День Республики отметили в Казахстане, после 13-летнего перерыва

11:20 26.10.2024

После 13-летнего перерыва казахстанцы вновь стали отмечать 25 октября государственный праздник. По инициативе президента Касым-Жомарт Токаева День Республики стал красным в календаре, получив статус национального праздника. Его историческое значение подчеркивают и эксперты.



Судьба праздника, изначально отмечавшегося из года в год 25 октября, складывалась непросто. 25 октября 1990 года Казахстан принял Декларацию о государственном суверенитете КазССР. В честь этого события в 1995 году 25 октября был объявлен национальным праздником – Днем Республики. В декабре 2001 года Дню Республики был присвоен статус государственного праздника.



Но в 2009 году отношение к нему изменилось: декларирование государственного суверенитета стали считать промежуточным этапом, после которого наступило более важное событие – провозглашение независимости Казахстана. Поэтому в апреле 2009 года празднование Дня Республики отменили, перенеся фокус внимания казахстанцев на День Независимости.



В июне 2022 года на заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил восстановить празднование Дня Республики и вернуть ему статус национального праздника. 29 сентября того же года глава государства подписал с соответствующими поправками Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников".



Свое решение президент объяснил тем, что День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. При этом первоначальное значение Дня Независимости сохранялось, и он остался главным национальным праздником. Но изменилось его значение, теперь День Независимости – это день памяти национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости.



Именно в сентябре 2022 года были внесены изменения в республиканский закон "О праздниках в РК", касающиеся главных праздников в стране. С этого момента День Республики стал красным днем в календаре.



В поздравлении с Днем Республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил:



"Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости. Поэтому этот документ имеет историческое значение. С 2022 года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника. Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией. День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность. Мы приступили к построению Справедливого Казахстана.



Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!".



Говоря о важности государственного статуса праздника Дня Республики, политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отметил, что этот праздник ознаменовал дату 25 октября 1990 года еще до распада Советского Союза, когда Казахстан провозгласил свой суверенитет Казахской СССР. Это был первый шаг к независимости нашей страны.



"Поэтому 25 октября достаточно важная и серьезная дата. В первую очередь суверенитет закладывался именно в этот день. Если обратиться к 16 декабря, то в целом сама по себе эта дата совпала с теми трагическими событиями, которые произошли в 1986 году. И поэтому для нас всегда этот праздник День независимости будет параллельно сопровождаться и днями траура. При этом 25 октября не имеет никаких негативных ассоциаций. Казахстанцы воспринимают его как очень хороший и добрый праздник. И именно с него начинается подлинность суверенитета", – сказал политолог.



По его словам, День Республики – не только очень важная для Казахстана дата. Этот праздник необходим и для того, чтобы помогать обществу лучше понимать историю страны и сам процесс обретения независимости в целом.



"Считаю, что он был незаслуженно упразднен в определенный период времени. В целом, государственные праздники важны для любого государства. Они способствуют укреплению самоидентификации граждан со своей страной, консолидации гражданской идентичности. Такие даты призывают нас в очередной раз подумать о ценности государства".

Талгат Калиев



Эксперт подчеркнул, что сегодня мир находится в сложном турбулентном состоянии, когда конфликты вспыхивают неожиданно в самых разных уголках планеты. И, если судить по притоку туристов в Казахстан, и лиц, желающих получить временный вид на жительства, страна становится достаточно привлекательной точкой на карте для жизни.



"Благодаря безопасности, стабильности, которая у нас есть, гражданскую идентичность мы актуализируем почти каждую минуту. Мы удостоверяем личность по документам государственного образца, рассчитываемся в магазинах национальной валютой. Ежедневно пересекаем дорогу по правилам дорожного движения, которые утверждены законом Казахстана. Мы работаем в рамках трудового законодательства РК. То есть, вся наша привычная повседневная жизнь досконально отрегулирована законодательством РК. Благодаря этому мы являемся ее законопослушными гражданами, что позволяет нам спокойно жить, трудиться, делать покупки, отдыхать и т. д. В этом и заключается гражданская идентичность".

Талгат Калиев

Калиев отметил, что порой за этой повседневностью мы незаслуженно забываем о том, что являемся частью единого государства, единого народа, не задумываясь о ценности всего этого.



"И именно праздники призваны напомнить о том, что для нас значит наша страна. Праздники способствуют формированию патриотизма. Это очередной повод поговорить с детьми о государственных институтах в целом, о государственном строе, правовом режиме и грамотности", – сказал политолог.



Поэтому, заключил спикер, праздники важны для граждан Казахстана, особенно для воспитания подрастающего поколения.



Оксана Житникова