|"Поддерживаю глобальный компромисс", - президент Ш.Мирзиеев
11:17 26.10.2024
"Поддерживаю призыв к глобальному компромиссу путем конструктивного диалога" - президент Узбекистана
Президент Узбекистана на саммите "БРИКС плюс" в Казани призвал к реформам мировых институтов управления, расширению диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг", а также затронул темы гуманитарной катастрофы в Газе и Ливане и ситуации в Афганистане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на саммите в формате "БРИКС плюс" в Казани в России, сообщила пресс-служба главы государства.
"К сожалению, сегодня мир стремительно идет к расколу. Растет число войн и конфликтов, которые приносят людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери. Фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами", - подчеркнул глава государства в начале своего выступления.
В этих условиях, отметил он, БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства.
"Убеждены, что такая модель взаимодействия может стать прочной основой для формирования новой архитектуры более справедливого мирового порядка при сохранении центральной роли ООН", - сказал глава государства.
"Поддерживаю прозвучавшие призывы к достижению глобального компромисса путем конструктивного диалога, свободного от геополитического соперничества, национального эгоизма и идеологической предвзятости", - заявил Шавкат Мирзиеев.
Он отметил, что настало время для реформы мировых институтов управления и расширения ответственного диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг".
Президент Узбекистана напомнил, что в ходе российского председательства в БРИКС Узбекистан принял участие в Молодежном саммите и Спортивных играх БРИКС, юридическом и парламентском форумах, встрече высокого уровня в области безопасности и других мероприятиях.
"Мы намерены и далее активно углублять партнерские связи с государствами БРИКС. Будем эффективно использовать открывающиеся новые возможности в рамках этого объединения", - сказал глава государства.
Он также добавил, что Узбекистан разделяет приверженность стран БРИКС развитию сотрудничества в целях решения проблем усугубляющегося глобального неравенства и инклюзивного восстановления экономики.
"Речь идет прежде всего о поддержке национальных программ развивающихся стран, направленных на преодоление острых социальных и экологических вызовов, снижение уровня бедности, сокращение технологического разрыва и модернизацию инфраструктуры", - появил Шавкат Мирзиеев.
"Важную роль в этом могут и должны сыграть многосторонние финансовые институты. Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", - сказал президент.
Он также отметил, что страна заинтересована в расширении взаимодействия в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, "зеленое" развитие, энергетика и безбарьерная электронная торговля.
"Рассчитываем принять участие в совместных проектах Исследовательской группы БРИКС по искусственному интеллекту для упреждения возможных рисков и разработки единых стандартов управления в этой сфере", - добавил глава государства.
Президент также выразил готовность Узбекистана подключиться к создаваемому Центру компетенций БРИКС при ЮНИДО - организации ООН по промышленному развитию, а также Инвестиционной платформе, предложенной на этом саммите.
"Совместно с партнерами по БРИКС рассчитываем тесно работать над усилением транспортной взаимосвязанности, созданием новых трансконтинентальных коридоров, формированием надежных логистических цепочек поставок, развитием системы каботажных перевозок. В фокусе нашего внимания будут также вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, преодоления негативных последствий изменения климата и охраны здоровья", - заявил президент Узбекистана.
Он также поддержал развитие деловых контактов в рамках объединения и предложил рассмотреть возможность подключения к Деловому совету БРИКС всех заинтересованных стран.
В заключение президент остановился на приоритетном направлении партнерства на пространстве БРИКС - противодействии угрозам и вызовам международного терроризма.
"Особое внимание следует уделить проблеме упреждения радикализации и распространения экстремистской идеологии, прежде всего среди молодежи", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что разделяет обеспокоенность в связи с обостряющимся конфликтом на Ближнем Востоке. "Он все больше трансформируется в потенциальный очаг глобального кризиса с вовлечением в него соседних стран и крупных держав", - отметил президент.
"Мы с болью в сердце воспринимаем беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе и Ливане. Никакие политические цели не могут оправдать невинные жертвы среди мирного населения, особенно среди детей. Сегодня безотлагательными задачами являются незамедлительное прекращение огня и оказание экстренной помощи пострадавшим", - заявил Шавкат Мирзиеев.
Глава Узбекистана добавил, что в стране читают единственным решением израильско-палестинской проблемы - мирное урегулирование конфликта по принципу "два государства для двух народов".
"Говоря о глобальной и региональной безопасности, нельзя обойти проблему Афганистана. Наша общая задача - не изолировать, а помочь афганскому народу, нынешним властям этой страны в решении насущных проблем социально-экономического развития, мирного строительства и прогресса", - подчеркнул президент Узбекистана.