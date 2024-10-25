Обстрелян в машине. На известного узбекского экс-чиновника по СМИ Комила Алламжонова совершено покушение

09:19 26.10.2024

На известного узбекского экс-чиновника совершено покушение. Об этом сообщает местное издание Kun.uz со ссылкой на источник, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что ночь на 26 октября произошло вооруженное нападение на бывшего начальника департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова.



По данным источника, ​​нападение произошло около 1:30 ночи возле дома Комила Алламжонова в Кибрайском районе. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в машину, в которой он сидел, и скрылись с места происшествия. Алламжонов не пострадал.



Как пишет издание, Комил Алламжонов был освобожден от должности главы департаментом информационной политики администрации президента Узбекистана 30 сентября. Позже он заявил, что продолжит работу в частном секторе.



Комил Алламжонов родился 18 сентября 1984 года. Выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).



В 2020-2022 годах был председателем попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.



Ранее, с ноября 2018 года, был директором Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. До этого работал пресс-секретарем президента Узбекистана и одновременно заместителем руководителя администрации главы государства.



СМИ называют его соратником дочери президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой.