, связанные с организацией встречи глав МИД Армении и Азербайджана, чтобы обозначить старт очередному этапу переговоров". Но по всем признакам, диалог "на ногах" касался многих других проблем с учетом перспектив выхода на конкретные договоренности. Можно предполагать, что были обозначены какие-то компромиссные изменения в позициях сторон, иначе исход казанских переговоров был бы негативным. Нельзя исключать, что Азербайджан может "временно снять" требования изменить преамбулу Конституции Армении, в которой содержится ссылка на "решение" о присоединении бывшего Нагорного Карабаха. Но целью Баку, как выразился спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, является "заключение мира с Арменией, а не с Пашиняном". Проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Армении ожидается не ранее чем через два года, что лишает Армению дипломатических ресурсов для сохранения не только мирного процесса, но и срывает нормализацию ее отношений с Турцией.



Провести операцию размена проблемы Геноцида армян на дипотношения с Анкарой Еревану не удалось. К тому же он затеял в регионе геополитические игры с Западом тогда, когда Баку стал от него заметно дистанцироваться и обозначил намерения решать проблемы на региональном уровне. Как считает турецкое агентство Anadolu Ajansı, "влияние Запада на Армению стало вызывать множество вопросов, как со стороны России, Турции, так Азербайджана и Ирана относительно его целей в регионе". В этой связи многие ближневосточные эксперты отмечают, что "Пашинян просчитался с навязанным ему суждением об ослаблении влияния России в регионе и оказался одновременно в эпицентре острой геополитической интриги и в хвосте событий". Поэтому стали эффективно срабатывать широкие дипломатические ходы Азербайджана и Турции с Арменией.



Вот почему сложно давать прогнозы относительно скорого подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Нельзя исключать и того, что после саммита БРИКС в Казани Запад станет стимулировать события в регионе в сторону осложнений. Что-то прояснится в случае, если Пашинян примет решение о посещении Баку, что станет своего рода сенсацией, ведь само приглашение Армении на Глобальную климатическую конференцию появилось в ситуации, когда еще неясно, будет ли подписан мирный договор или нет. Другое дело, как отмечает российский политолог Сергей Маркедонов, что "Россия стала публично демонстрировать повышенный интерес к Закавказью и значение российской площадки при всех сложностях в отношениях между Ереваном и Москвой не следует преуменьшать". Но и преувеличивать тоже.



Станислав Тарасов