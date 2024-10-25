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|Война по-еврейски. Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать
09:23 26.10.2024
Axios: Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать
Израиль предупреждал Иран о грядущем ударе. Об этом сразу три осведомленные источника рассказала Axios.
ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам в Иране в субботу, 26 октября. Оп информации CBS News, атака не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Собеседники Axios утверждают, Тель-Авив также предупредил Тегеран, чтобы тот не отвечал на планируемый удар. А если такое решение все-таки будет принято, что Израиль ответит еще более мощной атакой, особенно если пострадает мирное население.
Официальный представитель Совета по нацбезопасности США Шон Саветт чуть раньше призвал Иран прекратить атаки на Израиль, чтобы этот цикл боевых действий мог закончиться без дальнейшей эскалации.
Ранее авиарейсы в Иране были отменены до "последующего уведомления" на фоне израильской атаки.