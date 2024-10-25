 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Денис Батурин: России нужна Украина, Западу - "бандеровский схрон"
10:08 26.10.2024

Денис Батурин: России нужна Украина, Западу - "бандеровский схрон"
Сохранится ли незалежная после нашей победы в СВО
Светлана Гомзикова

Материал комментируют:
Денис Батурин
25.10.24

Украина может сохраниться и в будущем, но на смену действующему режиму должна прийти другая власть, которая понимает, что с соседями надо жить в мире и дружбе. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил бывший премьер-министр Николай Азаров.

Можно, конечно, производить снаряды и пушки, но это, как он считает, не ведет к развитию производительных сил. А чтобы жить со всеми в мире, страна должна иметь политический строй, который обеспечит рост. "И США, если бы захотели войти в историю как миротворцы, должны были бы пойти на создание такого демократического, миролюбивого, нейтрального режима", - полагает Азаров.

Он убежден: если такой режим установится, будут даны гарантии отсутствия переворотов, вмешательства внешних сил, "тогда и начнется развитие".Тем более что на Украине "уже родилось целое поколение, которое кроме политической нестабильности, переворотов и конфликтов ничего другого себе и не представляет".

Азаров также напомнил, что принес украинскому народу так называемый Евромайдан - "триллионы убытков, миллионы уехавших, сотни тысяч потерянных квадратных километров и сотни тысяч трупов". И это, по его словам, "не окончательные, а промежуточные итоги".

"Организаторы Евромайдана обещали, что его победа станет праздником для Украины, но она обернулась самой большой трагедией за все годы ее независимости", - резюмировал экс-премьер.

Напомним: 21 ноября исполняется 11 лет кровавым событиям в центре Киева, завершившимся через три месяца государственным переворотом. После которого ведомая западными кукловодами бывшая советская республика окончательно превратилась не просто в "АнтиРоссию". Она стала, по сути, врагом всего человеческого, возведя в культ безумные идеи и людоедские практики радикальных украинских националистов-палачей вроде Бандеры с Шухевичем. И продолжала, в общем-то, все эти годы развиваться как тоталитарное неонацистское террористическое государство. А теперь еще и воюющее с Россией за интересы Запада и его оружием.

Какие тут могут быть условия для смены режима? Просроченный диктатор Зеленский маниакально вцепился во власть и готов отправить в "мясорубку" еще сотни тысяч украинцев в надежде, что в благодарность за это заокеанские хозяева дадут ему подольше "поцарствовать". На Банковой уже готовятся снизить возраст мобилизации до 21 года и начать призывать женщин, чтобы, как выразился экс-главком ВСУ, посол незалежной в Великобритании Валерий Залужный, "спасти Европу от войны".

О спасении Украины действующие власти не думают. Пафосные речи киевского главаря и его так называемые "планы победы" - не в счет.

Зеленский вообще в последнее время мечется как ужаленный. То он требует от "партнеров" разрешения для ВСУ бить западным оружием вглубь России. Потом угрожает им же - "не возьмете в НАТО, сделаем бомбу атомную". Предлагает Москве "энергетическое перемирие" и тут же заявляет, что никаких переговоров вести с нами не собирается.

А ведь недавно совсем собирался. О чем президент Владимир Путин рассказал 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

По словам российского лидера, несколько дней назад он получил через турецкую сторону предложение о переговорах с Киевом: "помощник президента Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил" - и дал согласие. Но на следующий день Зеленский отказался продолжить еще не начавшийся диалог. Путин считает, причина в том, что в таком случае на Украине "необходимо отменить военное положение, а затем провести выборы президента". "Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне", - подчеркнул глава государства. При этом он назвал поведение руководства Украины иррациональным.

Что в таком случае имеет в виду Николай Азаров?

Значит ли, что нам надо продвигать идею о том, что Россия заинтересована в сохранении Украины при таком правительстве, которое вспомнит Богдана Хмельницкого и обратится с просьбой о воссоединении.

Прокомментировать ситуацию "СП" попросила известного крымского политического эксперта Дениса Батурина:

- Заявление Николая Яновича, как мне кажется, отчасти оторвано от реальности. Во-первых, дружественный России политический режим в нынешней ситуации - по тому, как она развивается - вряд ли установится.

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Возможно ли в принципе установление подобного режима? Да, конечно. Но только в том случае, когда будет остановлено влияние Запада на Украину, и она перестанет быть марионеточным государством. Это, в общем-то, идеальное условие, а поэтому вряд ли оно возможно в реальности.

Второе условие - это достижение целей специальной военной операции, которое будет означать крах нынешнего политического режима. При этом важно, что будет собой представлять на момент завершения СВО Украина, с какой политической элитой. И, конечно, каким образом, РФ станет закреплять результаты СВО на Украине.

Я не раз высказывался, что гарантией надежного нейтрального статуса Украины на длительный период является размещение российских военных баз на ее территории. Это же выступит и гарантией лояльности политического режима Украины, который установится после завершения нашей специальной операции.

Нас интересует нейтральный статус, и, безусловно, дружественность к РФ, потому как оба фактора будут иметь как политические, так и экономические последствия.

"СП": Поясните?

- Очевидно, что дальше встанет вопрос восстановления Украины, и где-то ресурсы на это необходимо будет брать. С другой стороны, если это будет нейтральный либо дружественный Российской Федерации режим, либо нейтрально-дружественный, скажем так, то, безусловно, наша страна будет принимать участие в восстановлении Украины. Кроме того, пока что есть ощущение, что единственный, кто имеет возможности и желание ее восстанавливать, это Россия. Это можно видеть по нашим возвращенным историческим землям. Потому как Европа и США, говоря о поддержке Украины, в одном случае из ста говорят о восстановлении инфраструктуры и энергетики, в остальных же речь идет о поставках вооружений, тренировке солдат и кредитах.

То есть, здесь ситуация, скорее, выглядит следующим образом. Азаров же предложил некий идеальный вариант, который может являться лишь отправной точной, с одной стороны. С другой, к реальности он имеет слабое отношение.

"СП": После нашей победы в специальной военной операции Украина нам будет нужна как независимое государство или произойдет то самое воссоединение?

- Часть Украины уже воссоединилась. Но вопрос в том, нужна ли России она вся. Потому что Украину рассматривали и будут рассматривать как точку воздействия на Российскую Федерацию. Ведь даже после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне Украина осталась местом, где был спрятан, скажем так, "бандеровский схрон" - тот самый украинский национализм, созданный и взращенный до и после Первой мировой. Использованный фашистской Германией в период Второй мировой войны, а затем и западными спецслужбами для того, чтобы работать на будущее.

И это будущее в виде развала Советского Союза случилось - тогда все эти кадры всплыли. Эмигранты или их дети вернулись на Украину и начали создавать "АнтиРоссию", что и получилось у них посредством двух майданов, двух так называемых революций.

Собственно говоря, при победе России в специальной военной операции этот вариант, безусловно, будет рассматриваться. Ведь удалось же им за 70 лет советской власти сохранить какие-то зародыши национализма, которые затем развились и мутировали в нацизм в современной Украине. Значит, они считают, что это у них получится и в очередной раз.

"СП": Это, наверное, и есть самая сложная задача - куда деть всех этих, уже взращенных, а также потенциальных нацистов?

- Вопрос не только, куда деть. Вопрос в том, чтобы это не передавалось грядущим поколениям. Ведь это получилось даже в период Советской власти, даже при массированном идеологическом воздействии. Несмотря на борьбу достаточно мощных спецслужб СССР с украинским национализмом, он сумел сохраниться.

Вот о чем разговор. А значит, надо искать, генерировать новые методы борьбы с этим злом. Поэтому вопрос, какая нам нужна Украина, не случайный.

Нам нужна Украина в составе РФ в том виде, в каком она есть - с потенциальными "раковыми клетками" в виде украинского национализма, которые будут стремиться разрушать весь организм Российской Федерации? Или же с помощью дружественного политического режима, с помощью каких-то экономических рычагов, а также посредством размещения военных баз сохранить ее как контролируемую территорию, но нейтральную и не являющуюся частью нашей страны? Я - за второй вариант.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729926480


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