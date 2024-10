Иран грозит подобраться к Израилю по земле. В Тегеране разработали несколько сценариев контратаки

09:17 26.10.2024

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать несколько вариантов ответа на ожидаемую атаку со стороны Израиля, утверждают источники The New York Times. По их словам, многое определится исходя из того, насколько сильный урон Ирану нанесет еврейское государство. Тегеран хотел бы гарантировать неприкосновенность для своей энергетической и ядерной инфраструктуры. Не исключено, что именно поэтому командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пригрозил Израилю началом сухопутной операции. Теоретически Иран мог бы перебросить часть своих войск в Сирию и Ливан, откуда затем и начать атаку. Эксперты, впрочем, считают это заявление лишь частью общей конфронтационной риторики Тегерана.



Аятолла Али Хаменеи приказал иранскому командованию разработать несколько вариантов ответа на израильскую атаку в зависимости от ее масштабов. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, если операция еврейского государства спровоцирует серьезные разрушения с многочисленными жертвами, Исламская Республика использует силовой сценарий. Если же правительство Биньямина Нетаньяху санкционирует нападение только на ряд военных баз и ангаров с вооружениями, то контрнападения может и не быть.



Напомним, что 1 октября Иран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав свои действия актом самообороны. Руководство еврейского государства пообещало не оставить это без жесткого ответа. По данным ряда СМИ, изначально Израиль допускал возможность атак на нефтяную инфраструктуру и ядерные объекты Ирана, однако, как проинформировали на днях источники издания Al-Monitor, США уговорили своего ближневосточного союзника смягчить характер реакции.



Согласно этим данным, администрация президента Джо Байдена предложила господину Нетаньяху отказаться от разрушения объектов критической инфраструктуры Ирана в обмен на пакет военной помощи.



Как сообщил 11-й канал израильского ТВ со ссылкой на военный источник, министр обороны еврейского государства Йоав Галант и начальник Генштаба Герци Халеви уже утвердили планы атаки на Иран. Последнее слово остается за политическим руководством страны.



В числе ответных опций, которые есть у Тегерана, The New York Times выделяет запуск около 1 тыс. баллистических ракет в сторону Израиля, дальнейшую активизацию на Ближнем Востоке проиранских вооруженных формирований (например, ливанской "Хезболлы" и йеменских хуситов), а также блокировку крупнейших транспортных артерий в Ормузском проливе и Персидском заливе.



В перечнях возможных целей для иранской атаки в эти недели нередко фигурировал ядерный реактор в израильском городе Димона.



Еще в октябре 2019 года профессор химии Узи Эвен, которого называют одним из основателей этого ядерного центра, написал для издания Haaretz колонку с призывом заморозить его работу. Он отмечал, что Иран уже давно "владеет надежными современными технологиями", чтобы "синхронно использовать большое число беспилотников и крылатых ракет" для атаки на подобные слабозащищенные объекты.



Впрочем, иранские силовики пошли еще дальше в кампании по устрашению противника. Генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что Израилю "следует проанализировать" наступательные действия Исламской Республики времен ирано-иракской войны 1980–1988 годов, чтобы понять, способны ли его силы противостоять иранской армии "на земле". Глава КСИР указал на операции 1982 года под названием "Фатх аль-Мобин" и "Бейт аль-Макдис" по успешному освобождению южных районов Ирана от армии Саддама Хусейна.



Иран никогда не воевал с Израилем с использованием своих регулярных войск "на земле".



Однако заявление господина Салами оппозиционный Тегерану телеканал Iran International интерпретировал как сигнал о готовности к сухопутной операции против Израиля.



Тем более что недавно представители иранского руководства обещали нарастить свое военное присутствие у Голанских высот - спорной территории на границе с Сирией, занятой Израилем по итогам Шестидневной войны 1967 года.



Михаил Гуревич о перспективах конфликта на Ближнем Востоке

В разговоре с "Ъ" старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин заявил, что упоминание операций времен ирано-иракской войны выглядит как часть общей конфронтационной риторики Тегерана. "Ирану крайне сложно создать на таком удалении крупную наступательную военную группировку в условиях подавляющего превосходства Израиля в воздухе около своих границ и потенциальной угрозы со стороны США",- пояснил собеседник "Ъ". По его словам, теоретически Иран мог бы перебросить часть своих войск в Сирию и Ливан, но в любом случае это была бы достаточно ограниченная группировка, которая не способна долго противостоять израильской армии.



Нил Кербелов

Газета "Коммерсантъ" №198 от 26.10.2024, стр. 3