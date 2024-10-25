Парламент Киргизии рассмотрел в 1-м чтении и одобрил законопроект о клевете в интернете

10:31 26.10.2024

ПАРЛАМЕНТ КИРГИЗИИ РАССМОТРЕЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О КЛЕВЕТЕ В ИНТЕРНЕТЕ



Документ выдвинул кабмин страны, предложивший штрафовать за распространение в Сети заведомо ложных сведений, порочащих репутацию. Наказанию также призвали подвергать и за оскорбления в онлайн-среде. Штрафы для физических лиц должны составить 100 тыс. сомов ($1165), для юридических - 200 тыс. сомов ($2331).



Законопроект вызвал дискуссию среди парламентариев. Так, депутат Дастанбек Джумабеков поднял вопрос о возможном противоречии проекта статьям 29 и 32 Конституции страны. Другой член Жогорку Кенеша Дастан Бекешев назвал штрафы необоснованно высокими.



Тем не менее по итогам обсуждения документ был одобрен в первом чтении.



Ранее профильный комитет киргизского парламента одобрил запрет снимать милиционеров на фото и видео. Соответствующий проект закона выдвинули пять депутатов, в том числе Суйун Омурзаков, бывший первый заместитель министра внутренних дел.