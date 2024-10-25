"Поддерживаю глобальный компромисс", - президент Ш.Мирзиеев

11:17 26.10.2024

"Поддерживаю призыв к глобальному компромиссу путем конструктивного диалога" - президент Узбекистана

Президент Узбекистана на саммите "БРИКС плюс" в Казани призвал к реформам мировых институтов управления, расширению диалога в форматах "Юг-Юг" и "Север-Юг", а также затронул темы гуманитарной катастрофы в Газе и Ливане и ситуации в Афганистане.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на саммите в формате "БРИКС плюс" в Казани в России, сообщила пресс-служба главы государства.



"К сожалению, сегодня мир стремительно идет к расколу. Растет число войн и конфликтов, которые приносят людям огромные страдания, глубокую боль и невосполнимые потери. Фрагментация мировой экономики и торговли усиливает неравенство, технологический разрыв и протекционизм. Возникают новые барьеры между странами", - подчеркнул глава государства в начале своего выступления.



В этих условиях, отметил он, БРИКС, действуя на основе таких принципов, как равноправие, внеблоковость, учет интересов друг друга, уважение суверенитета и права на собственный путь развития, выступает в качестве авторитетного и динамичного объединения многостороннего сотрудничества и партнерства.



