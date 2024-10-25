Радомир Маркуш: Курская дуга, 25 октября, "мясорубка" под Ольгино:

10:05 26.10.2024

Зеленский после слов Путина отдал приказ пробить "котел" любой ценой

Сырский молит о выводе ВСУ, Буданов пугает вторжением северокорейцев, но "главный стратег" непреклонен

Радомир Маркуш

Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин. По словам президента, "люди (из подразделений ВСУ - „СП"), которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении".



О кольце пишет и украинская "телега", поясняя, что созданная командованием группировки "Північ" система множества больших и малых опорников являет собой идеальную почву для создания больших и малых "котлов". По состоянию на вечер 25 октября самое значительное окружение численностью до 2-х тысяч укровояк зафиксировано в урочищах Кремяновская и Ольговская рощи. Сюда сбежали остатки гарнизонов Кремяного и Ольговки.



Военкор Кулько в своем тг-канале сообщил: "Вражеская пехота пока держится в урочище Ольговская роща - это довольно крупный лесной массив, в котором противник сейчас зажат с трех сторон - участок трассы Суджа-Коренево под нашим контролем. У противника в этом районе остались только раскисшие полевые дорогие, которые накрывает наша арта".



Таким образом, кое-какое снабжение Ольговского "котла" противник осуществляет из Малой Локни, а вот боевики, которых выбили из Любимовки в район Толстого Луга, скорее всего, уничтожены. В Сети появились кадры освобожденной курской Ольговки, за которую бои шли почти полтора месяца. Судя по всему, перед русскими штурмовиками не стояла задача "любой ценой" освободить поселок, ставка делалась на истребление оккупантов. Интересно, что есть такие скептики, в том числе с нашей стороны, которые не верят данным о потерях бандеровцев в Курской области.



"Однако, глядя на нескончаемый поток кадров с освобожденных территорий, становится понятно, что эти цифры взяты не из воздуха. Оккупанты, убегая с позиций, бросали все, в том числе своих убитых сослуживцев, чем обрекли их семьи на вечный поиск своих сыновей, мужей, отцов и братьев", - пишет "Северный ветер".



Исчезнут навсегда и танкисты ВСУ, которые попытались на своей машине доставить боеприпасы побратимам в очередной опорник. Вражеский танк был уничтожен в курском приграничье после удара нашего FPV-дрона. По данным Військових аналітиків України (заблокированных в РФ), экипаж предпринял попытку прорваться к одному из "котлов", но русский барражирующий боеприпас, несмотря на противодействие натовской РЭБ, попал точно в боекомплект, после чего башня улетела в сторону, а затем начались мощные детонации в ходовой части.



Что касается оперативки, то как наши, так и вражеские наблюдатели сообщают об оперативной паузе, видимо, в ожидании окончательного схода "зеленки". По мнению Юрия Подоляки, "обе стороны явно готовятся к будущим серьезным сражениям. Идет перегруппировка сил противника. Вновь появились на "передке" его "элитные батальоны". Ну, и наши штурмовые части тоже "где-то перегруппировываются".



Если противник потеряет линию Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, его группировка в Судже будет охвачена, а главная дорога снабжения окажется под нашим огневым контролем".



По другим данным, "северяне" все-таки продвигаются в районах Новоивановки и Плехово, несмотря на отсутствие кадров с геолокацией. В частности, поблизости от одного из них бойцам "Севера" сдалась группа украинского спецназа в полном составе, а также тяжелый "трехсотый". Почин "ни дня без пленных", начатый спецназом "Ахмат", поддержан и другими подразделениями ВС РФ.



А тем временем Институт изучения войны (ISW), пытаясь хоть как-то приободрить армию "болельщиков" Сырского, пишет, что по словам украинского командования, ВСУ удерживают позиции вдоль железнодорожной линии к югу от Нового Пути (к югу от Глушково) в Глушковском районе к западу от основного украинского выступа в Курской области, а также якобы продвинулись вдоль реки Снагость к северу от Дарьино. При этом "институтки" сами зрадно признаются: "Однако ISW не обнаружил подтверждения этого заявления".



В свою очередь Банковая уже стелет соломку на случай ликвидации Курского выступа. Глава ГУР Буданов 24 октября заявил, что первые подразделения северокорейского спецназа прибыли в Курскую область накануне - 23 октября. Мол, эти солдаты чучхе прошли подготовку на военном полигоне Донгуз в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Ведомством Буданова ожидается, что скоро 12 тысяч штыков Ким Чен Ына под командованием генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова будут на месте. А Зеленский даже конкретизировал: 27−28 октября северокорейцы вступят в бой.



Очевидно, что ГУР запустило антикриз в ожидании полного разгрома в Курской области, типа, ВСУ один на один победили бы ВС РФ, но против двух армий даже "львы" не справятся.



Тем не менее, согласно спичу известного в незалежной милитари-блогера, "главарь киевской хунты продолжает отправлять огромные резервы в Курскую область, чтобы удержать „свою пиар-победу" наступления 2024. Сырский пытался убедить Зеленского вывести подразделения с Курской области и сосредоточиться на обороне Донецкого направления, где все очень печально, но получил жесткий отказ".



После слов Путина об окружении Зеленскому теперь надо любой ценой пробить дорогу к свои блокированным войскам. Иначе на Западе "не поймут". На кону не только репутация и деньги, но и его уже будущее. Сколько "хероев" останутся лежать под Курском, бывшего комика из "Квартала-96" волнует меньше всего.